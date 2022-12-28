Sau thời gian về nhà mẹ đẻ ở cử, tôi bàng hoàng phát hiện bản thân mình "mọc sừng"

Tâm sự 28/12/2022 09:25

Không ngờ anh ta lại cạn tình cạn nghĩa với 'người đầu ấp tay gối' với mình như vậy...

Sau khi lấy chồng, U mới phát hiện, người đàn ông của đời mình là một người gia trưởng. Lúc nào anh ấy cũng chỉ biết đến nhà mình, còn bố mẹ U, anh coi như không. Mặc dù đường về quê ngoại có hơn 80km, vậy mà suốt 2 năm lấy anh, số lần U được về với bố mẹ đẻ của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng U nói, về nhiều tốn kém, chẳng giải quyết được việc gì. Nếu cảm thấy nhớ nhung bố mẹ quá thì có thể gọi điện thoại facetime. Nhà đã đóng tiền internet, U có thể nói chuyện thoái mái!

Sau thời gian về nhà mẹ đẻ ở cử, tôi bàng hoàng phát hiện bản thân mình 'mọc sừng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

2 năm qua, ngoài áp lực về người chồng gia trưởng, ích kỷ, U còn cảm thấy muộn phiền vì mãi chưa có con. Bố mẹ chồng liên tục giục giã. Mẹ chồng bắt đầu nhìn U với ánh mắt chẳng còn thiện cảm. Thi thoảng bà còn dùng từ "con cau điếc" để gọi U. Về phần mình, U cũng đã thử hết cách để có con. Từ việc đi khám, uống thuốc, ăn đồ bổ, cho đến chuyện xin vía người nọ, người kia... Thậm chí U còn dành dụm tiền để thụ tinh ống nghiệm nếu hết năm nay chưa có tin vui. Chồng U thì luôn luôn khẳng định anh ấy khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sinh lý cả.

Thế rồi một ngày nọ, U thấy khó chịu trong người nên đi vào nhà tắm để thử thai. Khi 2 vạch đỏ hiện lên rõ ràng, U vui mừng chạy ra khoe chồng. Anh vui vẻ, bảo U gọi điện thoại về báo bố mẹ anh ngay! Cũng từ hôm đó, U thấy chồng mình bớt gia trưởng, hà khắc với vợ hơn.

U luôn có mong muốn về quê ngoại để sinh con. Bởi U không hợp mẹ chồng. Sống chung với bà được vài tháng, U đã phải xin ra ở riêng gấp. Mẹ chồng luôn soi mói và mắng nhiếc con dâu đủ điều. Có những hôm, U làm về muộn nên nấu ăn muộn, vậy mà bà cằn nhằn cả tối. Trong khi đó chồng U về sớm hơn, bà lại không sai bảo anh nấu cơm.

U nói nguyện vọng này cho chồng, cũng không đặt quá nhiều hi vọng là anh sẽ đồng ý. Ấy thế nhưng, hôm đó chồng dễ tính thế nào mà lại gật đầu luôn. U về mẹ đẻ từ tháng thứ 6 của thai kỳ. Do cơ địa yếu nên U không đi làm nữa, ở trên Hà Nội cũng không có ai chăm sóc. Mẹ đẻ phải lên đón U về...

Cứ khoảng 2 tháng chồng mới về thăm U 1 lần. Nhưng ngay hôm sau, anh lại lên thành phố luôn. Có thể nói, từ lúc mang bầu, tất cả mọi thứ U đều làm một mình, từ đi khám thai, kiếm tiền nuôi con, cho đến lúc đẻ em bé. Chồng không đưa cho U 1 đồng nào. Anh luôn vin vào cớ dịch bệnh khiến công việc khó khăn. Anh cũng vì thế mà bận rộn không có thời gian chăm mẹ con U. Ngày U lâm bồn, mẹ gọi cháy máy, chồng còn không thèm nghe. Khi U đã ra viện, anh mới gọi về hỏi... "có chuyện gì?".

U ở nhà mẹ đẻ hết 6 tháng ở cữ. Mẹ chồng sang thăm có 1 lần. Bà cũng không có ý định đón cháu về chăm. Bởi đó là cháu gái. Còn chồng U thì về thăm con được 4 lần, cho con được 2 triệu mua sữa!

Ngày U trở lại Hà Nội mới thực sự sốc! Vì sắp đến ngày đi làm, U gọi chồng về đón 2 mẹ con U lên nhưng anh cứ vin cớ nọ, cớ kia không về được. Bất đắc dĩ, mẹ đẻ lại hộ tống con gái và cháu lên thành phố.

Vào đến nhà U sững sờ khi không gian nhà U thay đổi hoàn toàn. Khắp gian khách bày la liệt đồ chơi trẻ con. Nhưng... không phải dành cho mẹ con U đâu. Chồng U có nhân tình bên ngoài. Cô này còn mang thai trước cả U và sinh bé trai. Thế là chồng đuổi khéo U về mẹ đẻ rồi sau đó rước mẹ con kia về đây ở. Mẹ chồng U cũng ở đó, bà lên chăm cháu nội!

U đưa con cho mẹ bế, rồi lao đến chất vấn chồng. Anh thản nhiên gạt tay U ra và nói 1 câu không tình người: "Ai bảo cô mãi không có con. Bây giờ có con rồi nhưng cũng là con gái thì làm được ích lợi gì?". Mẹ chồng ngồi ở ghế cũng nói: "Đây là con dâu tôi chọn. Nó phải khác. Cô chỉ là sai lầm 1 thời của con trai tôi mà thôi".

Sau thời gian về nhà mẹ đẻ ở cử, tôi bàng hoàng phát hiện bản thân mình 'mọc sừng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Hai mẹ con U lại thất thểu về quê. Bởi chẳng làm gì được mẹ con họ. Đồ đạc của U ở nhà đó, anh đã quẳng ra hố rác từ lâu. Lúc chúng U bị đuổi ra cửa, chồng không quên ném cho U tờ giấy ly hôn. Vậy là mấy tháng về quê ngoại sinh con, U đã bị mọc sừng đau đớn!

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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