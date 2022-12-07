Đêm tân hôn, nhìn thấy món quà cưới rực rỡ mà người yêu cũ của chồng gửi tặng, bóc ra tôi chết sững khi nhìn thấy thứ bên trong

Tâm sự 07/12/2022 13:42

Tôi chẳng biết nên làm thế nào vội giấu đi hộp quà đó. Sau giả vờ mệt lên giường nằm ngủ. Chẳng biết phải đối diện với anh thế nào, nên sống ra sao khi tôi luôn nghĩ về những tấm ảnh đó.

Tôi yêu khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa, vì đi học xa nhà lại là gia đình không có điều kiện nên tôi dành hết thời gian để học hành mong ra trường có công việc tốt phụ đỡ cha mẹ. Vì mục tiêu ấy mà tôi như con thiêu thân lao vào học hành, thật may mắn khi trời chẳng phụ lòng người, ra trường tôi đã tìm ngay được công việc ổn định mức lương cũng khá.

Tôi và gia đình đều hết sức vui mừng, còn 1 em đang học cấp 3 chuẩn bị vào đại học thế nên tôi cố gắng cày cuốc kiếm thêm tiền lo cho nó đỡ bố mẹ già yếu còn vất vả. Vì thế thời gian để yêu đương hay đi chơi cùng chúng bạn của tôi gần như không có.

Chỉ đôi khi nhóm bạn thân tụ họp tôi còn dành được chút thời gian, ai cũng khuyên tôi nên yêu đương còn tìm cho mình tấm chồng tốt, thế nhưng guồng quay của cuộc sống của cuốn tôi vào khi em gái học xong thì tôi đã 27 tuổi. 

Ở cái tuổi này với tôi thì không quá muộn nhưng bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất bạn thân cũng lần lượt lấy chồng nên đôi khi tôi cảm thấy cô đơn lạc lỏng và rồi tôi gặp anh - chồng của tôi bây giờ cũng chính là người đầu tiên tôi yêu.

Anh làm trưởng phòng cho công ty đối tác, chúng tôi quen nhau qua những lần bàn giao ký kết và rồi 2 đứa cảm mến nhau lúc nào chẳng hay. Khi anh ngỏ lời sau 4 tháng tìm hiểu tôi đã đồng ý và sau đó chưa đầy 1 năm tôi kết hôn.

Bản thân tôi cũng biết anh đẹp trai có điều kiện và cũng từng yêu đường rất nhiều, tôi chấp nhận điều đó vì với tôi nó là quá khứ cái tôi cần là anh của hiện tại và tương lai. Vì vậy khi kết hôn với anh tôi hoàn toàn tin tưởng và yêu anh hết lòng.

Đêm tân hôn, nhìn thấy món quà cưới rực rỡ mà người yêu cũ của chồng gửi tặng, bóc ra tôi chết sững khi nhìn thấy thứ bên trong - Ảnh 1
Tôi điếng người hóa ra người đàn ông tôi yêu từng tự giết bỏ đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng mộng đẹp chóng tan lại ngay đúng đêm tân hôn khi anh còn bận tắm rửa tôi vì thấy có hộp quà rất đẹp màu sắc bắt mắt nên đã mở ra trước. Và thế giới như sụp đổ khi trong đó là hình ảnh đoạn chat của anh và cô người yêu cũ. Khi anh ép cô ta bỏ đứa con của hai người với lời lẽ thô tục, dã man và nhẫn tâm hết sức. Kèm theo đó là hình ảnh siêu âm của đứa bé đó và cuộc nói chuyện giữa hai người khi cái thai đã được xử lý...

Tôi điếng người hóa ra người đàn ông tôi yêu từng tự giết bỏ đứa con của mình, phũ phàng và vô nhân tính tới thế, tôi chẳng biết nên làm thế nào vội giấu đi hộp quà đó. Sau giả vờ mệt lên giường nằm ngủ. Chẳng biết phải đối diện với anh thế nào, nên sống ra sao khi tôi luôn nghĩ về những tấm ảnh đó.

Em gái ở quê lên chơi 3 ngày đã vội vã đòi về, hôm sau vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng, tôi đau đớn vô cùng khi biết sự thật

Em gái ở quê lên chơi 3 ngày đã vội vã đòi về, hôm sau vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng, tôi đau đớn vô cùng khi biết sự thật

Nghe tới đây tôi chảy nước mắt vì thương em gái thương cho phận mình. Giờ tôi nên sống thế nào với kẻ chỉ biết đến tiền và chẳng biết yêu gia đình của tôi đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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