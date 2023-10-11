Thủ tiết thờ chồng, tôi không dám tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, ông đưa một vật cùng tuyên bố khiến tôi khóc không thành tiếng

Tâm sự 11/10/2023 11:30

Chồng em mất cách đây đúng 1 năm. Anh ra đi đột ngột, bỏ lại một mình em trên cõi đời này. Nhiều lúc em muốn đi theo anh, nhưng lại không thể. Tuy tụi em chưa có con cái nhưng em vẫn còn bố mẹ đẻ già yếu ở quê và đặc biệt là còn bố chồng tàn tật thui thủi sớm tối.

Em về nhà chồng tới thời điểm này mới chỉ được 1 năm 5 tháng. Điều này có nghĩa, mới làm dâu nhà anh được 5 tháng thì anh đã vội bỏ em ra đi. Trước đây khi còn có anh, dù nhà neo người nhưng đi làm về vợ chồng em rất hạnh phúc. Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu. Một mình bố anh không đi bước nữa cứ gà trống nuôi con.

Anh tuy mồ côi mẹ nhưng được bố nuôi dạy cẩn thận nên rất ngoan ngoãn, hiếu thảo. Còn bố chồng cũng rất tâm lý, yêu thương con dâu như con đẻ của mình. Ông không bao giờ để ý soi mói con dâu. Thậm chí dù bị tàn tật 1 chân (do ngày trước ông bị tai nạn), thì ông vẫn cố gắng chống nạng đi cắm cơm, nhặt rau giúp đỡ cơm nước cho con dâu.

Thủ tiết thờ chồng, tôi không dám tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, ông đưa một vật cùng tuyên bố khiến tôi khóc không thành tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc nào ông cũng mong con dâu sớm có tin vui để ông có cháu bế bồng nên giục 2 đứa không được kế hoạch. Ông cũng cho tiền cho dâu mua thuốc bổ uống để có thể sớm sinh cho ông 1 cháu đích tôn. Song tiếc rằng, ước nguyện ấy của ông chưa thành thì chồng em lại bị tai nạn giao thông đột ngột. Anh bỏ lại vợ và bố đẻ ở lại mà không kịp trăn chối lời nào.

Sau khi đứa con trai duy nhất của mình mất, bố chồng em cứ sống âm thầm và lặng lẽ hẳn. Hàng ngày ông cùng với em lo hương khói cho anh rất cẩn thận, chu đáo. Thậm chí, sợ con dâu ngồi nhà buồn chán, khi vừa cúng xong 7 ngày mất của chồng em, ông đã giục em đi làm trở lại để khuây khỏa và tìm niềm vui trong công việc.

Nhiều lần, bố chồng giục em đi bước nữa hay cứ để ông ở trong nhà này mà trở về nhà ngoại sống. Thế nhưng em lại không đành lòng bỏ ông sống một mình. Còn chuyện đi bước nữa, lúc này em chẳng bao giờ nghĩ tới.

Cho tới hôm trước, sau khi lo giỗ đầu chồng em hoàn tất, trước mặt bao nhiêu họ hàng đằng nhà chồng, bố chồng gọi em vào và bảo thẳng:

“Nay đã giỗ đầu thằng Hùng rồi nhanh quá. Người chết cũng đã chết rồi. Con Hương (tên tôi) ở lại nhà này đến giờ phút này cũng là trọn vẹn tình nghĩa với nó rồi. Vì thế, từ hôm nay con Hương đi về bên nhà thông gia hay đi đâu sống thì. Ra ở riêng vậy để còn có cơ hội gặp người đàn ông khác và cưới chồng mới sống hạnh phúc”.

Thủ tiết thờ chồng, tôi không dám tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, ông đưa một vật cùng tuyên bố khiến tôi khóc không thành tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi ông dúi vào tay tôi một thẻ ngân hàng. Ông bảo trong tài khoản này có 3 tỷ. Đây là số tiền mà ông có thể cho con dâu của để bắt đầu cuộc sống mới.

“Sao bố lại cho con nhiều thế? Bố để dưỡng già đi ạ. Con không lấy đâu”

“Dưỡng già bố đã có 1 khoản riêng rồi. Đây là số tiền bố cho chị để làm lại cuộc đời. Bố chỉ có bấy nhiêu cho chị thôi. Chị đi mà lấy chồng khác đi”

“Bố…. Bố”

“Đi đi, khi nào muốn về đây thăm chồng cũ hay thăm bố thì cứ về”

Em thương bố chồng và biết ơn ông nhiều lắm. Em cứ xin ông cho em ở lại để phụng dưỡng tuổi già thay chồng em. Nhưng ông cứ bảo ông lo được. Lúc nào không lo được cho chính mình, ông sẽ gọi em về nhờ cậy sau hoặc vào viện dưỡng lão ở.

Mọi người ơi, em nên làm thế nào bây giờ cho trọn vẹn đây? Em nửa muốn về ngoại sống vì sống ở nhà chồng cũng rất buồn. Nhưng em nghĩ đến bố chồng tàn tật mà thương ông quá. Mất đi con trai, ông còn đau đớn hơn em ấy chứ. Ông đối tốt với em như vậy mà em là dâu duy nhất lại chẳng phụng dưỡng được ông, nhất là sau khi chồng em đã mất?

 

 

 

Nghe tin vợ cũ vừa hạ sinh đứa bé y hệt mình, tôi khăn gói đến nhận con thì ngã quỵ khi biết được sự thật cay đắng về thân thế

Nghe tin vợ cũ vừa hạ sinh đứa bé y hệt mình, tôi khăn gói đến nhận con thì ngã quỵ khi biết được sự thật cay đắng về thân thế

Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu