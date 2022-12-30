Chuyện chăn gối vẫn êm ấm nhưng chồng lại mua thêm 'công cụ hỗ trợ', tôi tá hỏa khi biết chủ nhân thật sự có 'nhu cầu' sử dụng

Bố chồng mất từ lâu, vì ông xã Q thương mẹ ở một mình nên đã bảo bà về sống cùng con trai cho vui cửa vui nhà. Tuy nhiên lúc anh đưa ra ý kiến đó đã bị Q phản ứng gay gắt. Tất nhiên Q là con dâu mà gần như chẳng cô nàng nào thích ở cùng mẹ chồng cả. Thêm nữa, cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt, thiếu tự do nếu vợ chồng Q sống cùng người lớn tuổi. Cả hai chúng Q còn trẻ, nếp sinh hoạt khác biệt, sợ là gây ra mâu thuẫn lâu dài.

Tính tới thời điểm hiện tại đã được gần 4 năm kể từ ngày mẹ chồng lên thành phố sống cùng các con. Những lần nào vợ chồng Q bận bịu công việc thì mẹ chồng phụ giúp đi chợ, nấu nướng. Tối tối thi thoảng bà cũng lên nhà các con ngồi nói chuyện. Từ trên chung cư xuống nhà của mẹ chồng thì đi bộ được, bà bảo không cần đưa đón gì, cứ để mẹ đi dạo coi như tập thể dục.

Tranh luận suốt vài tháng, cuối cùng cả gia đình đi đến một thống nhất hợp tình hợp lý. Đó là mẹ chồng bán căn nhà ở dưới quê chuyển lên thành phố và sống gần khu chung cư nhà Q. Chính mẹ chồng cũng bằng lòng với quyết định này vì bà bảo vẫn thích nhà mặt đất chứ lên tầng cao không thoải mái lắm. May mắn thay mẹ chồng là một người có lối tư duy trẻ, thích hưởng tuổi già ở môi trường thành thị tấp nập. Bà bảo nếu cứ sống mãi ở quê thì buồn lắm. Lên đây tiện thăm con trai, cả con gái út nữa.

Khoảng 2 tuần trước, Q phát hiện một sự thật chấn động về mẹ chồng. Đây cũng là thứ làm Q suy nghĩ suốt thời gian qua. Chả là một hôm chồng Q lấy rất nhiều đồ ship trên mạng rồi bỏ vào một thùng lớn. Trước giờ Q cũng chẳng để ý gì thói quen mua sắm của anh, chỉ dặn dò qua là mua tiết kiệm để không lãng phí tiền.

Bỗng thấy đợt này anh mua nhiều đồ, Q tò mò xem qua. Thực ra Q cũng muốn biết chồng có đặt gì cho mình hay không. Thật may mắn là ông xã cực tâm lý, nịnh vợ bằng một chiếc máy ép hoa quả và một nồi chiên không dầu mới.

Nhưng trong thùng đồ đó có một hộp nhỏ nhỏ mà khá nhẹ, bên ngoài không ghi là đồ gì. Do bản tính quá tò mò nên Q mới mở ra thì ngượng đỏ mặt với thứ bên trong. Đó là bôi trơn, bao cao su và "đồ chơi người lớn".

Đặc biệt hơn, "đồ chơi" là dành cho phụ nữ chứ không phải đàn ông. Trong thoáng chốc, Q đã giật mình nghĩ liệu có khi nào chồng mình đang quen một người đàn ông khác và muốn thử trải nghiệm mới lạ? Hay chồng Q đặt mấy thứ đồ nhạy cảm này cho ai khác? Cũng có thể chồng đặt đồ này cho Q thì sao nhỉ?

Lát sau, khi chồng từ nhà tắm bước ra, Q đã hỏi thẳng anh về những gì mình vừa chứng kiến. Chồng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới dám thổ lộ tất cả. Hóa ra, mấy thứ đồ này là chồng đặt hộ mẹ chồng. Ngày trước, mẹ chồng có tâm sự với chồng Q rằng bà ấy vẫn còn rất nhiều ham muốn về thể xác. Vậy nên mới cần các dụng cụ kia để hỗ trợ thỏa mãn.

Chồng còn nói mẹ mình hiện tại đang quen một người đàn ông hơn vài tuổi, vợ ông ấy mất lâu rồi và con cái cực thoải mái. Sở dĩ chồng giấu Q vì sợ Q sẽ có ác cảm và phán xét một người phụ nữ lớn tuổi như mẹ chồng. Nói thật là sau khi chồng kể vậy trong lòng Q cũng lấn cấn nhiều.

Bây giờ mẹ chồng Q ngoài 50 tuổi, vậy mà bà ấy vẫn còn cảm hứng trong chuyện "chăn gối" hay sao? Q sợ mai này khi mọi chuyện vỡ lỡ, nhiều người sẽ dị nghị và nói lời ra tiếng vào không hay. Ngay kể cả bây giờ mẹ đẻ của Q mà làm như vậy, chắc chắn Q cũng suy nghĩ nhiều chứ. Q biết bản thân mình cổ hủ, nhưng làm sao để Q không trăn trở suốt đây? Ông xã Q có vẻ luôn ủng hộ mẹ anh ấy, đây quả là một người con có hiếu. Bỗng Q thấy mình quá ích kỷ, trước giờ thi thoảng hay nói trêu kiểu "Mẹ ở một mình đừng có mà dẫn ông nào về nhà nhé". Q bối rối quá...