Trước đây, U từng ao ước được ra ở riêng nếu kết hôn. Vậy mà dòng đời đưa đẩy, khi chưa kịp chuẩn bị kinh tế vững vàng, chúng U đã có con. Hoàn cảnh không cho phép nên lúc này, U cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc về làm dâu.

Sống trong nhà một thời gian, U luôn ngưỡng mộ cách sống của anh chồng. Anh ấy biết chúng U không có điều kiện nên chủ động nói sẽ gửi mọi chi phí sinh hoạt cho bố mẹ. Đã vậy, khi biết chúng U đang tìm mua căn hộ để ra ngoài ở, anh hứa sẽ cho 800 triệu.

Trong căn nhà 3 tầng, vợ chồng U sống cùng bố mẹ và gia đình anh trai chồng. Khác với chúng U, anh chồng có tiền nhưng vì là con trai trưởng, muốn chăm sóc bố mẹ nên anh chị mới quyết định không ra ở riêng.

Cảm kích anh chồng chưa được bao lâu, U đã thất vọng tột cùng khi biết bí mật của anh. Cách đây một tháng, bạn thân bỗng gọi điện rồi hỏi U: "Anh chồng cậu ly hôn rồi à? Anh ấy vừa mua căn hộ đối diện nhà tớ, nghe nói là đứa con mới được hơn một tuổi".

Lúc ấy U vẫn bán tín bán nghi nên hỏi lại, cô bạn U còn chắc nịch vì đám cưới chúng U, cô ấy có đến dự. Để chắc chắn, U nhờ bạn mình tìm hiểu thêm. Vài ngày sau, bạn thân gửi cho U những bức ảnh anh chồng đang cưng nựng một bé trai. Xâu chuỗi mọi việc, U nhận ra mỗi lần anh chồng nói đi công tác là lại đến sống ở căn hộ kia. Chỉ có 2 tuần nay, anh mới ở nhà vì công ty không có hợp đồng mới, nhân viên cũng đều làm việc online. Đắn đo mãi, U quyết định sẽ nói chuyện để anh đưa ra một lời giải thích, biết đâu phía sau lại có uẩn khúc gì. Không ngờ anh vẫn bình thản và nói: "Còn muốn 800 triệu nữa không?". U không ngờ anh chẳng xấu hổ mà còn dọa sẽ cắt khoản tiền mua nhà nếu U nói chuyện này với cả gia đình.

Ảnh minh họa

Thấy lời mình nói không có tác dụng, U kể chuyện này cho chồng nghe. Trái với những gì U nghĩ, chồng khuyên U nên giữ im lặng để gia đình êm ấm. Dù sao chuyện cũng đã rồi, U nói ra chỉ càng mọi thứ thêm rối, chưa kể chúng U cũng đang cần số tiền trên. Mấy ngày nay, U trăn trở không thể nào ngủ nổi. U nên tiếp tục im lặng để gia đình anh chồng giữ được hạnh phúc hay phanh phui chuyện này cho chị dâu biết đây?