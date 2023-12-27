Thấy cô ấy dẫn bạn tình về nhà tôi thường ngó lơ nhưng đến khi tình cờ chạm mặt người đàn ông ấy tôi như ngã quỵ

Bản thân cô ấy ban đầu thuê một mình căn chung cư này, nhưng về sau muốn tiết kiệm tiền mua nhà riêng nên mới cho tôi ở cùng.

Tôi và V cùng thuê chung một căn chung cư 2 phòng ngủ. Trước đó tôi thấy V đăng tin cho thuê phòng nên tìm đến. V là một cô gái xinh xắn, 26 tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài nên lương thưởng rất cao.

Chỉ có một điều ở V khiến tôi không hài lòng lắm dù chuyện này chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì tới tôi. V có rất nhiều người yêu, mà có khi chỉ là tình một đêm thôi, bởi cứ thỉnh thoảng cô ấy đi chơi đêm về là lại mang theo một người tới.

V rất phóng khoáng, đồ dùng của cô ấy đã mua, tôi có thể tùy ý sử dụng mà không cần hỏi trước. Trong căn nhà tôi cũng có thể bày bố theo ý thích của tôi, chỉ riêng phòng ngủ của V là tôi không được động đến.

Họ "làm chuyện ấy" rồi người đó rời đi hoặc ngủ lại tùy theo ý muốn của V. Những lúc đó, tôi ở lỳ trong phòng của tôi, coi như không biết gì.

Song gần đây, tôi thấy có một đôi giày nam thường xuyên xuất hiện ở cửa nhà mình. Có hôm ở lại, có hôm rời đi lúc 1-2 giờ sáng. Tôi nghĩ chắc đây là bạn trai cố định của V.

2 ngày trước, tôi tình cờ chạm mặt anh ta khi tôi đi lấy nước còn anh ta ra về. Đó là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi nhưng trông vẫn rất đẹp trai phong độ. Tôi nhìn thấy trên tay anh ta có đeo nhẫn cưới nên đoán là anh ta có vợ rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, và vì quý V nên tối đó tôi đã nói chuyện với V. Tôi cũng chỉ nhắc V hãy cẩn thận kẻo bị lừa. Nhưng V nói toạc ra luôn:

“Tôi biết anh ta có vợ con rồi, tôi cũng chẳng có tình yêu với anh ta đâu. Chẳng qua anh ta khá khỏe và kỹ năng tốt, lên giường với anh ta thú vị hơn những người khác chứ tôi có quan tâm tới các việc khác của anh ta đâu.

Tôi đến với anh ta hoàn toàn là tình dục, không cần tiền hay tình yêu nên không có mối ràng buộc khác. Vợ anh ta cũng chẳng cần ghen tuông làm gì”.

Tôi không ngờ người có học thức như V lại suy nghĩ như vậy. Biết đàn ông có vợ rồi vẫn lao vào để làm gì? Con người phải có tự trọng và đạo đức chứ sao lại sống theo bản năng thế? Tôi có nên tìm lời để khuyên can cô ấy không? Hay mặc kệ chuyện riêng của người ta?