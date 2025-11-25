Thấy túi nilon đen rách bị chuột gặm ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 25/11/2025 16:41

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thành thật nói với tôi lương của anh 20 triệu mỗi tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 18 triệu, còn 2 triệu anh dằn túi để đi đường, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu anh cần thêm thì sẽ nói với tôi để lấy thêm.

Chồng tôi thú nhận anh có thói vung tiền quá trán nên nhờ tôi giữ hộ. Anh nói đưa tiền cho tôi để tôi chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Chồng tôi cũng không ngại đưa nhiều tiền cho vợ, anh cho rằng đó là trách nhiệm của người chồng, để vợ giữ tiền thì gia đình mới hạnh phúc được. Bởi thế, tôi thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Nhiều khi thấy chồng thành thật, tôi còn nhét vào ví thêm tiền để anh dùng khi ra ngoài.

 

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Thấy túi nilon đen rách bị chuột gặm ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi hay chồng bỏ quên thứ gì trong đó, định mang đi vứt đi. Nhưng khi tôi cầm túi mang đi thì bất chợt rớt ra một tờ 500 ngàn dính bụi bặm. Tôi dốc hết túi nilon xuống sàn thì bàng hoàng khi thấy một xấp tiền 500 ngàn rơi đầy trên sàn. Những tờ tiền này bị để quá lâu trong tủ cũ nên bị mọt, gián gặm rách.

Tôi đếm hết chỗ tiền thì có khoảng 30 triệu. Đây chắc chắn là khoảng tiền chồng tôi cất ở đây. Nhưng tôi không biết có phải là quỹ đen của chồng không, hay là tiền bí mật nào đó mà chồng tôi phải giấu ở nơi cũ kỹ bụi bặm thế này. Đây là chiếc tủ bị vứt trong kho từ nhiều năm rồi, vì tiếc của nên tôi vẫn chưa muốn vứt đi.

Nhìn qua thì tôi có thể chắc chắn rằng chồng tôi để tiền ở đây nhưng lại không đụng tới trong một thời gian dài, có khi nào anh đã quên đi không? Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng với chồng để anh không dám lập quỹ đen giấu vợ nữa. Hay là tôi cứ im lặng mang ra ngân hàng để đổi thành tiền mới không biết có được không? Tôi không biết phải làm thế nào, mọi người cho tôi ý kiến với!

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm sau ngày chồng qua đời, mẹ chồng đến nhà tôi vào đúng ngày giỗ của chồng. Bà gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ngập ngừng một hồi thì mẹ chồng nói chồng tôi gửi cho tôi 1 tỷ dưới tên của bà. Bà nói giờ tôi muốn làm ăn, đầu tư gì thì cứ dùng số tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ly hôn, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, biết được nguyên nhân tôi như muốn ngã ngửa

Ly hôn, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, biết được nguyên nhân tôi như muốn ngã ngửa

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ hưởng 'vinh hoa phú quý', quý nhân xuất hiện, tình duyên khởi sắc sau ngày 26/11/2025

3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ hưởng 'vinh hoa phú quý', quý nhân xuất hiện, tình duyên khởi sắc sau ngày 26/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết 'ngỡ ngàng' nhưng 'cực kỳ ngọt ngào

Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết 'ngỡ ngàng' nhưng 'cực kỳ ngọt ngào

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng khó khăn chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó khăn chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Có cô em chồng suốt ngày nói xấu, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Có cô em chồng suốt ngày nói xấu, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn