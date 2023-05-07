Thấy mẹ chồng kiên quyết đòi dùng máy cũ của mình, ngày bà đưa ra dòng tin nhắn đã lâu, tôi rụng rời vì ‘oan Thị Mầu’ cố mấy cũng khó giải thích

Tâm sự 07/05/2023 05:33

Tôi có nằm mơ vì lí do mua điện thoại ấy mà tôi bị mẹ chồng nghi ngờ, phát giác chuyện không đúng sự thật.

Nghĩ lại mà em thấy sợ quá các chị ạ. Trước khi kết hôn, em đã được hội chị em bạn bè dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: "Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng. Ai đời con dâu đứng rửa bát, xong cái nào là mẹ chồng phải kiểm tra. Thành ra lúc nào em cũng cảm thấy áp lực.

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

Thấy mẹ chồng kiên quyết đòi dùng máy cũ của mình, ngày bà đưa ra dòng tin nhắn đã lâu, tôi rụng rời vì ‘oan Thị Mầu’ cố mấy cũng khó giải thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hôm trước, bà đột nhiên hỏi em thích điện thoại có màu gì để mua tặng. Sau đó, mẹ chồng đưa em đến siêu thị điện máy, mua hẳn chiếc điện thoại hơn 30 triệu các chị ạ. Thú thật lúc đó em vui lắm, còn hí hửng nhắn tin khoe chồng. Lúc về, em có hỏi mẹ chồng mua điện thoại cho mình làm gì. Bà bảo máy của bà hỏng rồi, bà mua cái mới cho em, còn cái cũ của em thì để bà dùng.

 

Lúc đổi máy, em định thoát icloud nhưng mẹ chồng bảo bà chẳng biết sử dụng, chỉ nghe gọi là chính. Vì thế, em đưa nguyên máy của mình cho bà. Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ hôm vừa rồi, chồng em đi công tác về. Chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã tát em cháy má. Thì ra mẹ chồng đã đọc các tin nhắn của em, trong đó có cả thư của người yêu cũ gửi qua mail của em trong đúng ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù em không trả lời nhưng mẹ và chồng vẫn không tin, còn cho rằng em vẫn thậm thụt với người cũ. Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.

 

Phụ nữ U30 khiến đàn ông mê mẩn nhờ sử dụng 'tuyệt chiêu', 'vũ khí' bí mật này, chớ nên coi thường

Phụ nữ U30 khiến đàn ông mê mẩn nhờ sử dụng 'tuyệt chiêu', 'vũ khí' bí mật này, chớ nên coi thường

Phụ nữ tuổi 30 có quá nhiều cái quyến rũ, chẳng hạn như việc đã trải qua vài mối tình cũng giúp họ điều ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 41 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 45 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng