Thấy số tổng đài lạ liên tục gọi điện cho chồng, tôi tò mò ấn vào nghe thử thì phát hiện sự thật chấn động

Tâm sự 13/12/2022 09:15

Không ngờ thủ đoạn của chồng thật tinh vi...

Xã hội càng hiện đại, thủ đoạn ngoại tình của mấy lão chồng càng tinh vi các chị ạ. Chồng V đây này, lão lại dám lưu số tình nhân của gã là 1900xxxxx chứ. Trời ạ, đúng là có nằm mơ thì V cũng sẽ không thể nghĩ ra được cái cách mà lão lén lút vụng trộm này.

Thấy số tổng đài lạ liên tục gọi điện cho chồng, tôi tò mò ấn vào nghe thử thì phát hiện sự thật chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng V kiếm tiền cũng rất khá. Hàng tháng lão đưa tiền đầy đủ để V lo chi tiêu trong nhà. Vợ chồng V từ lúc kết hôn cho đến tận bây giờ V chưa từng nghi ngờ lão mèo mỡ. Bởi lão luôn nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc chu đáo cho mẹ con V.

Gần đây V thấy chồng cứ là lạ thế nào ấy. Lão ăn diện bảnh bao hơn bình thường, lại còn chải chuốt kĩ càng, xịt nước hoa thơm phức. Điện thoại lại còn cài mật khẩu. Phụ nữ nào mà chẳng có tính đa nghi, ít hay nhiều mà thôi, nên mỗi lần điện thoại chồng đổ chuông, V đều liếc qua xem. Lần nào cũng chỉ thấy số tổng đài hiện lên trên màn hình.

Nhưng nghĩ kĩ thì V cũng thấy lạ thật, không hiểu chồng V sử dụng những dịch vụ gì mà tổng đài hay nhắn tin, gọi điện thế. Hôm đó tổng đài lại gọi đến, chồng đang bận tắm nên V ấn nghe thử xem thế nào.

Các chị biết câu đầu tiên mà V nghe được là cái gì không? Không phải là giọng nhân viên tổng đài mà là cái giọng bánh bèo đến lộn ruột: "V chờ anh yêu ở phòng 207 nhé!". V thật sự sốc các chị ạ. Chồng V dám lưu tên tình nhân của mình bằng số tổng đài để qua mặt V. Đợi chồng đi từ nhà tắm ra, V ném thẳng điện thoại về phía anh, đầy phẫn nộ.

V thẳng thừng nói luôn chuyện ả nhân tình vừa gọi khiến lão chồng mặt mũi tái mét, khúm núm xin lỗi V rối rít. Anh nói anh trót dại, anh ham vui không ngờ cô ta cứ bám chặt không buông. V mặc kệ, bế con về thẳng nhà ngoại mặc cho anh chạy theo van xin. 

Thấy số tổng đài lạ liên tục gọi điện cho chồng, tôi tò mò ấn vào nghe thử thì phát hiện sự thật chấn động - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đã mấy hôm nay anh cứ sang nhà năn nỉ xin lỗi nhưng V vẫn chưa nguôi giận. Mẹ V cứ bảo đàn ông ai cũng có lỗi lầm, tha thứ cho anh một lần. V thấy vẫn uất ức lắm. Theo các chị, V nên làm thế nào đây ạ?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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