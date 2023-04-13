Thấy chồng nhắn tin với người lạ, biết được danh tính của người đó và yêu cầu của anh ta, tôi choáng váng muốn ngã ngửa

Sau khi cưới nhau về, việc đầu tiên tôi nói với chồng mình là không muốn bị anh phản bội. Tôi có thể chấp nhận mọi việc, từ việc chồng đi sớm về khuya, đi nhậu cùng bạn bè… nhưng điều cấm kị tuyệt đối đó là ngoại tình.

Chồng tôi năm nay 35 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp vận tải lớn. Chồng tôi thuộc tuýp người tài giỏi, điển trai và khá đào hoa. Trước khi yêu và cưới tôi, anh đã có vài cô người yêu và người anh yêu sâu đậm nhất chính là cô bạn thân học cùng trung học.

Từ lúc có con, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái hơn, tôi cũng không quan tâm đến chồng nhiều như trước nữa. Tôi không còn đủ thời gian để thức dậy mỗi sáng chuẩn bị cho anh một bữa ăn sáng ngon lành, cũng ít khi anh đi làm với một chiếc áo được là phẳng phiu.

Có lẽ, vì tính tôi quyết đoán lại xinh đẹp, cũng có tài nấu nướng và chăm sóc gia đình nên từ khi cưới nhau về chồng tôi không lăng nhăng, tán tỉnh cô nào cả. Cuộc sống của gia đình tôi cứ thế êm đềm trôi qua và đón nhận thêm 2 thành viên mới.

Dường như, anh hiểu được sự bận rộn và vất vả của tôi nên cũng không kêu ca hay cằn nhằn gì. Những lúc có thời gian rảnh rỗi, anh lại tranh thủ giúp tôi trông con hay dọn dẹp nhà cửa làm tôi thấy yêu và thương chồng mình hơn rất nhiều.

Cuộc sống của tôi có lẽ cứ ngập trong yêu thương và hạnh phúc như thế nếu như không có một ngày tôi phát hiện ra chồng mình thường xuyên liên lạc với cô người yêu cũ đồng thời là bạn học cùng hồi phổ thông.

Ban đầu anh giấu diếm, không để cho tôi biết nhưng khi bị tôi phát hiện và điều tra thì anh thành thật trả lời tôi: "Gần đây, gia đình H gặp chuyện không vui nên cô ấy thường xuyên nhắn tin và tâm sự với anh. Vì đã từng yêu nhau và không muốn làm cô ấy buồn nên anh trả lời tin nhắn và an ủi cô ấy. Anh thề là giữa anh và H không còn gì khác ngoài tình bạn".

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Nghe chồng nói thế, tôi cũng yên tâm phần nào những vẫn không quên gài anh một câu: "Bạn gì thì bạn, người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, anh đừng để đến lúc em phát hiện ra chuyện gì quá giới hạn thì không hay đâu". Vì biết tình tôi nên chồng tôi hứa lên hứa xuống và đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.

Bẵng đi một thời gian, khi tôi không còn quá chú tâm đến câu chuyện của cô bạn học kia, thì chồng tôi nói chuyện và đưa ra một đề nghị hết sức vô lý. Chồng tôi bảo, H sống cùng gia đình chồng nhưng vì không hợp với bố mẹ chồng thường xảy ra cãi vã.

Cách đây mấy hôm H bị nhà chồng đuổi ra đường. Vì trước giờ ở nhà ăn bám chồng, lại không quen biết ai trên thành phố nên giờ H không còn nơi để đi. H lại không dám về quê vì mẹ cô ta bị bệnh tim nên không muốn để cho bố mẹ biết. Giờ muốn xin phép tôi cho cô ta đến ở nhà tôi vài hôm cho đến khi xin được việc làm và chỗ ở mới.

Nghe chồng tôi nói xong mà tôi tức đến nỗi khói muốn bốc ra đầu luôn. Ai đời có ông chồng nào lại xin phép vợ để cho người yêu cũ đến ở cùng nhà bao giờ không? Nếu cho cô ta đến ở cùng, chả khác nào "mỡ treo miệng mèo", nhỡ may trong lúc tôi vắng nhà, hai người đó tình cũ trào dâng, lại sẵn giường chiếu phòng ngủ của tôi đó, họ có làm gì luôn không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi không cho cô ta đến ở cùng nhà, thì chồng tôi cũng sẽ tìm cách khác để giúp đỡ, rồi có khi thậm thụt lâu dài. Lúc ấy có khi còn nguy hiểm hơn việc giữ cô ta ở lại nhà. Ít ra ở nhà tôi, tôi còn có thể kiểm soát được mọi hành động của hai người họ.

Nghĩ tới nghĩ lui mà tôi vẫn chưa tìm được phương án nào thích hợp để vẹn cả đôi đường. Theo chị em tôi nên làm gì để giải quyết được "mối họa" đang chuẩn bị xảy đến đây.