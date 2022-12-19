Tâm trạng ngổn ngang ngày ra toà ly hôn nhưng cô bạn thân có vẻ vui mừng thấy rõ, đến khi biết được thủ đoạn của cô ta khiến tôi căm hận

Tâm sự 19/12/2022 07:58

Thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, cô bạn H. khuyên tôi ly hôn sớm, làm mẹ đơn thân dù vất vả nhưng tự do, có điều kiện chăm sóc con tốt hơn... Tôi đề cập đến chuyện ly hôn, muốn được quyền nuôi con, chồng tôi lập tức đồng ý ngay.

Tôi đã ly hôn, cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, duy chỉ có cậu con trai 6 tuổi giữa tôi và chồng là điều tôi thấy hài lòng nhất, còn lại đều đáng quên. Trước đây, tôi cũng đã từng rất yêu chồng, anh ấy chững chạc, chịu khó làm ăn. Điều đáng buồn là chồng tôi sớm thay đổi bản tính, hết yêu thương vợ con. Đau khổ đến tận cùng vì bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, tôi nghĩ ly hôn sẽ là điều tất yếu.

Có lần tôi đọc được tin nhắn của chồng với ai đó lời lẽ yêu đương thắm thiết, anh ta tức giận giằng lấy điện thoại đập tan nát để xóa bằng chứng. Tôi bận bịu lo cho con, còn anh ta cứ đi biền biệt chẳng mấy khi ở nhà, yêu ai, cặp kè với ai tôi cũng không thể nào biết được.

Tâm trạng ngổn ngang ngày ra toà ly hôn nhưng cô bạn thân có vẻ vui mừng thấy rõ, đến khi biết được thủ đoạn của cô ta khiến tôi căm hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đem chuyện gia đình để kể cho cái H., bạn thân của tôi từ thời đại học, vốn là người từng qua đổ vỡ, H. rất hiểu chuyện và động viên tôi rất nhiều. H. khuyên tôi cố gắng chăm sóc con cho thật tốt, cứ kệ chồng làm gì thì cũng coi như không biết. Nghe theo lời bạn, tôi cố gắng quan tâm tới chồng, nhưng anh ta thì ngược lại, càng ngỗ ngược, vô trách nhiệm và thách thức ly hôn.

Thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, cô bạn H. khuyên tôi ly hôn sớm, làm mẹ đơn thân dù vất vả nhưng tự do, có điều kiện chăm sóc con tốt hơn... Tôi đề cập đến chuyện ly hôn, muốn được quyền nuôi con, chồng tôi lập tức đồng ý ngay.

Ngày tôi ra tòa ly hôn, H. đi cùng tôi để động viên. Tôi không tiếc nuối nhưng lại thấy hụt hẫng, thương con từ nay sống cảnh không có bố bên cạnh. Tôi thì tâm trạng ngổn ngang, còn cô bạn H. lại vui mừng thấy rõ, bạn mời tôi đi ăn ở nhà hàng để chúc mừng tôi ly hôn thành công. Ngồi ăn, bạn tôi cả buổi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, lộ rõ vẻ vui mừng. Rồi có cuộc gọi đến, cô bạn H. nhỏ nhẹ nghe điện thoại nói với người bên kia: "Chúc mừng anh, từ giờ chúng ta thoải mái đến với nhau rồi nhé".

Tôi ngồi bên cạnh nên nhận ra tiếng người gọi điện đến là chồng tôi, dù tiếng rất nhỏ. Tối hôm đó, nhân việc chồng gọi cho tôi để nói chuyện với con trai, tôi hỏi thẳng: "Anh và bạn H. của em sau này thế nào?". Chồng tôi tưởng tôi đã biết chuyện nên trả lời: "Chúng ta ly hôn rồi nên anh cũng không cần giấu. Anh và H. yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Cũng có thể cưới nhau vì muốn sống bên nhau".

Tâm trạng ngổn ngang ngày ra toà ly hôn nhưng cô bạn thân có vẻ vui mừng thấy rõ, đến khi biết được thủ đoạn của cô ta khiến tôi căm hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khá sốc với câu trả lời của chồng, tôi không ngờ chồng tôi và cô bạn thân nhất của tôi lại lén lút cặp kè với nhau từ lâu. Hóa ra, H. khuyên nhủ tôi ly hôn để cô ta sớm đạt được mục đích. Chồng tôi cũng đã làm mọi cách khiến tôi chán nản mà dễ dàng ly hôn. Tôi đã bị cả hai người họ lừa dối mà không biết.

Tôi không hề tiếc nuối người chồng như vậy, nhưng thấy mình đã bị một vố đau khiến gia đình tan nát. Tôi có nên tìm đến H. để hỏi rõ mọi chuyện, làm ầm ĩ cho tất cả người thân, bạn bè biết được bộ mặt thật của cô ta? Hay chấp nhận im lặng, coi như chưa từng quen biết hai người đó?

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