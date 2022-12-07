Tôi cảm giác như mình đã bị lừa tôi thất vọng, tôi trách mình đã quá vội vàng, đã không tìm hiểu kỹ bởi tới lúc này mới chợt nhớ ra tôi không biết gì về quá khứ của người vợ mới cưới ấy và bất chợt lúc này tôi nhớ về người vợ cũ ngay.

Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm thì ly hôn, nguyên nhân chẳng phải vì hết yêu hay nghèo khó mà vì cô ấy quá thành đạt nên tôi không còn vị trí người trụ cột của gia đình. Từ họ hàng hai bên tới bạn bè ai cũng ngưỡng mộ, khen ngợi vợ còn tôi như chiếc bóng mờ nhạt sau lưng cô ấy. Dần dà tôi chán nản, cáu gắt và hay tranh cãi với cô ấy nhiều hơn nhất là khi cô ấy đi công tác nhiều công việc nhà nhưng 1 mình tôi phải làm hết thế nên cảm giác bất lực kiểu mình là ô sin, lấy vợ như không ấy làm tôi phát điên lên được. Từ những cái nhỏ đó gom nhặt lại mâu thuẫn của chúng tôi tăng cao chẳng còn điểm chung trong cuộc sống.

Cho tới gần 1 năm kể từ khi các vấn đề liên tiếp xuất hiện, tôi đã nói chia tay cô ấy khá ngỡ ngàng nhưng vì là người tự trọng cao nên cô ấy chẳng hề níu kéo mà đồng ý ngay. Con dưới 3 tuổi nên tất nhiên cô ấy là người nuôi. Bố mẹ tôi mắng chửi suốt ngày bạn bè thì trách móc tôi đã bỏ qua người phụ nữ tốt tới vậy vì thế tôi như rơi vào địa ngục và tuyệt vọng. Tôi cảm giác như mình đã bị lừa tôi thất vọng, tôi trách mình đã quá vội vàn - Ảnh minh họa: Internet Để trả đũa cô ấy tôi quen ngay 1 nàng mới và nhanh chóng tiến tới hôn nhân trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người thậm chí cả bản thân tôi nữa. Tôi mới đầu luôn hân hoan trong tự hào của người chiến thắng của người đã yêu và kết hôn ngay sau ly dị thể hiện mình chẳng hề đau khổ.

Dù chẳng yêu người mới tới mức phải cưới nhưng đâm lao phải theo lao nhất là làm cho vợ cũ thấy rằng cô ấy đã sai lầm như thế nào. Ai ngờ ngay đêm tân hôn khi phát hiện trên người vợ mới nhiều hình xăm lẫn cả các vết kim tiêm mờ nhỏ lẫn cũ mới tôi hoang mang tột độ. Vì bề ngoài nhìn nàng khá hiền dịu chân quê ai ngờ xăm trổ tới vậy - với những người như thế hẳn là phải có 1 quá khứ huy hoàng, ăn chơi sa đọa lắm mới tới mức đó. Tôi cảm giác như mình đã bị lừa tôi thất vọng, tôi trách mình đã quá vội vàng, đã không tìm hiểu kỹ bởi tới lúc này mới chợt nhớ ra tôi không biết gì về quá khứ của người vợ mới cưới ấy và bất chợt lúc này tôi nhớ về người vợ cũ ngay. Tôi lại tự làm mình đau khổ thêm lần nữa, tôi phải làm sao nếu lạ lỡ chọn nhầm người, giờ tôi chẳng biết nên thế nào đây. Đêm tân hôn ấy tôi đã giả vờ mệt mỏi và đi ngủ, nhìn người vợ vừa cưới xong ngơ ngác không hiểu tôi cũng thấy mình thật tệ bạc. Giờ tôi nên làm thế nào, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Đêm tân hôn, nhìn thấy món quà cưới rực rỡ mà người yêu cũ của chồng gửi tặng, bóc ra tôi chết sững khi nhìn thấy thứ bên trong Tôi chẳng biết nên làm thế nào vội giấu đi hộp quà đó. Sau giả vờ mệt lên giường nằm ngủ. Chẳng biết phải đối diện với anh thế nào, nên sống ra sao khi tôi luôn nghĩ về những tấm ảnh đó.

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