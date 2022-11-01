Thấy bạn gái ốm lay lắt nên sang thăm, giặt giúp em quần áo để rồi giật mình khi thấy trang phục lạ trong đống đồ

Tâm sự 01/11/2022 20:49

Ăn uống xong xuôi rồi thấy người yêu đã ngủ ngon giấc. Ngắm nhìn cô ngủ 1 chút anh loay hoay giặt đồ giúp cô vì có vài bộ đồ trong nhà tắm chưa giặt. Ai ngờ vừa cầm được chiếc quần lót lạ của đang ông lẫn trong đống đồ.

Câu chuyện tình ấy có lẽ sẽ khiến bất cứ chàng trai hay cô gái nào cũng cảm thấy có chút bản thân mình ở trong đó. Có người sẽ thấy mình thật giống chàng trai này. Anh yêu thương cô gái đó hết lòng, dành toàn bộ tình cảm của mình cho cô gái ấy. Vậy mà, đến một ngày anh lại bị cô cắm lên đầu chiếc sừng to tướng.

Có người từng nói có phúc không biết hưởng đôi khi cũng chính là một cái tội. Thật sự khi con người ta có được quá nhiều từ người khác thì thường sẽ không còn biết trân trọng những điều mình đang có nữa, cũng giống như chuyện tình của anh và cô vậy.

Người ngoài ai nhìn vào cũng thầm ước gì mình được như cô gái đó. Bởi có một chàng trai yêu thương cô hết lòng đến vậy. Nhưng cô gái ấy thì lại không có cảm giác đó. Cô chán ghét anh nhiều, đôi khi vì sự quan tâm của anh mà khiến cô mệt mỏi.

Thấy bạn gái ốm lay lắt nên sang thăm, giặt giúp em quần áo để rồi giật mình khi thấy trang phục lạ trong đống đồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết anh thương yêu mình nhiều nên cô cũng cố gắng duy trì mối quan hệ của cả hai. Chỉ có điều tình cảm của con người chính là thứ khó kiểm soát nhất và từ khi nào cô đã không còn yêu thương anh nữa mà sa vào lưới tình với một người đàn ông khác.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô phản bội mình. Hôm đó hay tin người yêu bị ốm anh lập tức xin nghỉ sớm để về mua đồ ăn đến phòng cô nấu cho cô ăn tẩm bổ. Vừa mới đến anh đã lo lắng vô cùng khi thấy cô ốm lay ốm lắt. Định đưa cô đi viện mà cô nằng nặc:

- Em không đi viện đâu, em muốn ở nhà cơ.

- Nhưng không đi ở nhà thế này cũng không ổn, em sốt cao quá rồi.

- Em không biết nữa. Nhưng em không muốn đi viện đâu, mùi thuốc em sợ lắm.

- Được rồi anh sẽ ở đây với em. Em dậy ăn chút đi rồi năm xuống nghỉ ngơi.

- Dạ. May mà có anh ở bên cạnh em.

Ăn uống xong xuôi rồi thấy người yêu đã ngủ ngon giấc. Ngắm nhìn cô ngủ 1 chút anh loay hoay giặt đồ giúp cô vì có vài bộ đồ trong nhà tắm chưa giặt. Ai ngờ vừa cầm được chiếc quần lót lạ của đang ông lẫn trong đống đồ. Anh nhìn rồi suy đoán chỉ có em đi với một gã đàn ông nào đó và làm việc đấy thì mới có thể xảy ra chuyện như thế mà thôi.

Càng nhìn chiếc quần lót lạ anh càng khẳng định bạn gái đã phản bội mình. Nhưng nhìn cô đang ngủ say anh thật sự không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ giờ phải gọi cô dậy để kiểm chứng mọi chuyện hay sao?

Thấy bạn gái ốm lay lắt nên sang thăm, giặt giúp em quần áo để rồi giật mình khi thấy trang phục lạ trong đống đồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa khi nào anh dám nghĩ đến việc mình bị phản bội. Nhưng giờ phút này khiến anh không thể không nghĩ cho đành. Nếu người con gái anh yêu phản bội anh thì sao? Anh phải làm gì đây, phải làm thế nào để có thể chấp nhận được điều này. Liệu anh có đủ bao dung để tha thứ và chấp nhận cô ấy. Còn cô ấy chỉ là phút xao lòng hay cũng đã không còn yêu anh nữa đến bản thân anh cũng không hề biết mọi chuyện ra sao.

Anh cố gắng giặt nốt đồ phơi lên cho bạn gái rồi trở về phòng của mình. Nghĩ suốt 1 đêm anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết cho mình. Thật sự anh cần 1 lời khuyên vào lúc này, anh có nên coi như không biết chuyện gì và bỏ qua mọi chuyện hay không? 

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Anh chỉ cầu mong vợ sớm khỏe lại. Lúc vợ tỉnh lại anh hứa sẽ xin lỗi cô ấy, sẽ không gặp lại nhân tình và quan tâm vợ nhiều hơn.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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