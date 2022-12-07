Thấy mẹ chồng tay bưng mâm cơm tiến về căn phòng được khóa kín, tò mò đi theo tôi đau khổ tột cùng khi phát hiện sự thật khủng khiếp về quá khứ của chồng

Khi nhìn thấy trong đó là 1 người phụ nữ tầm 30 đang bị xích lại tôi như chết lặng. Chạy xuống dưới và tối đã hỏi ngay anh - thì anh thú nhận đó là...

Tôi kết hôn được gần 1 tháng, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng khá hòa hợp mẹ chồng cũng vui tính và dễ gần vì thế tôi không hề cảm thấy áp lực hay mỏi mệt với cuộc sống sau khi cưới.

Vốn tôi với anh quen nhau qua mai mối, vì tôi lúc đó cũng đã 28 tuổi với tuổi này trong mắt mọi người đã nhiều mà chưa yêu đương gì vì thế họ hàng đã tìm anh cho tôi. Chồng tôi cũng 35 cái tuổi mà người ta đã vợ chon đuề huề, nhưng anh vẫn đứng đó.

Ngay từ lần đầu gặp chúng tôi khá hòa hợp về cách nói chuyện quan điểm sống nên bị hút vào nhau và chỉ sau 2 tháng tôi đã đến với anh chính thức là vợ chồng. Ngày về ra mắt gia đình anh vỏn vẹn 5 người bố mẹ - anh và 2 ông chú trong gia đình, nghe anh nói thì gia đình anh vốn không sống ở đây mới chuyển đến họ hàng đều trong nam.

Sau ngày cưới chúng tôi càng gần gũi hơn, công việc cả hai đứa đều làm nhà nước nên khá nhàn, chúng tôi cũng đi trăng mật hết sức vui vẻ, với tôi thế là đủ. Nhưng tới hôm chủ nhật rồi, khi ở nhà tôi phát hiện có căn phòng trên tầng 3 luôn đóng cửa, có hỏi anh thì anh dặn không được vào đó mẹ sẽ không cho phép.

Tôi như chết lặng hóa ra anh đã có 1 đời vợ - Ảnh minh họa: Internet

Dù tò mò nhưng tôi cũng không dám vào đó, cho tới hôm ấy giữa trưa khi cả nhà đã ngủ tôi đang nằm nghe tiếng cửa lạch cạch tôi mới đi ra. Thấy mẹ chồng tôi đang như mang mâm cơm lên căn phòng đó, tôi tò mò đi theo. Khi nhìn thấy trong đó là 1 người phụ nữ tầm 30 đang bị xích lại tôi như chết lặng.

Chạy xuống dưới và tối đã hỏi ngay anh - thì anh thú nhận đó là vợ trước của anh vì bị tâm thần nên mẹ anh nhốt vào đó vì sống có tình nên k cho đi trại giam để tiện chăm sóc. Tôi như chết lặng hóa ra anh đã có 1 đời vợ, giờ tôi nên thế nào đây?

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