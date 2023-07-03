Thấy vợ liên tục mua nội y nóng bỏng để tăng nhiệt "cuộc yêu", tôi cũng chiều em tới bến nhưng vẫn tá hỏa khi nhìn thấy thứ mà cô ấy giấu kỹ trong tủ quần áo

Tâm sự 03/07/2023 15:04

Cuộc hôn nhân của chúng tôi tới nay đã được 5 năm nhưng hình như chưa một giai đoạn nào tôi thấy vợ mình bớt đi những ham muốn. Nói không ngoa thì kể cả khi mang bầu, sinh con, vợ tôi vẫn rất thích trò chuyện với tôi về những vấn đề nhạy cảm.

Thực ra, bản thân tôi cũng có nhiều hứng thú với "chuyện ấy". Tuy nhiên đàn ông còn phải lo nghĩ đủ thứ, nhất là về thăng tiến sự nghiệp nên đôi lúc tôi hơi lơ là, bỏ qua sinh lý cá nhân. Có những đợt đi công tác triền miên, tôi rất mệt mỏi vì phải đi tiếp khách, uống bia rượu nhiều. Về đến nhà thì chỉ muốn tắm rửa, đi ngủ thôi. Vậy mà vợ nằm bên vẫn cứ ve vãn, đôi lúc làm cho tôi thấy quá tải.

Tôi đã góp ý với vợ rất nhiều lần, cô ấy chẳng hề bận tâm. Có chăng đợt vợ tôi sinh bé đầu tiên là còn bớt chú ý tới tôi một chút. Hồi ấy, sau khi ru con ngủ, vợ cũng say giấc luôn nên cả đêm của tôi được "an toàn". Tuy nhiên, khi con lớn hơn, bé được bà nội trông ở phòng bên, thì vợ lại "chứng nào tật nấy".

Thấy vợ liên tục mua nội y nóng bỏng để tăng nhiệt 'cuộc yêu', tôi cũng chiều em tới bến nhưng vẫn tá hỏa khi nhìn thấy thứ mà cô ấy giấu kỹ trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi không đáp ứng được ham muốn của vợ mình, cô ấy sẽ nũng nịu, cho rằng tôi đã chán vợ, thậm chí là vu oan sau mỗi lần đi công tác tôi đã có tình nhân bên ngoài. Tôi lại phải giải thích, đưa ra hết bằng chứng bản thân chung thủy. Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi sẽ "chiến tranh lạnh" khoảng 1-2 tuần rồi chính vợ vẫn là người làm hòa trước bằng loạt chiêu "ve vãn".

Ngoài việc có ham muốn mạnh mẽ, vợ tôi còn là người sống khá tự ti. Tính này của vợ tôi thấy bắt đầu xuất hiện sau khi cô ấy sinh con. Cơ thể của người phụ nữ sau khi sinh cũng có nhiều biến đổi, làm cho vợ tôi nghĩ cô ấy không còn đủ sức quyến rũ chồng. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn một lòng yêu vợ, dù vợ có như thế nào, tôi vẫn cứ yêu thương.

Đợt này, vợ bỗng dưng mua rất nhiều đồ nội y nóng bỏng. Tôi biết được chuyện này vì cô ấy liên tục bảo tôi chuyển khoản mà vợ cũng không giấu điều đó. Cô ấy nói muốn "đổi gió" để chồng yêu thương nhiều hơn. Tôi bảo "Anh chẳng tiếc tiền với em nhưng nên mua hạn chế để còn tiêu vào những thứ khác nữa. Mua một vài bộ là đủ rồi, anh luôn thấy em quyến rũ nhất trên đời." Ấy vậy nhưng vợ tôi vẫn cứ shopping rất mạnh tay, có hôm đi mua tới 8 bộ nội y trong khi một tuần chỉ có 7 ngày!

Thấy vợ liên tục mua nội y nóng bỏng để tăng nhiệt 'cuộc yêu', tôi cũng chiều em tới bến nhưng vẫn tá hỏa khi nhìn thấy thứ mà cô ấy giấu kỹ trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi đêm đến, tôi lại thấy vợ chưng diện một bộ nội y mới. Sau khi "cuộc yêu" kết thúc, vợ sẽ đem đồ đi giặt, phơi ngay lập tức. Tôi cũng chẳng mảy may điều gì bất thường, cho tới một ngày bỗng muốn kiểm tra xem rốt cục vợ đã mua bao nhiêu bộ đồ nội y nóng bỏng. Thực ra tủ quần áo của tôi và vợ khác nhau nên tôi rất hiếm khi nào động vào.

Khi mở tủ quần áo của vợ ra, tôi kiểm tra một lượt thì phát hiện túi bóng nhỏ nằm ở sâu bên trong góc tủ. Đây đều là những bộ nội y mà vợ từng mặc và tôi được chứng kiến. Nhưng điều bất ngờ là cái nào ở trong túi bóng này cũng bị xé rách toang, không phải do kéo cắt mà nhìn giống vết xé của tay người hơn.

Lúc này, tôi mới rùng mình. Rõ ràng, khi "hoan lạc", tôi rất nhẹ nhàng với vợ, chưa bao giờ làm những chuyện gì thô bạo. Vậy tại sao nội y của cô ấy lại bị xé toang như thế này? Những bộ khác nằm ngoài chiếc túi bóng đen thì vẫn nguyên hiện trạng, thậm chí có bộ còn chưa cắt mác.

Tôi đang nghi ngờ có 2 trường hợp xảy ra. Một là vì vợ không cảm thấy thỏa mãn nên đã trút giận lên những bộ nội y. Hai là cô ấy đã tìm đến những người đàn ông khác để giải tỏa nhu cầu bản thân. Quả thực, một loạt những suy nghĩ rối ren cứ dấy lên trong tâm trí tôi, làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng.

Tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với vợ. Chỉ lo là, sau khi nói ra, chuyện vợ chồng chúng tôi không còn được yên ấm nữa...

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