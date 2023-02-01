Sững người khi thấy người yêu và cấp dưới 'đang lăn lộn' trên giường, phát hiện nguyên nhân trớ trêu thật sự

Tâm sự 01/02/2023 09:31

Trong chuyện chăn gối, trước kia người yêu nhiệt tình bao nhiêu thì giờ cũng thường xuyên trốn tránh, hờ hững với tôi.

Tôi làm trưởng phòng của một công ty kỹ thuật và có người yêu là cô kế toán ở công ty bên cạnh. Vì cũng ngoài 30 rồi nên tôi với Thu xác định yêu đương nghiêm túc. 

Khoảng 2 năm trở về đây, tôi được tổng giám đốc cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, lương thưởng tăng nhiều. Gia đình tôi ở quê cũng hỗ trợ để tôi mua một căn hộ chung cư để chuẩn bị cưới vợ.  Vậy mà khi tôi nói đến chuyện cưới hỏi, Thu lại lờ đi. Em nói rằng em cũng đang chạy đua lên chức trưởng phòng nên phải làm ngày, làm đêm, không muốn cưới xin lúc này. Lại thêm dịch bệnh hoành hành, chuyện cưới hỏi của chúng tôi bị hoãn lại vô thời hạn.

 

6 tháng trở về trước, tôi nhận Nam- một chàng sinh viên mới ra trường về làm việc. Nam rất chăm chỉ, tiếp thu nhanh nên tôi cầm tay chỉ việc là có thể làm được việc. Tôi dành nhiều thời gian để kèm cặp, nâng đỡ để Nam trở thành một nhân viên cứng trong phòng, được công ty ký hợp đồng.  Biết ơn tôi, Nam cứ về quê là mang quà quê đến biếu. Nam thậm chí còn hỏi địa chỉ của bạn gái tôi để cậu ấy tặng mỹ phẩm. Nào ngờ....

Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng. 

Trong chuyện chăn gối, trước kia người yêu nhiệt tình bao nhiêu thì giờ cũng thường xuyên trốn tránh, hờ hững với tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng thời gian gần đây, Thu bận bịu công việc nên không còn hứng thú. 

Sững người khi thấy người yêu và cấp dưới 'đang lăn lộn' trên giường, phát hiện nguyên nhân trớ trêu thật sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu có ý định cắm sừng tôi. Vì trước đó, chúng tôi đã coi nhau như vợ chồng. Không những thế, tôi có sự nghiệp có nhà, có xe, ngoại hình ổn, sinh lý không đến nỗi nào. Vậy tôi có đáng bị cắm sừng hay không?

Hôm đó, trời mưa lớn. Tôi đi làm về mà nhớ người yêu quá nên không muốn về nhà mà muốn qua nhà Thu để thăm cô ấy. Tôi cũng không quên mua thêm ít hoa quả và trà sữa để tạo bất ngờ cho Thu. Vào đến căn hộ mà Thu ở, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì thấy đôi giày quen quen. 

Đến khi mở cửa phòng ngủ của Thu ra, tôi sững người khi thấy người yêu và cấp dưới Nam đang lăn lộn trên giường. Tôi thực sự không biết hai người này đã tằng tịu với nhau từ lúc nào nữa.

 

Khi tôi điên cuồng chất vấn thì Thu nói tuy Nam không giàu và thành đạt như tôi nhưng ở bên Nam, em mới có được hạnh phúc đích thực. Thu muốn nói lời chia tay tôi nhưng lại ngại. Đến giờ, khi tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, Thu cũng chơi bài ngửa để tôi tự rút lui.

Khỏi phải nói, nghe đến câu đó, tôi phát điên lên. Tôi nghe anh em trong phòng kể thì biết cậu Nam đó là một tay sát gái thực thụ. Cậu ấy cặp kè một lúc mấy cô gái, lại còn ham hố tình một đêm chứ đâu tử tế gì. Tôi nói chuyện này nhưng Thu không tin, còn một mực xua đuổi tôi. 

Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ và băn khoăn mãi không biết tôi đã làm gì sai mà chuyện tình cảm của tôi lại đứt gánh giữa đường như vậy. 

Thấy gái lạ uốn éo trong phòng ngủ qua camera theo dõi, gương mặt dưới lớp tóc giả khiến tôi thất kinh, ngất lịm ngã xuống đất

Thấy gái lạ uốn éo trong phòng ngủ qua camera theo dõi, gương mặt dưới lớp tóc giả khiến tôi thất kinh, ngất lịm ngã xuống đất

Khi mở camera lên, tôi giật nảy mình nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy điệu đà bước ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch, chân tay bủn rủn cho rằng chồng tranh thủ dẫn gái lạ về nhà hú hí.

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