Tôi đã từng là dân chơi đình đám thời còn trẻ dại. Những năm tháng du học nước ngoài mang đến cho tôi sự năng động, tự do. Thời gian mới về nước đợi xin việc, tôi thường xuyên tụ tập bạn bè trong những buổi tiệc. Tôi không ngần ngại làm quen, cởi mở với những người khác giới.

Tôi là cô gái năng động, hiện đại theo đúng chuẩn thời đại 4.0. Tôi có công việc ổn định, luôn cống hiến hết sức trong thời gian ở công ty nhưng cũng sẵn sàng cháy hết mình ở những cuộc chơi khi bước chân ra khỏi văn phòng.

Tôi còn là khách quen của rất nhiều quán bar. Trong những buổi “đu đưa” như vậy, không ít lần tôi đã “over night” (qua đêm) với trai lạ ngay ở buổi đầu gặp mặt. Văn hóa tình một đêm đối với tôi không có gì xa lạ bởi tôi vẫn làm vậy khi đi du học để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tôi không còn đắm mình vào những cuộc chơi như vậy. Tôi đã có việc làm ở một tập đoàn truyền thông đình đám. Với kiến thức của một du học sinh, tôi được sắp xếp một vị trí quan trọng. Công việc đã lấy đi rất nhiều thời gian nên tôi có ít cơ hội để “xõa” như thời sinh viên.

Cùng phòng tôi có chị Trúc. Tôi mến chị vì tính cách nhẹ nhàng, hòa đồng. Thời gian tôi mới vào nhận việc, chị Trúc đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Tôi thường xuyên đi ăn trưa và tâm sự những chuyện phụ nữ cùng chị. Thế nhưng, thời gian gần đây tôi thấy chị khá buồn. Chị ít nói và sắc mặt luôn u ám.

Tôi gặng hỏi thì chị Trúc thú nhận gia đình đang gặp rắc rối. Chị phát hiện anh chồng đang có bồ nhí và còn khá công khai. Chị cảm thấy bị coi thường và cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ. Chị tâm sự rất thương hai đứa con nếu như bố mẹ phải mỗi người một nơi.

Vốn nóng nảy và có cá tính mạnh, tôi tức giận thay chị Trúc. Ngay lập tức tôi có ý định phải dạy cho đôi “gian phu, dâm phụ” kia một bài học. Tôi bảo chị Trúc điều tra và rình để bắt quả tang, sau đó sẽ giúp chị đánh ghen để giải tỏa sự ức chế bấy lâu nay.

Anh chồng đã có ý định công khai cô bồ mới nên chị Trúc không quá khó để tìm hiểu hành tung. Chị phát hiện họ hẹn nhau ở một khách sạn kín đáo ven hồ. Điện thoại của tôi reo lên và lập tức có mặt cùng chị để xử lý “tiểu tam giật chồng”.

Khi cánh cửa phòng được bật tung, anh chồng và cô nhân tình đều hoảng hốt. Thế nhưng người choáng váng nhất chính là tôi. Không khó để tôi nhận ra chồng chị Trúc đã từng là người tình 1 đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra anh vì vết sẹo lớn ở ngực. Trong lần đầu tiên hẹn hò và rồi lên giường với anh, tôi cũng tò mò về vết sẹo đó và gặng hỏi anh nhiều lần. Tuy nhiên anh đều khéo léo từ chối. Tôi không chỉ ấn tượng về anh bởi vết sẹo mà còn là kỹ năng chăn gối. Có thể nói anh là người khiến tôi mãn nguyện nhất và là số ít tình một đêm mà tôi còn nhớ.

Anh không nhận ra tôi bởi vì cảm giác hoảng hốt lúc đó hoặc cũng có thể tôi chỉ là 1 trong nhiều những cô gái anh từng qua đêm. Thế nhưng tôi như chết lặng. Những cảm xúc với anh từ đêm đó ùa về ào ạt. Tôi không thể ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Tôi tự hỏi mình có tư cách gì để đi đánh ghen giúp chị Trúc khi mà chính tôi cũng đã từng, dù là vô tình dan díu với chồng chị trong quá khứ.