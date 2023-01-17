Sếp già bất ngờ làm hành động lạ giữa buổi tiệc sinh nhật với thư ký trẻ, lí do sau đó khiến vợ chao đảo suýt ngất xỉu

Và rồi một ngày vốn rất bình yên tôi lại nhận tấm ảnh chụp rõ nét mô tả từng hành động chồng đang làm với cô thư kí trẻ, nhìn vào tôi sốc nặng.

Tôi và chồng yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế của trường Đại học. Tốt nghiệp, có những việc làm ổn định, đôi bên gia đình đã tổ chức hôn lễ để chúng tôi nên vợ, nên chồng. Tôi làm trong một doanh nghiệp nhà nước, còn chồng tôi sau 14 năm miệt mài cống hiến, anh đã nhận được sự nhất trí của đồng nghiệp để giữ chức Giám đốc Công ty chuyên tư vấn về xây dựng có trụ sở gần trung tâm thành phố. Từ ngày chồng làm lãnh đạo, công việc bận rộn khiến anh ít có thời gian dành cho vợ con. Tuy vậy, tôi không có ý trách móc chồng mà luôn cảm thông, chia sẻ và động viên anh để anh hoàn thành trách nhiệm của mình với công ty. Cũng may con gái lớn đã 12 tuổi, và cậu trai út cũng lên 10 tuổi rồi, nên tôi không mấy vất vả. Vì chị em chúng ngoan ngoãn, học tốt và biết bảo ban nhau giúp việc nhà cho mẹ mỗi khi chúng rỗi rãi. Thế mà bỗng dưng hạnh phúc gia đình chúng tôi gặp sóng gió, chao đảo chỉ vì cô thư kí trẻ đẹp của công ty do chồng tôi làm giám đốc tổ chức lần sinh nhật thứ 27 của mình. Tấm ảnh do một nhân viên nào đó giấu tên gửi vào điện thoại cho tôi rất rõ nét, mô tả cảnh chồng tôi hôn cô thư kí nồng nhiệt, tình tứ...

Ảnh minh họa: Internet Nén giận, tôi đợi các con lên phòng ngủ của chúng rồi mới khẽ khàng đưa cho chồng xem ảnh và dò hỏi anh. Tưởng chồng hối lỗi không ngờ anh ôm lấy tôi cười phá lên rằng: “em nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, cô thư kí có công giúp công ty kí được nhiều hợp đồng béo bở nên nhân dịp sinh nhật của cô ấy anh thay mặt mọi người lên tặng hoa rồi mấy đứa thanh niên hùa nhau giục anh tặng luôn cô ấy một nụ hôn thể hiện trách nhiệm của giám đốc với thư kí mà anh cũng chỉ lướt qua má cô ấy thôi, vả lại vợ chồng sống với nhau hơn chục năm rồi, em biết rõ vợ con là tình yêu, là cuộc sống của anh mà...". Chồng đã bộc bạch chân thành, gan ruột vậy không lẽ tôi lại tiếp tục chất vấn, dồn anh vào thế bí? Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy vì tối thứ 7 vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy chồng và cô thư kí trẻ quấn chặt lấy nhau bằng một nụ hôn môi bất tận ngay gần cổng nhà tôi. Chồng vừa kết thúc chuyến công tác tỉnh xa cùng cô thư kí, xe công vụ đỗ ngoài đường còn cô thư kí tiễn chồng tôi vào nhà. Chắc hai kẻ say tình đó không ngờ tôi còn thức khi đồng hồ báo sắp qua ngày mới? Chẳng lẽ lần này chồng cũng vì “trách nhiệm" của giám đốc với cô thư kí mà tình cảm mùi mẫn như vậy? Liệu tôi có nên bóc mẽ để chồng hết đường chối cãi không? Tôi yêu chồng, tôi không muốn các con tôi mất bố một cách vô lí như vậy! Phải làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình mình vậy?

Theo em, mối quan hệ trăng hoa, ong bướm của chồng chị và cô thư kí rõ như ban ngày. Chị không nên chần chừ, lịch sự gì nữa mà không thẳng thắn bóc mẽ mọi chuyện ra, rồi nói thẳng thắn với anh ấy tại thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet Chị đừng tin vào những lời biện minh khéo léo của chồng chị sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sếp già tình tứ bên thư ký trẻ trong tiệc sinh nhật vì... trách nhiệm?. Chị nghe anh ấy xin xỏ nịnh nọt rồi dễ dàng tha thứ để anh ấy lại qua mặt chị và các con mèo mả gà đồng, ngoại tình với cô thư kí trẻ trung, xinh đẹp quyến rũ đó. Theo em, mối quan hệ trăng hoa, ong bướm của chồng chị và cô thư kí rõ như ban ngày. Chị không nên chần chừ, lịch sự gì nữa mà không thẳng thắn bóc mẽ mọi chuyện ra, rồi nói thẳng thắn với anh ấy tại thời điểm này. Chị mạnh mẽ lên, cương quyết một lần để chồng chị thấy chị là người có chính kiến. Chị níu giữ hạnh phúc gia đình bởi tình cảm chân thành với anh, bởi muốn các con của mình không phải chịu cảnh tan đàn, xẻ nghé vì lối sống thiếu lành mạnh, thiếu đạo đức của người đàn ông mang tiếng là trụ cột gia đình đó. Nếu việc làm này của chị có tác dụng khiến chồng chị biết sai mà tỉnh ngộ quay về với vợ con là điều tốt đẹp, may mắn, còn không, chị cũng nên dũng cảm đối diện và chấp nhận sự thật để nhanh chóng đưa đơn ra toà chia tay chồng để nhanh chóng ổn định cuộc sống của chị và các con. Mọi việc bây giờ là do chị quyết định, mong chị sáng suốt, nghị lực, chúc chị thành công.

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