Thầy phán 'chồng cô có vong theo', vợ mặt mày tái mét về nhà báo tin cho chồng thì tá hỏa phát hiện chồng đang hì hục... 'cưỡi vong' trong nhà tắm

Tâm sự 06/07/2023 11:30

Càng tiến lại gần, cô càng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà tắm, 'không lẽ vong hồn đã đến thật rồi sao?'

Cưới nhau được 3 năm nhưng Vân vẫn chưa có dấu hiệu chửa đẻ gì, vì bố mẹ chồng giục mạnh quá cuối cùng cô phải cùng chồng dẫn nhau vào bệnh viện khám.

Nhưng khi nhận được kết quả thì Vân dường như ngã quỵ, bác sĩ báo rằng cô bị bệnh vô sinh trong khi chồng cô vẫn khỏe mạnh bình thường. Vân vô cùng đau đớn chỉ ngồi trong phòng khóc lóc suốt 3 ngày trời.

Lúc đó, chồng cô bên cạnh luôn động viên vợ, anh nói rằng sau này có thể xin con nuôi miễn là vợ chồng vẫn yêu thương nhau thì vô sinh không là trở ngại gì lớn lao. Nghe những lời đó, Vân rất cảm động, chồng cô vốn là 1 người đàn ông mẫu mực, từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ khiến Vân phải thất vọng và lần này cũng vậy.

Từ khi được chồng an ủi, Vân lấy lại tinh thần,  cô bắt đầu lao vào làm việc kiếm tiền. 1 thời gian sau, Vân đã leo lên chức phó phòng, cũng vì vậy mà công việc ngày càng bận rộn khiến cô có thể quên đi nỗi đau không thể có con.

Cũng đã gần 3 tháng nay, vợ chồng Vân rất ít quan hệ nhưng cũng không thấy chồng đòi hỏi gì.

Thầy phán 'chồng cô có vong theo', vợ mặt mày tái mét về nhà báo tin cho chồng thì tá hỏa phát hiện chồng đang hì hục... 'cưỡi vong' trong nhà tắm - Ảnh 1
Thầy phán chồng cô có vong theo - Ảnh minh họa: Internet

- Số cô không có con cái đâu cũng vì ông chồng có vong theo.

Vân nghe thì sợ xanh mặt:

- Không phải cháu vô sinh mà là do chồng bị vong theo ư?

Ông thầy bói vuốt râu gật gù. Vân hoảng hốt:

- Thế giờ phải làm sao đây ạ? Miễn là có đứa con, làm gì cháu cũng làm hết.

Lão thầy bói đáp:

- Phải về soạn cho tôi cái lễ ngay bây giờ đến đây tôi cầu xin thánh thần cho thì ắt sẽ được thôi.

 Vân gật đầu mừng rỡ chạy ngay về nhà chuẩn bị. Nhưng vừa bước vào cổng cô đã cảm thấy có gì đó là  lạ. Vân rón rén bước vào thì hơi sốc khi thấy đôi giày cao gót là vứt lăn lóc bên ngoài cửa. Càng tiến lại gần, Vân càng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà tắm. Vân lẩm bẩm:

- Không lẽ vong hồn đã đến thật rồi sao.

Thầy phán 'chồng cô có vong theo', vợ mặt mày tái mét về nhà báo tin cho chồng thì tá hỏa phát hiện chồng đang hì hục... 'cưỡi vong' trong nhà tắm - Ảnh 2
Cô về nhà thì nghe tiếng rên rỉ trong nhà tắm - Ảnh minh họa: Internet

Cô mạnh dạn đạp cửa xông vào thì ôi thôi… Chồng vân và cô hàng xóm góa bụa đang lăn lội trong nhà tắm. Vân sốc ngất :

- Các…người…

Họ vội vảng vớ quần áo che người, chồng Vân tái mét mặt:

- Em…em…sao..em…về sớm thế? Anh tưởng tối nay mới về cơ mà.

Vân dơ tay 1 lượt tát chồng và cô ả mỗi người 1 cái cháy má rồi nói:

- May mà tôi về sớm mới thấy được cái vong hay đi theo anh. Khốn kiếp, bề ngoài anh tỏ ra lịch sự, cao thượng vẫn yêu thương tôi dù tôi vô sinh nhưng bên trong thì… Vừa nói Vân vừa cầm cây lau nhà đánh tới tấp vào 2 người đó, ả hàng xóm không những không sợ còn cười khẩy:

- Gà không đẻ được trứng thì giữ lại làm gì, người ta còn chưa giết thịt là may, anh ấy không ly hôn thì chị nên cảm tạ trời đất đi, còn chuyện anh ấy thích qua lại với ai là quyền của ảnh, chị còn tư cách gì mà đánh ghen?

Vân nổi điên chỉ thẳng mặt người đàn bà trơ trẽn:

- Tôi là vợ hợp pháp, giấy trắng mực đen còn đó, cô cút khỏi nhà tôi, dám ở đây nói xằng bậy tôi sẽ đi rêu rao cho cả cái phố này biết cô là con đàn bà dâm đãng.

Cô ta nghe vậy á khẩu vội xách đồ chạy thẳng. Trong khi chồng Vân quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ. Còn Vân, mất niềm tin vào tất cả, cuộc đời cô như xuống dốc không phanh, cô chán nản mọi thứ, Vân có nên viết đơn ly dị ngay không?

Từ khi đẻ xong, vợ liên tục né tránh 'chuyện ấy', nhịn không được, chồng gấp gáp lao vào ép vợ phải 'phục vụ' thì cô đột ngột ngừng thở, cấp cứu trong đêm chỉ vì lý do này

Từ khi đẻ xong, vợ liên tục né tránh 'chuyện ấy', nhịn không được, chồng gấp gáp lao vào ép vợ phải 'phục vụ' thì cô đột ngột ngừng thở, cấp cứu trong đêm chỉ vì lý do này

Nói rồi anh lao vào xé toạc áo vợ, dùng tay chân chặn lên người vợ rồi áp sát vào định làm chuyện đó, ai ngờ thấy vợ nhắm nghiền mắt.

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