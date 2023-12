Vợ cũ của chồng giả vờ uống say đến 'mồi chài' chồng tôi, tôi bình tĩnh thoa chút son rồi làm một việc khiến họ sợ điếng hồn

C là vợ thứ 2 của chồng, kết hôn với anh sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ. Chồng C năm nay mới 34 nhưng ở với vợ cũ cũng 6 năm rồi, lý do ra tòa rất đơn giản vì cô ta không muốn sinh con, sợ xấu người xấu dáng. Chồng C thì hiền lành nên chẳng trách móc vợ cũ bao giờ, họ chia tay vì gia đình chồng gây áp lực đòi một đứa cháu mà thôi.

Vốn dĩ C chưa từng quan tâm đến người đàn bà đã ly dị với chồng mình, nhưng vài tháng nay cô ta liên tục gây sự với C. C sinh con hồi tháng 2 âm lịch, đang ở cữ thì mấy đứa em họ bên chồng thường xuyên nhắn tin kể chuyện cô vợ cũ hay đăng status kháy đểu, bịa chuyện C là người thứ 3 xen vào vợ chồng cô ta rồi có bầu để nhòm ngó tài sản. Ban đầu C cũng tức giận bảo chồng muốn nói chuyện phải quấy với cô vợ cũ, nhưng anh can ngăn rồi nói mấy việc vớ vẩn ấy không đáng để bận tâm. Nghĩ đến con vẫn còn bé tí, C lại cho con bú rồi nhắm mắt cho qua.

Sau khi về chung một nhà được 2 tháng thì C có bầu, bố mẹ chồng mừng quá mở tiệc linh đình đãi cả họ. Đến hôm siêu âm biết cháu nội là trai, ông bà lại càng sướng hơn nữa, mua luôn một căn chung cư tặng cháu với con dâu. C không ham hố gì tài sản nhà chồng nhưng may mắn đến thì cứ hưởng, chẳng ngờ vợ cũ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống gia đình C nên cô ta ghen tị vô cùng.

Nhưng không dừng lại ở đó, cô vợ cũ bắt đầu mạnh bạo hơn, mò đến hẳn nhà bố mẹ chồng C lấy lý do "thăm hỏi". Trước mặt C mà cô ta cứ giả vờ ngồi sát chồng C rồi cười nói giả lả, mặt dày mang quà cáp nọ kia lấy lòng bố mẹ chồng C. May là mọi người đều không thích cô ta nên lần nào cũng kiếm cớ đuổi khéo.

Tháng trước vợ chồng C dọn về căn chung cư bố mẹ chồng mua để ở riêng. Nhà chồng hơi chật, sợ con không có chỗ chạy nhảy chơi đùa nên vợ chồng C xin phép dọn ra ngoài, cũng may là chung cư gần cả bên nội lẫn bên ngoại, tiện đi lại thăm nom. Gia đình C không ai nói gì nhưng chẳng hiểu sao vợ cũ của chồng lại biết chuyện tân gia, cô ta gửi sang một giỏ quà mừng với tin nhắn riêng gửi chồng C làm C phát bực. Biết ý nên chồng C chặn hết liên lạc, bẵng đi mấy tuần tưởng vợ cũ biết điều nên tránh xa.

Chẳng ngờ cô ta vẫn không từ bỏ ý định mồi chài lại chồng C. 10h tối qua khi con đã ngủ, C đang dọn dẹp bếp thì có tiếng chuông bấm dồn dập. Chồng C đang xem tivi vội chạy ra mở cửa sợ con thức giấc, nào ngờ vừa vặn cái khóa ra thì vợ cũ ập vào! Cô ta uống rượu say xong ăn mặc hở hang, xịt nước hoa nồng nặc chạy đến nhà C.

Mặc kệ chồng C xô đẩy và đuổi đi, cô ta vẫn nhào tới tìm đủ cách để ôm hôn chồng C. Đứng trong bếp nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, C muốn xé xác mụ đàn bà xấu xa kia ngay lập tức! Cô ta nhìn thấy C phía sau nhưng vẫn mặc kệ, lôi kéo chồng C nằm xuống ghế sofa, miệng nồng nặc mùi rượu và toàn những lời gạ gẫm kinh tởm. C rửa tay rồi ném cái giẻ lau xuống đất, đi thẳng vào phòng ngủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng.

C bình tĩnh mở tủ thay đồ, chọn chiếc váy ngủ sexy nhất khoác lên mình. Chải gọn mớ tóc sang một bên, C thoa thêm chút son rồi bước ra ngoài. Chồng C đang quỳ dưới đất bị vợ cũ túm tóc ngược ra đằng sau, một tay cô ta ôm chặt lấy cổ anh. Thấy C khoanh tay đứng dựa vào bức tường phòng khách, cả 2 đều giật mình im lặng. Chồng C nhìn vợ không chớp mắt, chắc đã lâu anh không thấy C ăn mặc gợi cảm như này. Được cái sinh xong C cũng hồi dáng lại khá nhanh, da dẻ lại mịn màng hơn, người ta bảo gái 1 con trông mòn đôi mắt cơ mà!

Vợ cũ của chồng thấy C hiên ngang đứng trước mặt, cô ta thì đầu tóc rối bù, son môi nhòe nhoẹt, tức quá nên tự mở cửa bỏ về. Trước khi đi cô ta còn dọa sẽ cướp lại chồng, nhưng ông xã C đã lấy lại bình tĩnh, túm chặt lấy tay cô ta đẩy ra ngoài, nhắc nhở rằng nếu còn làm chuyện phá phách thì anh sẽ không để yên.

Ảnh minh họa

Thế là vợ chồng C đã có một buổi tối hâm nóng tình cảm ngoài dự kiến, chồng C còn thề thốt sẽ không bao giờ để vợ cũ lại gần gia đình mình. Nếu C xông ra đánh ghen thì có khi chẳng được chồng nể phục vậy đâu các mẹ nhỉ, may mà bình tĩnh xử lý bằng thực lực. Dù có là mẹ bỉm sữa cũng luôn phải đẹp chị em nhé, còn có cơ "dằn mặt" những người phụ nữ xấu xa xung quanh mọi lúc mọi nơi!