Sau thời gian 'cuồng nhiệt' với chồng, tôi nhảy cẫng ôm chồng khoe 'thành tích' 2 vạch, nhưng lại nhận về 2 cái tát như trời giáng

Đúng là ít gặp nhau như hồi trước chả sao, tự dưng đùng cái phải nghỉ dịch ở nhà gần 3 tháng, vợ chồng U loanh quanh nhìn mặt nhau phát ghét các mẹ ạ. Bọn U cưới xong ở riêng cũng được hơn 1 năm, định làm ăn kiếm thêm chút vốn mua cái ô tô rồi mới đẻ con. Nhưng chồng U thật sự mải chơi vô cùng, từ hồi nghỉ dịch lại càng lười nhác, cái gì cũng đùn đẩy cho vợ làm.

Rồi cái gã đàn ông mà U gọi là "chồng" ấy thực sự không có cái nết nào tốt luôn. Bao năm từ lúc yêu nhau U thấy hắn hiền lành tốt bụng, chẳng bao giờ cãi nhau chửi bậy với U, nhưng trời ơi hắn lười hơn cả hủi! Ngày trước cứ đi làm về là hắn vứt quần áo bừa bãi khắp nơi, bà giúp việc dọn dẹp cho hết nên U chả biết gì. Cơ mà từ lúc cho bà về quê nghỉ dịch, 2 vợ chồng ở nhà tự chăm nhau U mới biết hết thói hư tật xấu của chồng.

Hồi trước U toàn đi làm sớm hơn chồng nên không để ý, giờ ở nhà lâu lâu U mới phát hiện ra hắn không bao giờ đánh răng buổi sáng! Bảo sao răng càng ngày càng xấu, mà hắn cứ biện minh với U là do hút thuốc! U thề là từ lúc phát hiện ra chuyện ấy, U sợ không dám lại gần chồng luôn, hắn hay quen thói tối nào cũng hôn vợ chúc ngủ ngon mà bây giờ U chả dám cho hắn dí mồm vào nữa. Áp dụng đủ mọi biện pháp từ răn đe đến cưỡng chế, 2 tuần nay hắn mới chăm chỉ đánh răng.

Dặn chồng là đồ thay ra thì vứt vào túi đồ bẩn để U cho vào máy giặt, hắn cứ phải vắt chân cầu thang 1 cái quần đùi, sàn nhà 2 cái áo tập gym đầy mồ hôi, rồi phòng tắm thì bừa bộn đồ lót với áo phông. Có bữa điên quá U vứt hết ra vườn, hắn tần ngần một lúc rồi cho vào thùng rác, ngửa tay xin U tiền mua đồ mới luôn. Tức không tả nổi!

Mặc dù thấy ghét chồng nhiều hơn trước nhưng vợ chồng được dịp dành nhiều thời gian cho nhau cũng vui. Anh rất chịu khó giúp U xới đất trồng rau, tưới hoa mỗi sáng hộ vợ, tối thì rửa bát thay U, thi thoảng còn đấm bóp mát xa nữa. Tối tối làm xong hết việc thì tắt đèn chui lên giường xem phim với nhau, sau đó thì chuyện gì tới thì ai cũng đoán được rồi đấy...

Bình thường chồng U vẫn xài bao an toàn đầy đủ, nhưng hơn 1 tháng trước tụi U bày tiệc kỉ niệm ngày cưới, lỡ uống rượu say quá nên quên béng mất. Dạo này U thấy cơ thể khang khác, lại còn bị trễ kinh tận 10 hôm, vội vàng đi mua que thử thai thì 2 vạch đỏ chót! Mừng đến phát khóc, định khoe với chồng ngay nhưng U kiềm chế lại, cố chờ đến hôm sinh nhật anh mới lén gói chiếc que vào hộp để làm quà.

Tối qua U nấu rất nhiều đồ ăn ngon để tổ chức sinh nhật mừng tuổi 30 cho ông xã. Ăn xong 2 vợ chồng gọi điện video cho ông bà nội ngoại nhận lời chúc, sau đó anh dọn dẹp bát đĩa giúp U, đi lên phòng tắm rửa trước. U khóa cửa dưới nhà xong xuôi đi lên định lấy quà ra cho chồng, thấy anh đã tắm xong đang loay hoay trên giường làm gì đó.

U khẽ mở ngăn tủ lấy hộp đựng que ra rồi hù chồng một cái từ sau lưng. Không ngờ chồng giật mình la lên ầm ĩ, rồi quay ra tát tôi 2 phát như trời giáng! U choáng váng hỏi anh bị làm sao đấy, chồng chẳng thèm đáp mà lăn quay ra giường ôm chân khóc. Hóa ra U vô tình làm một việc kinh dị các mẹ ạ, U nhảy lên ôm đúng lúc chồng đang cắt móng chân nên bị lẹm vào thịt tóe loe cả máu, đau quá nên anh mới không kiềm chế được đánh U ù tai như thế!

Quá sững sờ với pha bạo lực của chồng nên U cũng ngồi phệt ra khóc. Biết đã lỡ làm một việc sai trái, chồng vội xin lỗi U rồi xoa lên bên má đỏ ửng đầy nước mắt của vợ. Thấy U cầm hộp quà ở tay, chồng nhảy tưng tưng lên như đứa trẻ con rồi mở ra xem. Một bầu không khí tĩnh lặng đột ngột bao trùm, U ngừng khóc ngẩng lên nhìn ông xã, thấy anh bất động không nói gì, mắt trố ra nhìn bên trong hộp.

1 phút sau, chồng nhào vào ôm hôn U tới tấp, cười ầm ĩ lên khiến U phát hoảng! Anh khen U giỏi, vợ tuyệt nhất xinh nhất nọ kia. Rồi anh lại gọi cho bố mẹ 2 bên, hí hửng khoe con sắp được làm bố rồi. Nhìn qua điện thoại thấy U dỗi nằm trong góc không nói gì, ông bà nội ngoại hỏi thăm xem U có ốm đau gì không, chồng U gãi đầu kể lại sự cố kinh dị vừa nãy.

Biết là U cũng làm chồng bị thương, nhưng mà 2 cái tát vô duyên thật sự. U sẽ không tha thứ cho hắn đâu, cái đồ bố lười đánh răng!