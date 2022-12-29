Mẹ chồng đột nhiên đòi nuôi mèo nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời 'tâm cơ'

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mẹ chồng chưa thể về quê. Bà đã ở nhà vợ chồng X từ hồi cuối tháng 6. Đúng là ngay từ đầu, X không nên dễ tính mà để mẹ chồng tự quyết nhiều chuyện trong nhà như vậy. X còn nhớ như in hôm đó mẹ chồng ở dưới quê nằng nặc đòi lên thành phố sống một thời gian với hai con. Ông xã thuyết phục X mãi thì X mới đồng ý với điều kiện mẹ chồng chỉ ở đây 3-4 tuần.

Dưới chồng X còn có một em gái, cũng đã lập gia đình nhưng chẳng mấy khi đón mẹ về ở cùng vài hôm. Tất tần tật mọi nghĩa vụ, trách nhiệm đều đến tay nhà vợ chồng X. Thôi thì vì chồng X là con trai duy nhất nên chuyện này X không tính toán gì thêm.

Có thể nhiều người cho rằng X là đứa con dâu bất hiếu, chẳng ra gì, nhưng X xin khẳng định sống cùng mẹ chồng rất áp lực và khó chịu. Bản thân X có tư tưởng, lối sống khác hẳn bà ấy, gần nhau chỉ cãi cọ mâu thuẫn. Đây cũng là lý do vì sao X cố gắng kiếm tiền để không bao giờ bị phụ thuộc vào gia đình nhà chồng.

Còn một điều nữa làm mối quan hệ của X và mẹ chồng luôn căng thẳng có lẽ là chuyện X luôn nắm thóp, "trên cơ" chồng. Tất nhiên bà ấy chẳng hề thích điều này. Tính tới thời điểm này, X đã lấy chồng 3 năm nhưng chưa có con vì vẫn muốn tập trung nhiều phát triển sự nghiệp. Chồng X cũng hiểu chuyện này nên không phản đối vợ. Ngược lại, mẹ anh ghét ra mặt, lúc nào về quê bà cũng giục giã con dâu mau chóng có thai. X còn trẻ mà, tại sao mẹ chồng lại cứ phải gây sức ép như vậy chứ?

Khi mẹ chồng lên thành phố ở vài tuần với vợ chồng X, bà còn đem theo một con mèo. X là người không thích động vật, đằng này lại còn là động vật lạ trong nhà thì sao mà chịu nổi. Mẹ chồng đã nói như thế này khi bị con dâu phản đối chuyện nuôi mèo: "Giờ chị không đẻ con thì tôi phải có con mèo mà chơi cùng. Chứ thân già này còn biết nương tựa vào ai nữa đây?"

Lại một bài ca nghe rất sầu não. Cuối cùng, X đành phải chấp thuận theo ý của mẹ chồng, nhưng bản thân X đã thiết lập nhiều nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là mẹ chồng không được để mèo vào trong phòng X cũng như không được để nó leo trèo gây đổ vỡ. Đồng thời, khi nào mèo bốc mùi, hôi thì cần phải đi tắm ngay, X không chịu được những mùi ấy.

Khoảng 1, 2 tuần đầu, mẹ chồng cũng biết giữ ý và không để mèo chạy nhảy lung tung. Chung cư nhà X còn cấm để động vật ra ngoài hành lang tự tiện, vậy nên X đồng ý cho mẹ chồng chăm sóc mèo đã là nhân nhượng lắm rồi.

Cho đến một hôm, X nghe được cuộc tâm sự giữa mẹ chồng và con mèo thì mới hiểu. Thảo nào trước giờ X cứ nghĩ sao tự dưng mẹ chồng lại thích nuôi động vật đến thế. Bà ấy ngồi trong phòng, vuốt ve mèo. X thì đi chợ ở ngoài về, có thể bà ấy không biết. Từng lời mẹ chồng thủ thỉ khắc sâu trong tâm trí X:

"Mèo ơi, bà nuôi mèo để xem con trai bà còn nhớ đến con bé D. hay không. Ngày xưa nó yêu con bé D. lắm, nhưng xui xẻo thế nào lại chẳng đến được với nhau. Giờ chỉ mong con trai sớm li dị, chứ bà không chịu nổi đứa con dâu này nữa. Mèo ơi mèo cho nhà bà may mắn với nhé".

Trong mắt X như hằn lên ngọn lửa của sự giận dữ. Hóa ra trước giờ, mẹ chồng vẫn luôn trù úm X để cuộc hôn nhân này sớm tan vỡ. Như vậy bà có thể sẽ gặp được người con dâu khác tốt hơn. Và người mà bà ấy tin tưởng lại là D. - người yêu cũ của chồng X. Chuyện này từ hôm đó tới nay X vẫn giữ kín không nói cho chồng. Bởi X tin chồng X sẽ bênh mẹ chằm chặp. X chỉ sợ mẹ chồng sẽ làm gì đó tác động đến tâm lý của ông xã và rồi anh sinh ra chán ghét vợ. Cuộc chiến này còn dài hơi, X sẽ đi đến tận cùng để mẹ chồng không bao giờ có thể đạt được ý nguyện của bà ấy. Đúng là quá quắt lắm rồi!