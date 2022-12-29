Vì 'bồ nhí' mà chồng thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng liền làm một việc khiến anh ta quỳ rạp xin lỗi tôi, còn ả ta thì cao chạy xa bay

K phát hiện chồng ngoại tình từ cách đây cả năm rồi, nhưng mình là phụ nữ hiện đại đánh son không thèm đánh ghen, K kệ cho chồng đi chơi. Thông tin về cô bồ kia K biết rõ hết, thậm chí cô ta còn thản nhiên hẹn K ra quán cafe để nói chuyện bắt nhường chồng cơ. Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin để thách thức với K, chắc là dựa vào mỗi cái mặt xinh và mức lương 20 triệu cao hơn K chăng? K chỉ đáp lại rằng nếu cô ta có gan thì cứ đến nhà chồng K mà cướp.

Bạn bè K nhiều đưa biết chuyện, còn bắt gặp chồng K nắm tay bồ đi tung tăng trong khu thương mại nên chụp ảnh lại cho K xem, giờ mà bóc phốt ra thì K cũng có đầy bằng chứng khiến chồng bẽ mặt. Chúng nó hỏi K sao không làm ầm lên, chỉ cần hô 1 tiếng là hội chị em đánh ghen thuê kiểu gì cũng có mặt, giúp K đến tận nhà đánh cho tiểu tam "lật mặt" lên. Nhưng K chỉ cười bảo chả thèm, thứ dơ bẩn như mèo mả gà đồng K không thèm chấp.

Chồng K cứ đều đặn theo lịch hàng tuần ở với bồ 3 hôm, chủ yếu là đưa cô ta đi mua sắm, ăn hàng và du lịch. K cũng suy nghĩ khá nhiều xem nên giải quyết chuyện bồ bịch ấy ra sao, nhưng tính K đơn giản, hắn đi cặp kè về vẫn đưa tiền cho vợ là được, cái khác K cũng chẳng có nhu cầu. Vợ chồng K gần như độc lập tài chính, có 1 đứa con 6 tuổi nên mỗi tháng anh chỉ đưa thêm 10 triệu cho K lo toan các khoản chi phí trong nhà. Còn lại thì bố mẹ chồng cũng có điều kiện nên ăn uống K chẳng phải bỏ ra mấy.

K vẫn vui vẻ đi làm bình thường, chăm sóc con cái bố mẹ đầy đủ. Đợt này giãn cách phải nghỉ ở nhà, K vừa làm việc vừa quán xuyến việc gia đình nên cũng hơi lôi thôi luộm thuộm. Chồng K đi ra đi vào bĩu môi, chê K như con "cú rù", nhếch nhác, lúc nào cũng chua chua mùi mồ hôi vì loanh quanh chạy khắp nơi trong nhà.

Đợt này chồng K còn ngang nhiên nói chuyện với bồ ngay trước mặt K. Khi con K sang phòng ông bà ngủ, gã mở máy ra gọi điện video cho bồ, K ngồi ở bàn làm việc nghe rõ tiếng con bé kia chê K xấu xí già nua, không biết cách ăn mặc, còn nó thì mặc đồ ngủ hở trên hở dưới ưỡn ẹo trước màn hình, trông chả khác gì mấy con tiếp viên quán hát đang mồi chài khách. K cười khẩy, coi như điếc.

Chắc ở nhà nhiều không được gặp bồ nên chồng K phát điên, suốt ngày bực bội nghĩ cách được đến thăm cô ta. Mấy hôm trước chung cư nhà K được phát phiếu đi chợ, thế là hắn ta giật ngay lấy 1 phiếu rồi chạy biến ra ngoài. Biết ngay hắn ta kiếm được cớ để đến thăm con bồ ở chung cư khác, K cũng kệ, vẫn tiếp tục ở nhà cơm nước chăm lo gia đình.

Nói qua về mẹ chồng K chút, bà năm nay đã ngoài 50 nhưng vẫn rất trẻ trung và có lối sống hiện đại. Bà cũng là một người phụ nữ tinh tế, biết con trai có phòng nhì bên ngoài nhưng thấy K im lặng nên bà không hỏi han gì nhiều. Cả năm qua thấy K cứ kiên nhẫn chịu đựng, không cãi nhau với chồng cũng chẳng có ý định bỏ đi, bà có vẻ quý mến con dâu hơn và quan tâm đến mẹ con K khá nhiều.

Cho đến hôm trước chồng K gặp được bồ thỏa mãn cơn nhớ nhung xong, hắn bỗng tự tin về nhà tuyên bố ngay trong bữa cơm là sẽ ly hôn với K để đón bồ về nhà. Bố chồng vội đưa con K vào phòng, còn lại mẹ chồng với K vẫn bình tĩnh nghe anh ta nói. Mẹ chồng K thản nhiên hỏi xem con trai bà đã suy nghĩ kĩ chưa, anh ta đáp lại bằng những lời chê bai nhắm đến K, bảo K là loại phụ nữ không biết chăm sóc bản thân, không biết làm đẹp, không biết chiều chồng nọ kia. Mẹ chồng K gật đầu bảo: "OK, thế mày dắt con bé kia về đi".

