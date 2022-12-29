Nấu ăn cực khổ mà chồng chê lên chê xuống, tôi tức mình đập lên bàn một thứ khiến anh sợ xanh mặt, vội ôm chặt tôi xin lỗi

Đợt dịch này thấy nhà ai cũng kêu ca khó khăn, áp lực, và gia đình L không phải ngoại lệ. Có thể mọi người cho rằng L lấy chồng chăm chỉ, kiếm ra được kha khá tiền là sướng, song "ở trong chăn mới biết chăn có rận". L không thể chịu nổi chồng mình nữa, thậm chí còn nghĩ khi nào hết dịch sẽ ly dị, đường ai nấy đi.

Nhưng sau khi L sinh con được khoảng nửa năm, chồng bắt đầu làm L ức chế, cáu bẳn nhiều hơn. Tiền anh vẫn kiếm được nhưng anh lại cho bao nhiêu người vay. Tính chồng L là vậy, thích đối xử tốt và giúp đỡ những người xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp cho tới người thân. Anh chẳng màng gì lợi ích cá nhân, vợ con.

Ngày trước lúc còn yêu nhau, chồng chiều L lắm, hai chúng L hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc, cuộc sống. Bởi vậy bố mẹ chồng mới nói với chồng L: "Mày cứ lấy con bé đó là kiểu gì cuộc đời cũng phất lên như diều gặp gió". Trong 2 năm đầu hôn nhân, L cũng chưa thấy có gì đáng lo ngại ở chồng. Anh vẫn là một trụ cột gia đình vững chắc, giúp L an tâm hạ sinh bé trai đầu lòng.

Chỉ cần người khác ngon ngọt vài câu, chồng L có thể cho họ vay tiền. Mà ngặt nỗi, mỗi lần cho vay tiền như thế, rất khó để đòi lại vì ông xã cả nể, sợ mất đi mối quan hệ. Thi thoảng, L còn thấy một ai đó trả tiền đúng hạn, còn lại cứ chỉ xin khất, rồi mất tăm luôn...

Khi L lên tiếng phàn nàn, chồng L cũng cãi lại rất gay gắt. Anh cho rằng vợ là người ích kỷ, sống không có trái tim nhân hậu, thậm chí còn nói bây giờ giúp đỡ người khác, sau này ắt sẽ được đền đáp. L chẳng tin điều đó, gì chứ anh ấy vẫn cần có nghĩa vụ đối xử tận tình với vợ con trước cơ mà.

L nói chuyện với mẹ chồng, trước đây bà ấy cũng hay bênh vực L. Nhưng sau họ hàng nhà bà vay tiền chồng L nên chính bản thân mẹ chồng cũng dần dần lấp liếm, khuất mắt trông coi. Khi L nổi đóa nhiều lần, chồng bắt đầu giấu giếm, chuyện tiền bạc lại thêm phần thiếu minh bạch, mập mờ.

Mâu thuẫn trong chuyện tiền nong sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác như tình cảm hay vấn đề "giường chiếu". Đã khá lâu rồi chúng L chưa sinh hoạt. Cứ nhìn thấy chồng là L muốn sục sôi cơn giận dữ. Hàng tháng anh chỉ còn đưa vợ ít tiền hơn trước, L mà kêu ca thì anh bảo những tháng sau sẽ bù đủ.

Hôm trước, vì đi siêu thị mua sắm khá nhiều đồ nên L còn bị rơi vào tình trạng thiếu tiền, phải để lại bớt. Về nhà L tức giận, nấu cơm qua loa cho xong bữa. Trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc, nước canh cùng vài con nhộng, con tép. Chồng ngồi xuống mâm, ăn được 1, 2 miếng thì kêu ca mâm cơm đạm bạc thiếu chất.

Anh ấy thở dài còn làm L khó chịu buông đũa. Ức chế quá rồi, L chảy nước mắt rồi mang ví tiền ra, lột sạch tất cả những tờ tiền trong đó trước mặt chồng. L gào thét trong sự bất lực:

"Anh nhìn đi, giờ tôi làm gì còn đồng nào. Tiền bạc nhà này anh cho bạn bè họ hàng vay mượn hết rồi. Anh coi tôi ra cái gì không? Đạm bạc à, có cơm ăn là tốt lắm rồi đấy. Anh mà thích thì ly dị, tôi về ngoại nuôi con. Không phải chăm vợ con, anh sẽ còn đầy tiền để cho vay".

Trước đó, L cũng viết sẵn một đơn ly dị dùng trong trường hợp khẩn cấp. Khi lôi ra, chồng L sợ xanh mắt, anh ôm chặt L rồi xin lỗi. May sao lúc đó con L đang ở bên nhà ngoại ông bà chăm nên không phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này. Chồng hứa sẽ thay đổi, nhưng từ hôm đó đến nay, L chưa thấy động thái gì hết. Anh chỉ đưa vợ vài triệu tiền sinh hoạt rồi nói hãy nấu ăn thoải mái.

Liệu L có nên làm mạnh tay hơn với chồng không? Chứ L sợ về lâu về dài, anh tiếp tục bị lợi dụng và cuối cùng lại "ngựa quen đường cũ". Chưa bao giờ L thấy mình bất lực như thế này. Cuộc sống ngày càng khó khăn, L mệt mỏi quá...