Tình yêu không có lỗi, lỗi ở việc cho bạn thân ở nhờ nhà vợ chồng tôi

Y và P yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Sau đám cưới, chúng Y được bố mẹ cho 1 căn nhà 4 tầng gần trung tâm thành phố để tiện đi làm. Ngày tân gia, Y có mời mấy cô bạn thân của mình đến chơi. Chúng nó đều xuýt xoa Y số sướng, vừa lấy được chồng đẹp trai, vừa có nhà ở Hà Nội. U - cô bạn thân nhất của Y nửa đùa nửa thật rằng: "Nhà rộng thế này, 2 vợ chồng ở sao hết, khi nào bọn tao muốn xin ở nhờ thì đừng có quay mặt đi, giả bộ không biết đấy nhé...".

U đến ở thì vui lắm. Ngày nào Y cũng cùng cô ấy nấu bữa tối. U khéo tay hơn Y, làm món nào cũng ngon. Chồng Y khá kén ăn, nhưng chưa thấy anh chê món nào U nấu cả... Cuộc sống của 3 bọn Y cứ thế trôi qua đi. Cho đến tuần trước, khi đi cà phê cùng với O - cũng là một người bạn thân của Y, có quen với U, O hỏi: "Cái U đang ở nhà mày à? Hôm nọ tao bắt gặp nó với anh P đi ăn trưa cùng nhau, khá thân thiết đấy". Nghe thế, nhưng Y lại rất bình thường, Y giải thích với O rằng 2 người bọn họ làm việc gần nhau, rủ nhau đi ăn trưa thì cũng không có gì lạ.

2 tháng trước, U chủ động gặp Y để xin ở nhờ. Nó nói công ty dạo này gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tiền lương bị hạ xuống nhiều, mà lo chuyện ăn ở tại Hà Nội thì chẳng còn để ra được là bao. Cứ tình hình thế này có khi nó phải về quê xin việc. Thương bạn, Y về bàn bạc với chồng. Chúng Y còn dư 2 phòng ở tầng 3 không ở đến. Và chồng Y đồng ý.

Ngược lại với thái độ của Y, O lại bĩu môi: "Biết đâu được đấy. Chồng ngon thì phải biết giữ. Bạn thân nhưng thân ai người ấy lo. Mà tối bọn mày ăn uống xong thì đứa nào về phòng đứa ấy à?".

Y lại vô tư nói tiếp: "Ừ, mà dạo này tao hay buồn ngủ sớm nên cũng chẳng chơi với U được. Ăn cơm xong được 1 lúc, chồng pha cho cốc sữa hoặc nước cam, uống xong là tao lên giường đi ngủ liền. Ngủ ngon lắm mày ạ. Hay là có bầu nhỉ, nghén ngủ haha". O nhíu mày: "Điểm này đáng nghi đấy, thử hôm nào không uống nước chồng đưa xem".

Thế rồi cho đến tối hôm kia, khi chồng mang cho Y ly sữa, linh tính mách bảo thế nào, Y lại không uống và lén đem vào nhà vệ sinh để đổ đi. Nhưng Y vẫn giả bộ lên giường để chuẩn bị đi ngủ như bình thường. Y nằm được gần nửa tiếng, vẫn thấy chồng ngồi bên bàn làm việc, không hề có gì bất thường. Lúc đó Y còn nghĩ, bản thân quá đa nghi rồi.

Nhưng khi đang nghĩ ngợi như vậy, thì thấy chồng đứng lên, nhẹ nhàng ngồi lên giường gọi tên Y. Thấy Y không đáp lại, anh từ từ ra khỏi phòng rồi khép cửa.

Nằm ở giường mà lòng Y tự nhiên nóng như lửa đốt. Trống ngực đập thình thịch, Y rón rén bước lên tầng 3, hướng thẳng về phía phòng U. Qua cánh cửa, Y chết đứng khi nghe thấy tiếng bạn thân của mình đang rên rỉ từng hồi khoái cảm. Chồng Y cũng vậy.

Đạp cửa xộc vào, trước mắt Y là cảnh chồng và U đang quấn chặt với nhau. Thấy Y, cả U và P đều hoảng hốt. Họ vội vàng tìm quần áo hoặc thứ gì đó có thể che thân lại.

Y xoay người định bỏ đi, vì cảnh này quá sốc đối với mình. U vội vàng ngăn Y lại và giải thích: "Chuyện không như mày nghĩ đâu". Câu nói nực cười của nó khiến Y cười như điên dại. "Tận mắt tao nhìn thấy mày đang ăn nằm cùng chồng tao mà mày bảo chuyện không như tao nghĩ à? Thôi buông ra đi đồ bạn đểu".

U liền trở mặt luôn. Thật đáng sợ. Cô ta thừa nhận đã phản bội Y. U còn cho biết ngay từ ngày đến nhà Y ăn tân gia, cô ta đã tiếp cận chồng Y rồi. Lý do xin ở nhờ vì công ty khó khăn cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Thực chất họ đã thông đồng với nhau từ trước. Ghê tởm hơn, mỗi ngày Y đều uống cốc thuốc ngủ do chồng tự tay pha. Nếu không có người bạn cảnh báo hôm nọ, chắc Y mãi mãi là con lừa.

Bây giờ thì Y về nhà mẹ đẻ rồi. Y quyết định ly hôn. Cả P và U đều nói, ra khỏi cái nhà này, Y sẽ tay trắng. Bởi nhà là của bố mẹ P bỏ tiền ra mua. Thế là vì sự khờ khạo, tin tưởng bạn thân quá mức của mình, Y đã biếu không chồng và nhà cho U. Cùng lúc bị 2 người mình tin tưởng phản bội, cảm giác đau lắm!