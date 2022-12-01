Ngày Lam và Dũng ly hôn, ai cũng sốc. Họ đã từng là một cặp đôi đẹp nổi tiếng ở khu phố này với chuyện tình ngót ngét gần 10 năm, từ khi còn là học sinh. Vậy mà mới chỉ cưới nhau được đúng 3 năm, cả hai đã đường ai nấy đi. Thậm chí, họ còn chưa kịp có với nhau một mụn con. Căn chung cư cao cấp vừa mới mua, chiếc xe sang đắt đỏ mới tậu… cái gì cũng mang bán sạch để chia đôi.

Nhìn thấy chồng cũ ướt đầm dưới mưa, lòng Lam xót xa. Vừa nhìn thấy Lam, Dũng ôm trầm, bật khóc nức nở. Anh cầu xin vợ hãy quay về bên mình, anh hối hận trăm ngàn lần vì đã để mất cô như thế.

Để anh có được bằng cấp cao hơn, cô chấp nhận chưa sinh con, tự mình bươn chải lo kinh tế để chồng yên tâm học. Ngày anh được đề bạt, ai cũng mừng cho hai vợ chồng. Lam và Dũng cũng tính năm sau sẽ sinh con vì mọi thứ đã ổn thỏa, chu toàn.

Lam và Dũng từng là một đôi thanh mai trúc mã. Họ dành cả thanh xuân để bên nhau, phấn đấu mua nhà, mua xe trên thành phố. Đám cưới của cặp đôi này diễn ra trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của bao người. Lam hết lòng vì chồng. Khi nghe tin anh có thể được đề bạt ngồi vào vị trí giám đốc của một công ty, cô sẵn sàng dồn hết vốn liếng mà mình có để thu xếp một khoản cho chồng lo công việc.

Nhưng ngày đó còn chưa kịp đến thì Lam phát hiện Dũng…có bồ. Anh cặp kè với cô thư kí trẻ măng ở công ty. Cả ngày hai người quấn lấy nhau, thậm chí có những hôm anh nói dối đi họp, đi công tác để dẫn người tình đi hú hí. Phát hiện sự thật đó, Lam đau khổ tột cùng. Nếu như những bà vợ khác có lẽ Lam đã không hận tới như vậy. Cô và chồng có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều tình nghĩa, thật không ngờ chỉ vừa có tí chức quyền anh đã thay lòng đổi dạ.

Ngay lập tức Lam quyết định ly hôn, bất chấp mọi lời khuyên can của người thân. Cô không thể nào tha thứ được cho người chồng phản bội đó. Cô thậm chí còn bỏ tiền để thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể. Về phần Dũng, anh cũng đã xuống nước xin lỗi nhưng vợ không đồng ý, cay cú, Dũng cũng vênh váo đòi ly hôn với lí do: “Tôi lấy đâu chẳng được gái trẻ đẹp hơn cô”. Thế là từ một cặp đôi bao người hâm mộ, họ ly hôn trong trạng thái không thể nhìn mặt nhau.

Sau ly hôn, đôi bên lao vào trả đũa nhau. Lam cặp kè với một cậu trai trẻ kém mình 4 tuổi, cao ráo, đẹp trai như diễn viên. Cậu ta cũng khéo chiều chuộng, nói lời đường mật khiến Lam có cảm giác được vỗ về nỗi đau. Cô muốn chứng minh cho chồng cũ thấy rằng cô hoàn toàn có thể tìm được người hơn anh. Về phần mình, Dũng cũng công khai cặp với cô nhân tình trẻ… Tuy nhiên, chỉ được khoảng 3 tháng, Dũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cuộc sống này.

Anh sợ những buổi tối về nhà trống trơn không có vợ, anh nhớ những khoảnh khắc vợ chồng vui vẻ bên nhau. Là anh đã sai nhưng lại không thành tâm níu giữ vợ. Anh cũng đã dễ dàng buông tay để vợ ra đi. Dũng nhớ vợ đến hao gầy. Anh xao nhãng việc công ty, không còn thiết tha điều gì nữa. Dũng quyết định tìm Lam để cầu xin sự tha thứ, anh không muốn vì những sĩ mà đánh mất người phụ nữ đáng giá của đời mình.

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Sau rất nhiều những đấu tranh, dằn vặt, nỗi nhớ quay quắt đã khiến Dũng quyết định lao đến nơi ở mới của Lam để tìm cô ngay trong cái đêm mưa gió bão bùng. Dũng đập cửa thùm thụp và rồi Lam cũng mở cửa…

Nhìn thấy chồng cũ ướt đầm dưới mưa, lòng Lam xót xa. Vừa nhìn thấy Lam, Dũng ôm trầm, bật khóc nức nở. Anh cầu xin vợ hãy quay về bên mình, anh hối hận trăm ngàn lần vì đã để mất cô như thế. Thế nhưng... Cô dường như không thể tha thứ. Giữa lúc ấy, bóng một người đàn ông đứng phía sau, níu tay Lam lại:

- “Em đừng có yếu lòng trước kẻ đã phản bội em… Hãy xem lại anh ta coi em giá trị cỡ nào? Anh nhất quyết không để em quay về bên gã đàn ông tồi tệ ấy đâu”.

Nước mắt Lam lăn dài. Cô cảm nhận được sự hối hận của chồng cũ. Nhưng… tất cả đã quá muộn, cô cũng mang bầu 2 tháng với người tình trẻ. Người tình của cô cũng rất tốt, yêu thương cô say đắm... Anh về đi, chúng ta chấm dứt từ đây.