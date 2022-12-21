Thấy chồng tôi đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm tìm sang rồi dúi tay tôi một thứ kèm lời nhắn nhủ đầy mờ ám, nghe xong tôi lặng người, hoang mang vô cùng

Tâm sự 21/12/2022 12:26

Những lần đầu tiên được anh hàng xóm tìm gặp tôi còn khó chịu., Tuy nhiên, “mưa dầm thấm lâu”, hiện tại tôi lại quay ra chán chồng, nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi và chồng vừa chuyển đến xóm trọ mới này được 3 tháng nay. Thời gian đầu, tôi rất hài lòng với mọi thứ ở đây. Không gian vừa yên tĩnh lại đảm bảo an ninh, những người hàng xóm đều niềm nở và dễ gần. Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến tôi vừa bực mình nhưng lại cũng có phần sợ hãi. Câu chuyện liên quan đến anh hàng xóm trẻ tuổi vẫn còn độc thân ở chung xóm trọ với vợ chồng tôi.

Lần đó là lần mở đầu cho chuỗi sự việc xảy ra sau này. Chồng tôi có chuyến công tác xa nhà, buổi tối chỉ có một mình nên tôi đóng chặt cửa và đi ngủ sớm. Không ngờ lúc tôi đang say ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của đàn ông. Tôi giật mình tỉnh dậy, đứng trong nhà hỏi vọng ra mới biết rằng người đứng ngoài cửa là anh hàng xóm.

Đều là người cùng xóm trọ với nhau, hơn nữa đã quen biết và hiểu nhau nhất định nên tôi yên tâm mở cửa cho anh. Trong lòng thì thắc mắc không hiểu nửa đêm nửa hôm mà anh hàng xóm còn gọi tôi có việc gì. Để rồi tôi không khỏi kinh ngạc khi anh hàng xóm dúi vào tay tôi một cặp lồng cháo nóng hôi hổi. Anh bảo anh đi làm ca đêm về, ghé vào quán ăn đêm nên tiện thể mua cho tôi. Anh còn nói tôi gầy quá, phải chịu khó ăn thêm vào cho có da có thịt, phụ nữ đầy đặn chút nhìn mới hấp dẫn.

Thấy chồng tôi đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm tìm sang rồi dúi tay tôi một thứ kèm lời nhắn nhủ đầy mờ ám, nghe xong tôi lặng người, hoang mang vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong anh cười và chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng trở về phòng trọ của mình. Tôi đứng như trời trồng nhìn theo bóng anh mà tưởng mình đang nằm mơ. Chuyện tôi béo gầy thì liên quan gì đến anh hàng xóm mà anh ấy phải quan tâm? Lại còn mua đồ ăn đêm cho tôi, chúng tôi đâu phải người yêu hay vợ chồng? Trong lòng khó hiểu và thắc mắc nhưng đêm đã khuya, tôi không tiện chạy theo để ầm ĩ trả lại anh suất cháo, đành xách vào nhà ăn hết.

Sau đêm đó, ngày tiếp theo vẫn vào 12 giờ như đêm trước, anh hàng xóm lại tiếp tục gõ cửa đánh thức tôi từ giấc ngủ say. Lần đó anh tặng tôi một bát phở tim cật, cùng lời dặn dò nhớ ăn cho hết. Sau đó thì không thèm nghe tôi trả lời đã nhanh chóng trở về phòng.

Hôm sau nữa thì chồng tôi trở về, anh hàng xóm lại trở lại là anh hàng xóm khách sáo như trước. Anh coi hành động lúc 12 giờ đêm của 2 ngày trước đó chưa bao giờ tồn tại. Thật lòng tôi khó hiểu vô cùng nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, nếu cứ bám riết lấy vấn đề ấy thì vô hình chung mối quan hệ của tôi với anh hàng xóm lại trở nên mờ ám. Anh ấy đã coi như không biết thì tôi cũng chỉ còn cách quên đi chuyện đó.

Ai ngờ được lần tiếp theo chồng tôi đi công tác, anh hàng xóm lại lặp lại hành động lúc 12 giờ đêm ấy. Lần này tôi dứt khoát từ chối nhưng anh luôn có những cách để bắt tôi phải tiếp nhận món quà nhỏ từ mình. Nếu tôi không chịu mở cửa, anh sẽ gọi đến khi tôi chịu mở mới thôi. Mà tôi thì sợ phiền phức và ngại những người trong xóm trọ bàn tán về tôi và anh, nên đành phải chịu thua. Tôi từ chối thẳng mặt thì anh bảo có phải món quà đắt tiền đâu, hàng xóm quan tâm đến nhau là chuyện bình thường. Anh cứ dúi vào tay tôi sau đó quay người đi thẳng, không cho tôi cơ hội từ chối.

Có lần tôi hỏi trực tiếp anh, rằng có phải anh thích tôi hay không. Anh cười mờ ám, hỏi lại: “Em đoán xem. Anh chỉ biết… nếu em ly hôn thì anh vui lắm”. Tôi nghẹn, không nói được gì thêm. Tôi và chồng mới kết hôn hơn 1 năm, còn chưa có con, sao có thể ly hôn chứ?

Thấy chồng tôi đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm tìm sang rồi dúi tay tôi một thứ kèm lời nhắn nhủ đầy mờ ám, nghe xong tôi lặng người, hoang mang vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau những lần như vậy, không hiểu sao bây giờ tôi không muốn từ chối món quà đơn giản nhưng thiết thực và đầy ấm áp của anh hàng xóm nữa. Thú thật chồng tôi là một người đàn ông khô khan và vô tâm, anh ấy chỉ nghĩ kiếm tiền về đưa cho vợ đã là hoàn thành trách nhiệm. Còn lại việc nhà việc cửa, chăm sóc con cái và sau này đón bố mẹ chồng lên ở chung thì đều thuộc về nghĩa vụ của tôi cả. Anh ấy cũng chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào hay có những hành động lãng mạn, dịu dàng dành cho tôi.

Trước đây tôi cứ nghĩ như chồng tôi còn hơn ối gã chồng tệ bạc, ăn chơi đàn đúm. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Tôi muốn một người chồng sống tình cảm, đối xử tinh tế với vợ, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng nồng nàn chứ không phải sống bên nhau chỉ vì nghĩa vụ và thói quen.

Giật mình nhận ra tôi mong ngóng những lần chồng đi công tác và luôn thức đến 12 giờ đêm để đợi chờ một tiếng gõ cửa và tiếng gọi trầm ấm - tôi thấy sợ hãi trong lòng vô cùng. Tôi sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân mà buông thả cảm xúc. Còn anh, anh có thật sự yêu tôi hay chỉ muốn chơi đùa? Tôi phải làm thế nào đây?

Mỗi lần ân ái xong chồng đều nhét cho 2 triệu để tiêu xài, nghĩ anh thương vợ ai ngờ lý do phía sau khiến tôi chết lặng, đau đớn đến căm hờn

Mỗi lần ân ái xong chồng đều nhét cho 2 triệu để tiêu xài, nghĩ anh thương vợ ai ngờ lý do phía sau khiến tôi chết lặng, đau đớn đến căm hờn

Lúc đầu tôi cứ ngờ ngợ vì sao chồng lại cho mình tiền sau mỗi lần vợ chồng ân ái. Tuy vậy, tôi đều tin vào những điều mà anh giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai