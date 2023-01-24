Chính vì thế mà hôm đi liên hoan công ty, rượu vào say ngà ngà, sếp kể đợt này mới có một em bồ nhí ngon lành ngọt nước lắm. Cánh nam nhân viên chúng tôi nghe thế cũng chẳng lấy đó làm bất ngờ. Thậm chí còn rối rít chúc mừng sếp số hưởng.

Chuyện đàn ông thành đạt cặp kè với gái trẻ lén lút sau lưng vợ là điều quá đỗi bình thường. Cũng như một phần thưởng dành cho những năm tháng cố gắng phấn đấu của họ.

Tôi khá khéo miệng nên được sếp quý mến. Dạo gần đây mối quan hệ giữa sếp và tôi trở nên rất thân thiết. Chuyện anh có bồ nhí thì đám nhân viên nam đều biết cả nên việc sếp nhờ đi đón cô ta cũng không có gì lạ. Dẫu sếp không dặn dò nhưng chúng tôi đều tự hiểu với nhau rằng phải tuyệt đối giữ bí mật với vợ anh.

Bẵng đi mấy tháng rồi, cuối tuần trước tôi đang ở nhà thì sếp gọi điện với giọng rất gấp gáp. Sếp nhờ tôi đến bệnh viện đón cô nhân tình trẻ của anh. Hôm nay anh phải ở nhà với vợ không đi đâu được. Sáng nay cô ta phải đi taxi đến bệnh viện và giận sếp rồi. Anh nhờ tôi qua lấy xe của anh rồi đi đón cô ta, lựa lời khuyên nhủ để cô ta nguôi ngoai.

Tôi nghe lệnh sếp đến lấy xe riêng của anh đi đón cô người tình kia. Đến cổng bệnh viện, tôi rút điện thoại gọi cho cô ta theo số sếp cho. Vừa gọi vừa ngóng về phía trước tìm người.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp rút chiếc điện thoại đắt tiền trong túi xách ra, tôi đã biết người đó chính là người mình cần phải đón. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến tôi phải rụng rời đến chết lặng. Người đó không ai khác chính là cô bạn gái đã yêu nhau 2 năm của tôi!

Em rút điện thoại ra nhìn thấy số điện thoại của tôi hiện trên màn hình thì cũng giật mình kinh hãi. Tất nhiên rồi, em dùng 1 số khác liên lạc với sếp tôi. Bỗng dưng bị bạn trai chính thức gọi đến, không giật mình mới là lạ.

Em ngẩng đầu lên, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi đau đớn đến tan nát ruột gan còn em thì tái xanh hoảng hốt. Khuôn mặt nhợt nhạt vì vừa bỏ thai lại càng thêm trắng bệch. Khi nãy gọi điện dù sếp không nói rõ nhưng tôi cũng đoán được cô bồ nhí của anh đến bệnh viện bỏ thai qua một vài lời ám chỉ của sếp.

Dù vô cùng đau đớn và căm hận nhưng tôi vẫn đưa bạn gái về hôm ấy mà không tra hỏi gì thêm. Mấy hôm sau đã ổn định sức khỏe, em mới tìm gặp tôi rồi thẳng thắn thừa nhận rằng em bị tiền tài vật chất làm mờ mắt. Em luôn xác định cưới tôi làm chồng nhưng lại không cưỡng lại được tiền bạc mà sếp tôi có thể cho em trong một mối quan hệ lén lút.

Em khuỵu xuống xin tôi tha thứ. Em bảo vì gia cảnh khó khăn, đi làm lương lại không cao. Em cũng chỉ muốn có điều kiện để báo đáp cha mẹ, giúp đỡ anh em và tự tạo dựng cho mình một tương lai vững chắc hơn. Em còn hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ còn biết cười đầy chát đắng. Hai năm yêu nhau em không muốn công khai, bảo rằng muốn giữ sự riêng tư cho mối quan hệ. Nhưng cuối cùng riêng tư để rồi thành ra như thế này ư? Có phải em không muốn công khai vì còn muốn làm những điều khuất tất sau lưng tôi? Tình cờ làm sao người đàn ông đó lại là sếp của tôi. Tréo ngoe hơn nữa là sếp lại nhờ đúng tôi đi đón em.

Em muốn kiếm tiền qua việc bán rẻ danh dự và lòng tự trọng của mình như thế ư? Rồi sau khi kiếm đủ số tiền em mong muốn, em sẽ quay lại cưới tôi như chưa từng có chuyện gì? Và tôi sẽ là gã ngốc si tình, vẫn cười khờ khạo cho rằng mình có 1 cô bạn gái ngoan hiền, chân thành.

Đã từng cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi có cô bạn gái xinh xắn, dịu dàng như em nhưng cuối cùng hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Thôi dù có thế nào thì tình duyên của tôi và em cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.