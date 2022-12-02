Thấy chồng trong xe với nhân tình, tôi lao đến như con hổ cực kì phẫn nộ, đánh hai kẻ tráo trở bẽ bàng giữa phố, không ngờ thái độ phản đòn của chồng khiến tôi kinh hãi nhận ra sai lầm

Tâm sự 02/12/2022 06:27

Tôi quá phẫn nộ, không kiểm soát được mình, tôi đã lao vào đánh cho hai kẻ tráo trở 'nên thân'. Vừa xô ngã nhân tình, tôi nhận được hành động không ngờ của chồng.

Thấy chị vợ và một số người phụ nữ đã theo dõi và bắt quả tang anh chồng đang ở bên cô nàng "tiểu tam". Không kìm nén nổi cơn tức giận trào dâng trong lòng, người vợ liền lao vào đánh cô gái kia. Những người phụ nữ đi cùng cũng xông vào đánh khiến cô nàng kia ngã lăn xuống đất.

 

Nhìn thấy nhân tình bị đánh, người chồng vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cô nàng và đỡ đòn thay. Hành động đó của người chồng khiến chị vợ thêm phẫn nộ nhưng không khỏi thấy chua xót. Dường như nhận ra đánh ghen cũng vô ích, chị vợ nhặt giày, tát người chồng một cái rồi đau lòng quay người bỏ đi.

Thấy chồng trong xe với nhân tình, tôi lao đến như con hổ cực kì phẫn nộ, đánh hai kẻ tráo trở bẽ bàng giữa phố, không ngờ thái độ phản đòn của chồng khiến tôi kinh hãi nhận ra sai lầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người chồng phản bội dường như chẳng hề áy náy hay ân hận với vợ. Anh ta để mặc vợ rời đi, trong khi lại sốt sắng quan tâm và an ủi nhân tình. Một lúc sau đó, anh chồng cũng rời khỏi đám đông hiếu kỳ.

Đánh ghen, mất nhiều hơn được!

Hầu hết, nguyên nhân của các cuộc ngoại tình đều là sự không hài lòng với một mặt nào đó của người bạn đời, có thể là tính cách, thái độ, nhan sắc… họ chỉ mong muốn tìm thứ tình cảm ngoài luồng đó để thỏa mãn cái tôi, những thứ thiếu hụt trong cuộc sống của mình.

Vì vậy, nếu bạn vô tình phát hiện ra chuyện ngoại tình, thì hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để sửa chữa, thay vì nổi cơn lôi đình, và xả giận vào hai người bọn họ.

Đầu tiên, đánh ghen sẽ khiến mọi chuyện rùm beng, rất nhiều người biết chuyện và 'xấu chàng hổ ai' nên bạn cũng là người mất mặt trong chuyện này. Thêm vào đó, việc đánh ghen không những không làm cho nửa phản bội của bạn hối lỗi mà đôi khi sẽ tạo thêm những điều xấu, những cái nhìn lệch lạc mà họ dành cho bạn. Cả hai điều trên đều không có lợi, nếu bạn muốn níu kéo hạnh phúc của mình.

Một phụ nữ chia sẻ, lần đầu phát hiện chồng có bồ, chị đau đớn, thấy sốc và như muốn phát điên. Khi ấy, chị ngay lập tức chỉ muốn tung hê tất cả, thậm chí phơi bày bộ mặt tráo trở của chồng và người tình lên mạng. Nhưng sau khi làm vậy, bản thân chị vẫn đau khổ, người chồng thì quay về hứa hẹn thề thốt nhưng một thời gian sau lại cặp kè với người khác.

Nhiều lần bị tổn thương, cuối cùng, chị quyết định chấm dứt chuỗi ngày đau khổ với anh chồng và tập trung vào cuộc sống của mình và chăm lo cho con. Chị cũng không muốn bêu xấu chồng hay người thứ ba đang có bầu với anh ta.

"Các mẹ hãy mạnh mẽ lên, nếu nhỡ bị 'cắm sừng', có điên lên thì chỉ trong chốc lát thôi, sau đó phải suy nghĩ cho thấu đáo. Tốt nhất, đừng đi đánh ghen vì làm việc đó khiến mình trẻ con lắm. Miệng ở gần tai, mình chửi thì mình nghe đầu tiên thôi. Đánh ghen là hạ thấp giá trị bản thân, là đau đớn thể xác, trong khi người phạm tội (là chồng mình) vẫn nhởn nhơ bay nhảy. Nếu không giữ được chồng nữa thì buông bỏ đi cho nhẹ nhõm".

Một chuyên gia tham vấn tâm lý cho rằng, việc công khai thông tin cá nhân của chồng hay "tình địch" lên mạng sẽ làm tất cả gia đình bị tổn thương. "Chuyện nhà có thể cho anh em làng xóm biết nếu cần sự trợ giúp, chia sẻ nào đó, nhưng tung lên mạng cho cả thiên hạ đàm tiếu thì hậu quả rất khó kiểm soát".

Từ xưa ông bà ta đã từng nói những câu "ngứa ghẻ, đòn ghen", cho nên chúng ta cũng biết rằng, ghen tuông trong tình yêu là một chuyện tất yếu, cũng như bệnh tật vậy. Tuy nhiên, dù là bệnh nặng thế nào cũng có thuốc chữa, có thuốc kiềm chế cả. Do đó, dù cho trong hoàn cảnh nào, bạn cũng nên suy nghĩ, phân tích vấn đề, đặt ra những điều được mất khi đưa ra quyết định, nhất là việc đánh ghen.

Thiết nghĩ, đánh ghen chỉ là hạ sách, là cách để hả cơn giận tức thời, nhưng hậu quả của nó thì chính bản thân, gia đình và cuộc hôn nhân của bạn phải gánh chịu. Hãy ghen đúng cách, đừng mù quáng, để rồi tự chuốc thêm bất hạnh vào mình!

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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