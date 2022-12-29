'Cô em giặc Ngô' giở thói 'dằn mâm xắn chén' vì đồ ăn không vừa ý, tôi nổi điên làm một việc khiến cô ta tức đến câm nín

Tâm sự 29/12/2022 14:19

Nhịn nhục quá lâu thì cô ta được nước làm tới...

Khi V mang thai đến tháng thứ 2 thì mẹ chồng từ quê gọi điện lên, muốn gửi gắm B - cô con gái 25 tuổi của bà cho vợ chồng V cưu mang. Bà nói để con gái đi làm cho gần, lại đỡ tiền ăn, tiền thuê trọ trên Hà Nội.

'Cô em giặc Ngô' giở thói 'dằn mâm xắn chén' vì đồ ăn không vừa ý, tôi nổi điên làm một việc khiến cô ta tức đến câm nín - Ảnh 1

Em chồng sang ở nhà V chẳng mất đồng nào. Họa chăng thi thoảng mẹ chồng có gửi ít đồ ăn từ quê lên cho vợ chồng V. Ấy thế nhưng em chồng lại chẳng biết điều. Cô ấy chính là "chúa tể của những người lười"... Tất cả mọi việc đều đùn đẩy cho chị dâu.

Mấy tháng đầu thai kỳ, V nghén nặng lắm nhưng vẫn đi làm. Về nhà lại mải mốt nấu cơm tối, còn B chỉ nằm ườn trong phòng lướt điện thoại, đợi chị dâu về... hầu tận răng. Cái bát cái đũa ăn xong, cô ấy cũng không tự giác đem rửa. Thậm chí quần áo, đồ cá nhân thay ra cũng vứt ngổn ngang ở nhà tắm, đợi người chị dâu này dọn hộ.

Nhiều hôm người mệt rã rời, không buồn ăn uống gì, nhưng nghĩ có em chồng, V lại lồm cồm bò dậy để nấu ăn. Cũng may là ban ngày V đi làm, nên chỉ nấu bữa tối mà thôi.

Nhưng hơn một tuần nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cả vợ chồng V và B đều ở nhà. Đặc thù công việc của mỗi người khác nhau, B thì chơi dài, còn V thì vẫn làm online như bình thường ở công ty. Chị dâu chửa vượt mặt, nhưng em chồng chẳng thông cảm cho chút nào! Bây giờ V còn phải nấu cả cơm trưa để phục vụ anh em nhà cô ấy nữa.

Mang tiếng được ở nhà làm việc, nhưng hôm nào V cũng phải dậy sớm hơn bình thường. Bởi còn phải tranh thủ nấu cơm trưa. Có hôm, hì hục nấu xong bữa cơm thì lại vào phòng làm việc tiếp. Thế là cả trưa cũng không được nghỉ ngơi. Thời tiết thì nóng bức, V lúc nào cũng thở phì phò như trâu.

Bữa hôm qua nhà hết thức ăn, chỉ còn rau và ít trứng gà mẹ đẻ V gửi lên từ tuần trước. Vì đang trong thời gian giãn cách, không phải lúc nào muốn ra đường đi chợ cũng được, nên V đành có gì dùng nấy. Bữa qua, V nấu canh mùng tơi, bầu xào và làm món trứng chiên.

Nấu xong bữa trưa, phải gọi em chồng như hò đò, cô ấy mới chịu dậy, uể oải đi đánh răng rửa mặt. Chồng V ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mâm cơm toàn rau là chủ đạo thì cười, trêu V: "Nay vợ anh cho cả nhà ăn healthy à?". Nhưng em chồng thì khác. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã nhíu mày khó chịu, cái môi bĩu ra, ngúng nguẩy chê bai: "Toàn rau thế này ai mà ăn được?". Dù khá bực bội rồi, nhưng V vẫn cố tươi cười: "Chịu khó ăn đi. Chiều làm xong việc, chị mới đi chợ mua đồ ăn được. Hôm nay nhà mình hết thức ăn rồi".

Nhưng có vẻ V hiền quá, nên em chồng càng làm tới. B ném luôn đôi đũa xuống mâm, đặt cái bát chát một tiếng xuống bàn rồi đứng dậy. Em chồng lẩm bẩm: "Thế chị đi mà ăn, có bữa cơm cũng không lo được".

Vừa nấu xong bữa cơm, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy trên trán và thấm đẫm lưng áo V. Nghe những lời vô ơn, hỗn láo của em chồng, ai mà không bực cơ chứ! Thế là V nổi cơn tam bành, đứng bật dậy, tát thẳng mặt B một cái. V nói: "Cô không ăn được thì có thể nhịn, tự giác đi về phòng. Không cần phải nói những lời lẽ mất dạy đó. Chị dâu vẫn phải làm việc như bình thường, nhưng vẫn hầu hạ cô đến tận chân răng mà còn không biết điều. Cô ở đây 5-6 tháng rồi, đóng góp cho nhà anh chị được cái gì mà có quyền đòi hỏi? Nên nhớ, cô vẫn đang ăn nhờ ở đậu, vợ chồng V cưu mang. Nếu cảm thấy không thích, cảm thấy chị dâu này không phục vụ được thì cô có thể chuyển ra ngoài. V không giữ...".

Chồng V thấy 2 chị em bất hòa thì lên tiếng hòa giải. Anh phân tích cho B thấy rằng, cô ấy phải đỡ đần V, bởi vì gần 2 tháng nữa là V đẻ con rồi. Nhưng B vẫn cảm thấy như mình oan ức lắm, gọi điện về mách mẹ.

Tối qua mẹ chồng gọi điện lên trách vợ chồng V không thương em, V nói thẳng luôn: "Cô ấy ở mấy tháng trong nhà con sung sướng như "bà hoàng". Cơm không phải nấu, quần áo không phải giặt. Tiền không mất 1 xu. Vậy mà còn nói thế được thì con cũng chịu. Thôi thì hết giãn cách, mẹ bảo B tìm phòng mà thuê trọ, chứ con bó tay không cưu mang nổi. Sắp tới con sinh con, cũng đã bố trí người đến ở để cùng chăm sóc bé. Nhà chỉ có 2 phòng nên mẹ bảo B dọn đi đi. Ở như thế là quá đáng lắm rồi, con cũng chẳng hi vọng cô ấy đỡ đần được gì lúc con sinh cháu. Mẹ thông cảm cho chúng con".

'Cô em giặc Ngô' giở thói 'dằn mâm xắn chén' vì đồ ăn không vừa ý, tôi nổi điên làm một việc khiến cô ta tức đến câm nín - Ảnh 2

Mẹ chồng thấy V nói thế cũng có lý nên chẳng trách được gì nữa. Sang hôm nay thì V kệ. Buổi trưa V vẫn làm việc và nghỉ ngơi bình thường. V chẳng thèm nấu cơm nữa. Sống tốt quá, nín nhịn nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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