Linh cảm trước được chuyện này nên mẹ chồng đã nói chuyện riêng với K từ sớm. Bà bảo nếu thằng Q. mà đuổi con ra khỏi nhà đòi ly hôn, con cứ giả vờ đồng ý rồi đưa con sang ngoại, mọi việc còn lại để mẹ lo. Sự việc xảy ra đúng như mẹ chồng tiên đoán, K nghe lời bà xếp vali sang ngoại ở cách mấy dãy phố.

Tưởng sẽ được nghỉ ngơi ăn sung mặc sướng một thời gian không phải hầu hạ ai, mới được 2 hôm rưỡi chồng K đã chạy sang quỳ xin lỗi ở cửa, khóc lóc xin K trở về nhà! Bố mẹ K ngơ ngác không hiểu gì, K gửi con lại cho ông bà rồi trở về bên nội. Bước vào cửa thì thấy cô bồ nhí đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ xỏ giày chuẩn bị xách đồ đi. Nhìn thấy K cô ta căm phẫn lắm, nhưng không dám hé răng nói nửa lời. Chồng K cũng không níu kéo, kệ xác "cục cưng" lủi thủi đi mất.

Ngồi xuống bàn nói chuyện, mẹ chồng bất ngờ giơ tay tát con trai mấy cái khiến K và bố chồng giật nảy mình. Bà cầm quyển sổ hộ khẩu vứt toẹt lên bàn, tuyên bố sẽ gạch tên chồng K ra khỏi sổ. Chồng K quỳ xuống mếu máo van xin đến tội.

- Mẹ ơi con sai rồi, con biết lỗi rồi. Từ giờ con không dám làm vậy nữa!

- Tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn, bỏ núi vàng núi bạc ra rước con dâu về không phải để cho mày rảnh chân đi cặp bồ như thế nhé. Mày lấy tiền nuôi con để đi cung phụng bồ, mày đã báo hiếu được cho bố mẹ mày ngày nào chưa? Vợ mày bỏ bố mẹ đẻ để vào nhà này làm dâu, nó suốt ngày dọn dẹp cơm nước, nuôi con dạy con, mày chả phải làm gì cả. Mày chê vợ mày xấu đúng không? Vì nó đâu có rảnh đi đong trai, không có thời gian son phấn, cũng không thừa tiền mua quần áo hở hang rồi đi ngủ với đàn ông có vợ, nhé! Tao không có loại con như mày!

Nghe mẹ chồng chửi mà K sướng như mở cờ trong bụng. Trông chồng K thảm hại vô cùng, chắc anh ta nhận được bài học sâu cay lắm ấy. Sốt ruột không biết mẹ chồng xài cách gì để đuổi tiểu tam đi, K kéo bà vào phòng hỏi chuyện thì bà cười nắc nẻ, kể lại những chiêu mà bà xài.

Hôm đầu cô bồ mới đến, 5h sáng mẹ đã gọi dậy bắt dọn dẹp, lau nhà, đổ rác và giặt đồ của cả nhà bằng tay. Nó giãy nảy lên không chịu, mẹ bảo 7 năm nay con dâu K toàn dậy sớm làm hết những việc đó, cô đòi về làm vợ thay mà không làm được mấy việc vặt ấy à? Thế là nó hậm hực làm hết, đến trưa mới xong thì bị bắt đi nấu cơm. Nó chả biết nấu cái gì cả, móng tay thì dài ngoằng như phù thủy, nhặt cái rau cũng ngứa mắt, mẹ lại mỉa mai cho một bài chê nó xinh mà vô dụng.

Đến tối lại cơm nước rửa bát, xong mẹ rình nghe thấy chồng đòi abc với bồ thì nó giãy nảy lên, kêu mẹ hành hạ nó mệt nên chả muốn yêu đương gì nữa. Hôm sau mẹ lại gọi nó dậy sớm hơn kêu nó đi chợ cùng mẹ, ra đến nơi nó không biết chọn đồ mua gì nên mẹ lại giảng cho 1 bài làm nó nhục mặt giữa chợ. Về nhà mẹ kể xấu nó với chồng K, anh bênh nó thì mẹ bĩu môi chê cái loại đàn bà ăn bám làm nó cay cú bỏ cơm không ăn.

Lúc chồng K ngồi uống cafe chiều với bố ngoài ban công, mẹ chồng K rình được nó gọi điện cho ai đó, vừa chửi xấu bà vừa tiết lộ mục đích của ả là moi móc tiền bạc tài sản của chồng K, thấy nhà anh giàu nên nó hám. Mẹ K ghi âm lại hết, rồi trong lúc cả nhà đang ăn hoa quả tối, con bé kia nịnh nọt chồng K bảo đẻ con trai cho anh thì bà mở ghi âm lên khiến mặt nó tái mét. Chồng K biết được bộ mặt thật của nó thì sốc lắm, bị bố mẹ chửi cho tỉnh ngộ luôn. Cả đêm anh với nó cãi nhau, mẹ K bắt anh sang nhà ngoại quỳ gối xin lỗi, đưa bằng được vợ về.