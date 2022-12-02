Sinh con chưa lâu, mẹ chồng cứ nói bóng gió với tôi 'đàn ông không thích lên giường với phụ nữ béo', tìm hiểu mới biết chồng đi 'than thở' chuyện chăn gối với mẹ

Tình cảm giữa mình và chồng khá tốt đẹp về mọi phương diện. Kể cả chuyện chăn gối, nói không hợp thì không đúng, nhưng có lẽ là vừa đủ để thỏa mãn nhau.

Mới đây, chị M.H đã lên diễn đàn chia sẻ câu chuyện của mình. Chị tỏ ra khá bức xúc sau những gì vừa xảy ra và chị cho rằng bản thân đã "trả thù" để được hả hê phần nào. "Tình cảm giữa mình và chồng khá tốt đẹp về mọi phương diện. Kể cả chuyện chăn gối, nói không hợp thì không đúng, nhưng có lẽ là vừa đủ để thỏa mãn nhau. Chúng mình sống chung với bố mẹ chồng nên nhiều khi quan hệ cũng không được thoải mái vì 2 phòng cạnh nhau. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến hôm đấy, mẹ chồng mình nói nhỏ với con dâu là nên giảm béo đi, đẻ đứa thứ 2 xong sồ sề quá. Mà con mình mới chưa được 1 tuổi, vẫn còn bú mẹ nên mình nghĩ đầy đặn chút cũng không sao.

Rồi sau lần đấy mẹ chồng cứ nói đi nói lại chuyện béo, lại còn bóng gió là đàn ông khi lên giường sẽ không thích phụ nữ béo. Mình thấy nghi nghi tìm hiểu ra mới biết chồng tâm sự với mẹ cả chuyện đấy. Ôi ức không chịu, cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng. Nhất là ánh mắt của mẹ chồng, như thể mình không biết đường chiều chồng ấy. Mà xưa nay vốn con dâu mẹ chồng đã chả ưa gì nhau rồi, nhìn kiểu cách càng thấy ghét. Ảnh minh họa: Internet Tức quá mình nghĩ ra 1 cách trả đũa lão chồng dám nói xấu vợ. Hôm đấy có mấy người bạn thân chồng đến ăn nhậu. Mượn 1 cuộc tranh luận về vấn đề kia, mình bóc mẽ luôn lão chồng 'chưa đến chợ đã hết tiền' thế là lão tối sầm mặt. Mình phải để cho chồng biết cảm giác mang chuyện tế nhị ra để nói với người khác là 1 sự sỉ nhục lớn.

Sau chuyện đó chồng mình có tỏ thái độ khó chịu với vợ, nhưng khi mình nói là 'ăn miếng trả miếng' lão mới hiểu mình biết chuyện tâm sự của mẹ con lão. Mình ghét nhất kiểu đàn ông bản thân chưa ra cái gì mà cứ đòi hỏi người khác phải theo ý mình. Làm vợ còn bao nhiêu thứ lo toan chứ có phải mỗi chuyện đấy đâu, mà đàn ông tạo điều kiện cho vợ làm đẹp, làm ra kinh tế thì vợ mới có thời gian và tiền bạc chăm chút bản thân chứ. Đúng là cái đồ tham lam, ích kỉ". Câu chuyện của chị H quả thật khiến nhiều người tranh luận sôi nổi. Chị ấy có lý lẽ của chị ấy, có nỗi khổ riêng nhưng cách hành xử của cả 2 vợ chồng họ lại không hề đúng chút nào. Đã là vợ chồng với nhau đừng bao giờ nghĩ đến việc "ăn miếng trả miếng", điều đó chỉ gây thêm rạn nứt cho mối quan hệ và làm phụ nữ chúng ta thiệt hơn thôi. Đặc biệt là đối với chuyện tế nhị như vấn đề phòng the. Tất nhiên, là chồng hay là vợ, có quyền tâm sự với người thân, với những người có chuyên môn để xin lời khuyên, sự tư vấn nhưng cái cách chúng ta chia sẻ chuyện này ra ngoài lại vô cùng quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet Ví dụ như chị H trong câu chuyện trên, chồng chị chê vợ béo và tâm sự với mẹ đó là rào cản để mình thăng hoa cảm xúc khi "lên giường" nhưng hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề của bà mẹ lại không hề tế nhị, làm cho con dâu có cảm giác bị tổn thương. Nhưng cái sai lớn nhất vẫn là anh chồng không biết chọn đối tượng để chia sẻ. Cuối cùng thành ra phản tác dụng. Còn cô vợ, thay vì hỏi chồng rõ ràng, cùng nhau ngồi lại thủ thỉ, tâm tình thì lại dùng cái tôi cao ngạo của mình để làm xấu mặt chồng trước bạn bè. Các cụ bảo rồi, "xấu chàng thì hổ ai", vậy nên cái cách trả đũa của chị vợ thật sự quá cảm tính và trẻ con, càng đẩy chồng mình đi xa hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-chua-lau-me-chong-cu-noi-bong-gio-voi-toi-dan-ong-khong-thich-len-giuong-voi-phu-nu-beo-tim-hieu-moi-biet-chong-di-than-tho-chuyen-chan-goi-voi-me-530421.html