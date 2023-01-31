Thấy người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Tâm sự 31/01/2023 23:00

Hôm qua, khi tôi đang đi làm thì Linh nhắn tin nói cô ấy phát hiện có thai. Cảm giác của tôi lúc ấy sung sướng lắm, thậm chí tôi còn gọi cho bố mẹ, nhờ ông bà xem ngày để còn sang thưa chuyện.

Tôi và Linh yêu nhau được gần một năm rồi. Trong mắt tôi, Linh là một cô gái hiền lành và ít nói. Linh không có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài. Khi chúng tôi đi chơi với bạn bè, mọi người còn nhận xét người yêu của tôi quá khép kín.

Khi quen Linh, tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên mới sống chung. Suốt khoảng thời gian này, chúng tôi không hề có mâu thuẫn. Chỉ là đôi lúc, tôi thấy người yêu của mình ít nói quá. Ngay cả tôi, cô ấy cũng ít khi tâm sự.

Thấy người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, công việc của tôi rất bận rộn, lại thường xuyên đi công tác tỉnh. Sợ Linh ở một mình sẽ buồn, tôi nói cô ấy nên đến nhà bạn thân ngủ. Có vài lần đi về, tôi không thấy Linh đâu. Đêm muộn người yêu vẫn chưa về, tôi sốt ruột gọi điện, Linh mới nói cô ấy ngủ ở nhà bạn.

Hôm qua, khi tôi đang đi làm thì Linh nhắn tin nói cô ấy phát hiện có thai. Cảm giác của tôi lúc ấy sung sướng lắm, thậm chí tôi còn gọi cho bố mẹ, nhờ ông bà xem ngày để còn sang thưa chuyện. Trên đường về, tôi chợt nảy ra ý định trêu người yêu.

Thế là về đến nhà, tôi bèn hắng giọng: "Em nói thật đi, nó không phải con anh đúng không? Có người bảo với anh rồi". Chỉ có một câu như vậy nhưng phản ứng của Linh rất khác thường. Cô ấy rưng rưng nước mắt, bất giác quỳ sụp xuống hỏi tôi biết từ lúc nào.

Thấy người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Và chuyện không còn vui như trước nữa. Linh khai hết toàn bộ sự thật, rằng có một lần ăn nằm với đồng nghiệp cùng công ty, sau đó cô ấy muốn dứt nhưng anh ta lại lấy những bức ảnh nóng của Linh để uy hiếp và bắt cô ấy tiếp tục mối quan hệ này.

Cả đêm hôm qua, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi biết Linh đã bị lừa nên không giận cô ấy. Có điều đứa bé đó chưa chắc là con của tôi, tôi cũng không đủ cao thượng để nuôi con người khác. Mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé!

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