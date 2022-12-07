Mang nước vào phòng làm việc cho chồng thì nghe giọng phụ nữ, qua khe cửa tôi như phát điên muốn lao vào cắn xé khi thấy chồng và em họ đang làm 'chuyện ấy'

Tâm sự 07/12/2022 14:31

Lúc này tôi như muốn điên lên, muốn mắng chửi anh muốn hỏi sao anh phải giấu tôi.. nhưng rồi tôi im lặng chẳng nói gì giả vờ ngủ.

Là người phụ nữ có gia đình, tôi luôn có gắng chăm sóc cả nhà chồng như chính bố mẹ đẻ của mình vậy. Vì thế đó là nguyên nhân dù ban đầu tôi không được cha mẹ anh hoàn toàn đồng ý, nhưng sau này về ở cùng tôi như con cưng trong nhà vậy.

Tôi rất vui vì bao cố gắng nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng, tới nay đã kết hôn được gần 3 năm, con trai của chúng tôi đã gần 2 tuổi, gia đình khá giả công việc hai đứa đều ổn định, chồng lại là người mẫu mực hiếm khi nhậu nhẹt bạn bè, nhất là biết giúp đỡ vợ trong công việc nhà lẫn chăm con vì thế tôi hạnh phúc lắm.

Tôi chưa bao giờ mơ ước gia đình phải thật giàu sang phú quý, chỉ mong vợ chồng hạnh phúc bên nhau con cái ngoan ngoãn có 1 công việc ổn định thế là đủ và tôi ở hiện tại đang bằng lòng với những gì mình đang có. Trong mắt mọi người tôi cũng nhìn ra sự ngưỡng mộ và tôn trọng gia đình tôi - chỉ cần từng đó thứ là tôi thấy cuộc đời này đã vô cùng ưu ái mình cũng chẳng mong gì cao sang hơn.

Chồng tôi vốn là người rất tình cảm, anh quan tâm vợ con và biết cách chăm sóc gia đình. Tôi mừng vì điều đó. Nhưng tới ngày hôm qua tôi vô cùng thất vọng chán chường mệt mỏi cũng chính vì đó là 1 trong những nguyên nhân gây nên cơ sự này.

Mang nước vào phòng làm việc cho chồng thì nghe giọng phụ nữ, qua khe cửa tôi như phát điên muốn lao vào cắn xé khi thấy chồng và em họ đang làm 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào trưa chủ nhật khi đang cho con ngủ tôi buồn đi vệ sinh lúc này nghĩ anh đang trong phòng làm việc tôi mới mang cho anh cốc nước ép hoa quả vào. Ai ngờ chuẩn bị mở cửa tôi nghe tiếng anh nói chuyện với cô em họ - vốn ở gần nhà tôi cũng hay sang gia đình tôi. Mọi chuyện chả có gì nếu như tôi không nghe thấy cô ấy nói rằng tiền anh cho tiêu vặt đã hết, muốn xin thêm anh 5 triệu vì có việc - tôi cũng chẳng phải người khó khăn gì nhưng qua đoạn nói chuyện hóa ra lâu nay anh luôn giấu tôi 1 khoản tiền và cho cô em họ đó.

Nếu anh nói với tôi thì chắc chắn tôi không tới nỗi cấm anh hay phản đối, chỉ là khi biết điều đó tôi như bị phản bội tôi như mất lòng tin với anh và tôi thấy chán nản. Về phòng tôi chỉ muốn khóc, sau đó cố lên nằm với con - được 1 lát anh về phòng tôi giả vờ hỏi anh vừa làm gì thế anh khựng người lại trong chốc lát rồi bảo anh có chút việc cần hoàn thành nên vừa ở thư phòng giải quyết. Dù thất vọng nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi, hình như có ai vừa vào nhà mình sao em  nghe thoáng có người nói chuyện. Anh nhìn tôi - lúc đó tôi mong anh sẽ nói với tôi nhưng ai ngờ giây lát sau anh bảo đâu có ai chắc em ngủ mơ đó.

Lúc này tôi như muốn điên lên, muốn mắng chửi anh muốn hỏi sao anh phải giấu tôi.. nhưng rồi tôi im lặng chẳng nói gì giả vờ ngủ. Tới hôm nay tôi vẫn luôn muốn làm sáng tỏ chuyện đó, muốn chất vấn anh.. thế rồi lại thôi vì có lẽ làm như thế cuộc sống của vợ chồng sẽ thêm nặng nề nhưng im lặng chắc tôi sẽ điên mất!

Để trả đũa vợ cũ, tôi lao mình vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng với cô gái khác, đêm tân hôn vừa cởi hết lớp quần áo tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy thứ này trên người vợ mới

Để trả đũa vợ cũ, tôi lao mình vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng với cô gái khác, đêm tân hôn vừa cởi hết lớp quần áo tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy thứ này trên người vợ mới

Tôi cảm giác như mình đã bị lừa tôi thất vọng, tôi trách mình đã quá vội vàng, đã không tìm hiểu kỹ bởi tới lúc này mới chợt nhớ ra tôi không biết gì về quá khứ của người vợ mới cưới ấy và bất chợt lúc này tôi nhớ về người vợ cũ ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 20 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu