Sướng rơn khi lấy chồng đại gia, ai ngờ ngày đầu làm dâu đã bị mẹ chồng hại đến mức nhập viện, tính mạng như ‘ngàn cân treo sợi tóc’

Tâm sự 17/12/2022 20:53

Ban đầu tôi nghĩ rằng làm dâu một gia đình có của ăn của để sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu, nhất là mặt kinh tế. Ai ngờ rằng chỉ mới bước chân vào nhà một ngày thì đã bị mẹ chồng hại cho đi cấp cứu.

Tôi 26 tuổi, vừa kết hôn được 3 tháng. Tình cảm hai vợ chồng rất tốt đẹp, điều kiện kinh tế đã ổn định, nhất là gia đình chồng tôi khấm khá lắm, tôi tin rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ được hạnh phúc mỹ mãn.

Sướng rơn khi lấy chồng đại gia, ai ngờ ngày đầu làm dâu đã bị mẹ chồng hại đến mức nhập viện, tính mạng như ‘ngàn cân treo sợi tóc’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau tiệc cưới, sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật luôn. Sau 1 tuần trở về, tôi bắt đầu cuộc sống chính thức ở nhà chồng. Cho đến sáng hôm ấy mới coi như là sáng đầu tiên tôi ở nhà chồng. Cố gắng dậy sớm để nấu bữa sáng cho mẹ chồng, không ngờ khi tôi vào bếp thì bà đã chuẩn bị xong cơm sáng cho các con.

Nhìn 3 đĩa cơm rang trên bàn ăn, tôi thấy hơi ngao ngán. Cơm rang cùng với thịt khô khốc, cứng quèo, ngoài ra không có gì khác. Buổi sáng ăn uống như vậy thật khó ăn nhưng tôi cũng không dám có ý kiến gì.

Lúc hai vợ chồng tôi và mẹ chồng ngồi ăn sáng, tôi cảm thấy đĩa cơm rang có vị là lạ. Chồng thì bảo không phát hiện ra điều gì, mẹ chồng thì gạt đi ngay, to tiếng khẳng định cơm bà rang chẳng làm sao cả. Tôi sợ mẹ chồng nghĩ con dâu chê bà nấu ăn không ngon trong khi bà đã mất công dậy sớm chuẩn bị nên đành ngậm chặt miệng không dám chê bai gì nữa. Thậm chí tôi còn cố gắng ăn hết đĩa cơm rang to tướng ấy.

Chúng tôi vẫn được nghỉ làm thêm 3 ngày, ăn uống xong tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Ai ngờ đâu đến nửa buổi thì tôi bị đau bụng quằn quại, miệng nôn trôn tháo, đầu váng mắt hoa.

Tôi định đến bệnh viện khám thì mẹ chồng phẩy tay bảo đi nằm nghỉ một lát là khỏi, không cần phải thuốc thang hay đi khám cho tốn tiền. Nghe lời mẹ chồng nhưng càng nằm trên giường tôi càng thấy khó chịu, cuối cùng chồng phải đưa tôi đi cấp cứu.

Không thể tin nổi là tôi bị ngộ độc thực phẩm, từ sáng chỉ ăn mỗi đĩa cơm rang mẹ chồng chuẩn bị. Sở dĩ chồng tôi và mẹ chồng không bị vì họ ăn ít hơn, mẹ chồng ăn có vài thìa, ngoài ra có lẽ sức khỏe đường tiêu hóa chồng tôi khá tốt.

Chuyện đã đến nước đó, tất nhiên mẹ chồng tôi không thể giấu giếm được nữa. Bà đành phải thú nhận rằng cơm rang là cơm nguội còn thừa từ 2 ngày trước, bà nấu không ăn hết nên dồn lại để trong tủ lạnh. Còn thịt rang lẫn với cơm chính là thịt từ trong đám cưới của chúng tôi từ cách đó 1 tuần! Bác sĩ khám bệnh nghe xong thì cũng phải câm nín trước sự tiết kiệm và keo kiệt của mẹ chồng tôi.

Sướng rơn khi lấy chồng đại gia, ai ngờ ngày đầu làm dâu đã bị mẹ chồng hại đến mức nhập viện, tính mạng như ‘ngàn cân treo sợi tóc’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi đã mất rồi nhưng ông để lại một cơ ngơi khá hoành tráng cho vợ và con trai. Chồng tôi là con trai duy nhất của ông bà, anh không hề có anh chị em nào khác. Mẹ chồng hiện tại nắm trong tay 2 mảnh đất đang cho thuê cùng với căn nhà đang ở rất khang trang. Trước đó tôi vẫn thầm vui mừng và yên tâm khi lấy được gia đình chồng có điều kiện, mọi của cải sau này sẽ là của vợ chồng tôi hết. Để rồi bây giờ tôi mới biết người mẹ chồng giàu có của mình thực ra lại vô cùng bủn xỉn và tiết kiệm.

Sau hôm tôi bị ngộ độc thực phẩm, mẹ chồng đã bớt đi tính keo kiệt nhưng so với người bình thường thì vẫn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Để không thừa đồ ăn phải cất tủ lạnh, bà bắt tôi phải căn ke nấu nướng sao cho thật chuẩn xác, chẳng may còn chút cơm thừa là tôi sẽ bị bà mắng tơi tả.

Mẹ chồng tôi không hẳn là người xấu nhưng bà tiết kiệm tới mức cực đoan khiến cho cuộc sống chung rất ngột ngạt và khó chịu. Tôi xin chồng ra ở riêng thì anh không đồng ý. Ở trong căn nhà khang trang to đẹp nhưng sáng nào cũng úp mì tôm ăn, thử hỏi ai mà vui cho nổi? Mới cưới được mấy tháng mà tôi đã muốn bỏ chồng rồi!

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