27 tuổi, tôi chính thức biết yêu một người cuồng si là như thế nào. Trước đó tôi cũng đã từng yêu nhưng lại bị kẻ đó bỡn cợt tình cảm. Hắn ta chỉ xem tôi như món đồ chơi. Sau khi cuộc tình đó tan vỡ, tôi đã tổn thương rất nhiều. Tôi đã tự nhủ sẽ không yêu ai nữa, cho tới khi tôi bị người đàn ông ấy làm cho rung động.

Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa, đám cưới của họ sẽ diễn ra. Tôi trốn trong căn phòng của mình, không dám ra ngoài, không dám đối diện với thực tế phũ phàng ngoài kia. Nhưng tôi lại chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Nếu tôi làm chủ bản thân, không nuông chiều cảm xúc và tự cho mình dễ dãi bước chân vào cuộc tình sai trái đó thì giờ đây tôi đã không phải khổ như thế này.

Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, anh để ý từ ánh mắt, hơi thở và cả nụ cười gượng gạo của tôi. Những dòng tin nhắn của anh hàng đêm, những cuộc điện thoại mà giọng anh thì thầm sao ngọt ngào… Tất cả đều khiến tôi run lên xúc động. Nhưng ngang trái là ở chỗ, anh là… người yêu của bạn thân tôi.

Tôi và Hiền chơi với nhau nhiều năm rồi. Gia đình cô ấy khó khăn hơn nhà tôi nhưng bản thân lại rất mạnh mẽ, quyết tâm thay đổi số phận. Cô ấy khiến tôi khâm phục khá nhiều. Cô ấy lại có một người tử tế nên có đôi khi tôi cũng ghen tị. Thời điểm họ yêu nhau mặn nồng cũng là lúc tôi đang có bạn trai nên tôi cũng không hay đi chơi cùng lắm. Chỉ tới khi cô đơn, cô bạn hay kéo tôi đi chơi tối cùng thì tôi mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người yêu của bạn.

Chính cơ duyên này đã khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Mỗi lần đi ăn tối về, anh lại lẳng lặng nhắn tin cho tôi. Sau khoảng 2 tháng, tôi cảm nhận rõ anh và mình đã yêu nhau mất rồi. Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, anh ngỏ lời yêu tôi dù cả hai cảm thấy có lỗi rất nhiều với bạn thân của tôi. Anh động viên tôi rằng: “Tình yêu không có lỗi, chúng mình cũng không hề muốn làm tổn thương cô ấy nhưng tình yêu không gượng ép được. Chúng ta cứ tiến tới với nhau, đợi thời điểm thích hợp thì nói với Hiền”.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng mê muội gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi chỉ còn sự khao khát được yêu thương, quan tâm từ một người đàn ông sau những tổn thương mình đã trải qua. Tôi tặc lưỡi làm theo tiếng gọi của trái tim mình, bất chấp việc mình làm cái điều thất đức, trở thành kẻ thứ ba. Chúng tôi đi quá giới hạn với nhau, hai đứa còn đi du lịch riêng ở một nơi xa.

Cái cảm giác vụng trộm và sự chiều chuộng của anh làm tôi si mê, không thoát ra khỏi mối quan hệ sai lầm đó. Tôi cứ mơ mộng về một tình yêu vượt lên định kiến, rồi đây hai đứa sẽ mạnh mẽ đến bên nhau, chỉ cần mình hạnh phúc thì người ta sẽ không nói mãi về chuyện này.

Vậy mà tôi đã lầm… Cuộc tình lầm lỡ ấy bước sang tháng thứ 4 thì biến cố xảy ra. Bạn thân của tôi đã bắt quả tang khi tôi đang lên giường với anh. Cô ấy chửi mắng tôi không ra gì. Tất nhiên, tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Sai lầm của tôi, tôi không thể trốn tránh được. Cái mà tôi trông đợi là thái độ dũng cảm của anh – người đàn ông đã khiến tôi chấp nhận mất hết danh dự như thế. Nhưng giữa cái lúc mà tôi cần anh nhất, thì anh quay lưng. Anh ta thậm chí còn bảo do tôi quyến rũ mà thân là đàn ông không vượt qua được cám dỗ.

Nhục nhã ê chề vì bị bỏ rơi, tôi cứ tưởng tận cùng đớn đau chỉ có vậy, ai dè, họ còn phối hợp với nhau chơi tôi một vố. Cô bạn thân tới tìm tôi, cô ta vất lên bàn một xấp ảnh, toàn cảnh giường chiếu của tôi với anh. Bạn thân của tôi nói chính anh ta là người đã đặt máy quay ghi lại hết những cảnh ái ân đó mà tôi không hề hay biết. Bạn thân nói nếu tôi không đưa tiền ra, cô ấy sẽ tung hê hết lên. Cô ấy thậm chí còn mang về tận nhà tôi để cho bố mẹ tôi cũng xấu mặt một phen.

Không còn cách nào khác, tôi dồn hết số tiền tiết kiệm có được sau mấy năm đi làm, vay mượn thêm để đủ 200 triệu đưa cho cô ta. Tôi hiểu mình chỉ là nạn nhân của một màn kịch mà ở đó hai con người kia đã lợi dụng sự cả tin, sự cô đơn của tôi để đưa tôi vào tròng. Nhưng tôi cũng không thể trách họ hoàn toàn bởi nếu tôi cứng rắn và làm chủ bản thân thì đã không như vậy.

Ngay sau khi cầm được khoản tiền của tôi, họ ném trả lại cho tôi file gốc những thứ đáng ghê tởm đó mặc tôi định liệu. Còn họ trở về, tất bật lo đám cưới. Cả hai xem như chưa có chuyện gì xảy ra… Chỉ có tôi ở lại với nỗi ê chề, nhục nhã, vừa bị lừa mà không thể nói thành lời… Đây cũng là bài học quá đắt mà tôi phải trả để trưởng thành hơn.