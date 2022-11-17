Thủ thỉ bên tai chồng bạn thân, ‘chiều em một lần thôi’, tôi mãi không dứt được mối tình đầy cháy bỏng

Tâm sự 17/11/2022 18:25

Tôi không ngờ mình liên tục làm được điều này với chồng bạn thân, chúng tôi hạnh phúc bên nhau nhiều ngày liền.

Tôi và Tiên là đôi bạn thân như hình với bóng từ hồi còn sinh viên. Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Dù việc làm hai đứa khác công ty, nhưng thuê trọ ở gần nhau. Tôi khéo léo hơn Tiên nhưng có phần kém cạnh về nhan sắc. Thành thử, những người con trai tôi mới bắt quen khi lần đầu tới chơi để bị 'đốn tim' từ phía Tiên. Tôi cứ làm người thứ ba hoài. Đã thế, tôi càng tỏ ra bất cần, vướng vào đàn ông thêm nợ.

Vài năm sau khi ổn định công việc, Tiên cưới chồng ngay. Chồng Tiên hiền lành tốt tính, gia cảnh cũng thuộc hàng có điều kiện. Anh làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập khá, đủ dư sức lo cho mẹ con Tiên có cuộc sống tốt hơn mức bình thường. Còn tôi vẫn một cõi đi về. Ban đầu tôi cho thế là đúng sách. Kéo dài thời gian tuổi trẻ để giao du, hưởng thụ những sở thích mang sắc màu con gái.

Thủ thỉ bên tai chồng bạn thân, ‘chiều em một lần thôi’, tôi mãi không dứt được mối tình đầy cháy bỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con gái lớn của Tiên lên ba đi mẫu giáo, gia đình bạn quấn quýt bên nhau, tôi bỗng thấy chạnh lòng, tủi thân. Ơ sao mình lại lẻ loi, cô đơn thế này? Mình đáng được có cuộc sống hạnh phúc. Nhìn lai gia đình bạn, tôi thấy chồng Tiên là mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh to cao, đẹp trai, tính tình mềm mỏng, rất ga lăng khi giao tiếp với bạn bè. Đặc biệt, anh có nụ cười rất duyên, dễ 'hạ gục' con gái. Tôi từ ước ao có được người tình, người chồng như Tiên để thèm khát mong mỏi.

Tôi nuôi hi vọng được gần gũi chất đàn ông của chồng bạn lấy một lần. Chỉ một lần thôi cho đã tính tò mò, để khám phá ra sự nếm trải sung sướng của bạn mình ra sao. Tôi chợt nghĩ có tình chồng vợ một đời thì cũng có tình vợ chồng một đêm, thậm chí một giờ. Chỉ tặc lưỡi một lần rồi cho qua như kiểu ném đá ao bèo thôi mà.

Thế rồi cơ hội đến. Tiên đi công tác ba hôm, con gửi bên bà nội trông giúp. Chồng Tiên ở nhà một mình, cặm cụi việc nội trợ, dọn nhà. Tôi vờ không biết Tiên vắng nhà, mò tới nhà chơi. Anh đón tôi niềm nở chân tình như khi có Tiên ở nhà. Tôi liền vào vai phụ giúp rồi hoa mắt, chóng mặt, đau đầu vật vã. Anh nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống sofa, bóp đầu, bấm huyệt cho tôi. Tôi thả lỏng người. Đồ lót trên người vốn lỏng lẻo giờ trễ nải đầu hàng sớm, không chịu làm nhiệm vụ che chắn.

Tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh và thì thào: anh ơi, chiều em chỉ một lần đi. Em cần một đứa con, rồi em sẽ chuyển đi thật xa, không làm phiền anh đâu. Nói rồi tôi quàng tay ôm riết lấy anh. Và điều gì đến cũng phải đến. Tôi hưởng trọn một đêm ân ái với anh.

Tôi đã không giữ được lời hứa chỉ một lần. Tôi đã nhớ nhung anh thật nhiều và kín đáo hẹn hò gặp lại nhau tiếp diễn. Lần nào cũng quyết tâm là lần cuối, nhưng rồi lại có những lần sau đó. Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Tôi đã liều lĩnh 'mượn chồng' của cô bạn thân một lần nhưng rồi 'nghiện nặng' dứt mãi không ra được.

Thủ thỉ bên tai chồng bạn thân, ‘chiều em một lần thôi’, tôi mãi không dứt được mối tình đầy cháy bỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô bạn Tiên của tôi vẫn vô tư vì không hay biết và cô cũng không thể ngờ được người bạn thân nhất lại gặp bồ với chính chồng mình. Còn tôi, lương tâm cắn dứt. Mỗi lần có cuộc điện thoại Tiên gọi đến, tôi lại thoảng thốt giật mình, lo chuyện bại lộ. Nhìn thấy vợ chồng, con cái bạn hạnh phúc tôi lại cảm thấy đau lòng vì mình đã đang tâm xâm phạm tổ ấm ấy. Nhưng lâu lâu không được gặp chồng Tiên, tôi lại thấy nhớ, thèm khát đến cháy bỏng.

Tôi cũng đã tìm đến một nhà tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình để xin tư vấn. Họ cũng đã khuyên tôi nên cắt đứt mối tình vụng trộm, tìm đến với người đàn ông phù hợp và kết hôn để cuộc sống hạnh phúc sau này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn cắt đứt và quên anh, nhưng tôi lại không thể vượt qua chính mình. Tôi cũng đã hối hận với bạn, với chính bản thân mình. Giờ tôi phải làm gì đây để thoát khỏi cái bẫy do chính mình tạo ra?

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

Hóa ra, đây là sự thật mà chồng giấu tôi bấy lâu nay, tôi kinh hãi nhận ra mình đã quá tin người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau