Suốt thời gian không gần gũi, chồng bất ngờ có chiêu ‘ân ái’ mới với vợ tiết lộ sự thật 'bóc bánh trả tiền' rõ như ban ngày

Tâm sự 17/11/2022 20:49

Vẫn thương vợ nhưng tôi không ngờ chuyện anh 'bóc bánh' gây ra hậu quả tủi nhục thế này.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 10 năm và có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Chúng tôi may mắn hơn nhiều cặp vợ chồng khác. Nhà chồng tôi có điều kiện, bố mẹ chồng tôi lại khá thoáng và cởi mở. Vài tháng sau khi cưới, ông bà đã mua cho vợ chồng tôi một ngôi nhà khá rộng để ở riêng.

Vào dịp cuối tuần, tôi đưa các con về thăm ông bà. Vì ở riêng nên tôi với nhà chồng ít va chạm, bao năm nay vẫn giữ được hòa khí. Vợ chồng tôi có 2 con, đứa lớn học cấp hai, đứa nhỏ học cấp 1. Vợ chồng tôi cũng làm 2 phòng riêng để các con ngủ riêng nhưng chúng vẫn thích ngủ cùng bố mẹ.

Không tìm được thời gian ân ái

Về sau, tôi phải vận động mãi đứa lớn mới chịu ra ngủ riêng nhưng đứa nhỏ thì vẫn đòi ngủ với mẹ. Vậy nên nói thật, vì có các con nên vợ chồng tôi cũng ít có cơ hội để ân ái nhau. Muốn ân ái, chúng tôi phải hẹn đồng hồ để dậy lúc 12 giờ đêm, lúc đó thì các con tôi mới ngủ say. Mà hỡi ôi, tôi làm cả ngày mệt mỏi, nếu đêm đến lại còn "tăng ca" kiểu đấy, chắc được 3 ngày là tôi nhập viện.

Suốt thời gian không gần gũi, chồng bất ngờ có chiêu ‘ân ái’ mới với vợ tiết lộ sự thật 'bóc bánh trả tiền' rõ như ban ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi vào dịp cuối tuần, các con tôi ngồi xem hoạt hình ở dưới nhà. Nhưng hễ tôi với chồng nhấm nháy nhau lên phòng, chỉ được khoảng 5 phút thôi là hai đứa đập cửa rầm rầm, ngơ ngác hỏi: "Bố mẹ làm gì trong đấy thế?"

Chồng tôi thuộc tuýp người có nhu cầu cao. Hồi còn yêu và mới cưới, anh có thể chạy xe 50km để gặp tôi và được cùng tôi làm chuyện ấy một lần. Nhưng giờ khi cả hai đã có con, chúng tôi hầu như chẳng có thời gian dành cho nhau.

Thật sự vợ chồng tôi cũng muốn con ngủ riêng, thế nhưng chưa làm sao dứt con ra được. Lắm khi vợ chồng phải "đánh du kích" hoặc phải chọn lúc các con đi học mới làm chuyện ân ái. Chồng tôi liên tục ca thán anh bị "bỏ đói", thiếu thốn chuyện ấy.

 

Gần đây, tôi phát hiện chồng tôi đã chuyển 50 triệu đến một số tài khoản tên Trịnh Thị Loan. Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi đã điều tra đến nơi đến chốn và biết đây là số tài khoản của một cô gái bán dâm tên là Loan.

Tôi thuê người khôi phục tin nhắn đã xóa từ máy chồng và đọc được những dòng tin nhắn yêu đương, hẹn hò của hai người. Cô ta nói rằng có thai, đòi chồng tôi chuyển 50 triệu để giải quyết "hậu quả". Nếu không, cô ta sẽ cho tôi biết hết mọi chuyện.

Đọc đến đâu, tôi đau lòng đến đấy. Tôi từng ước mình chưa từng biết chuyện chồng phản bội, cặp kè với gái bán hoa.

Chuyện ân ái ám ảnh

Sau khi tôi nói rõ mọi chuyện với chồng rồi đưa lá đơn ly hôn, chồng tôi tỏ ra rất hoảng sợ. Chồng tôi lạy lụt, van xin tôi suốt mấy ngày. Anh nói anh quen cô gái đó trong một lần đi hát karaoke. Anh đến với cô ấy cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu chứ anh không bao giờ muốn mất vợ con, gia đình. Lý lẽ của kẻ phản bội thực sự làm tôi chán ngán.

Tôi vì thương các con mà nhắm mắt cho qua. Thời gian gần đây, chồng tôi có vẻ thay đổi. Sau giờ làm, anh vội vàng về nhà phụ giúp tôi nấu nướng, chăm lo cho con cái. Về chuyện ấy, tôi "cho bao nhiêu thì anh nhận bấy nhiêu", anh cũng không càu nhàu hay kêu than thiếu thốn như trước.

Suốt thời gian không gần gũi, chồng bất ngờ có chiêu ‘ân ái’ mới với vợ tiết lộ sự thật 'bóc bánh trả tiền' rõ như ban ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, gần đây khi vợ chồng âu yếm, tôi thấy chồng có biểu hiện lạ. Anh làm những điều mà trước đây vợ chồng tôi chưa bao giờ làm (chỉ xuất hiện trên phim đen). Tôi không phải người quá cổ hủ về chuyện này song cảm thấy rất băn khoăn. Liệu có phải những "kỹ năng mới" này là do chồng tôi học được trong thời gian anh cặp kè với gái bán hoa hay không?

Mỗi lần ái ân với chồng, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh gần gũi với cô gái bán dâm đó. Tôi ghen tuông, bực tức không chịu được. Hiện giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói với chồng tất cả những tâm sự của mình hay không? Vì trước đó, tôi và anh ấy đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện xưa nữa.

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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