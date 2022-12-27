Vợ cũ của chồng giả vờ uống say đến 'mồi chài' chồng tôi, tôi bình tĩnh thoa chút son rồi làm một việc khiến họ sợ điếng hồn

Tâm sự 27/12/2022 11:19

Ly hôn đã lâu nhưng chẳng ngờ cô ta vẫn không từ bỏ ý định mồi chài lại chồng tôi...

C là vợ thứ 2 của chồng, kết hôn với anh sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ. Chồng C năm nay mới 34 nhưng ở với vợ cũ cũng 6 năm rồi, lý do ra tòa rất đơn giản vì cô ta không muốn sinh con, sợ xấu người xấu dáng. Chồng C thì hiền lành nên chẳng trách móc vợ cũ bao giờ, họ chia tay vì gia đình chồng gây áp lực đòi một đứa cháu mà thôi.

Vợ cũ của chồng giả vờ uống say đến 'mồi chài' chồng tôi, tôi bình tĩnh thoa chút son rồi làm một việc khiến họ sợ điếng hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Sau khi về chung một nhà được 2 tháng thì C có bầu, bố mẹ chồng mừng quá mở tiệc linh đình đãi cả họ. Đến hôm siêu âm biết cháu nội là trai, ông bà lại càng sướng hơn nữa, mua luôn một căn chung cư tặng cháu với con dâu. C không ham hố gì tài sản nhà chồng nhưng may mắn đến thì cứ hưởng, chẳng ngờ vợ cũ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống gia đình C nên cô ta ghen tị vô cùng.

Vốn dĩ C chưa từng quan tâm đến người đàn bà đã ly dị với chồng mình, nhưng vài tháng nay cô ta liên tục gây sự với C. C sinh con hồi tháng 2 âm lịch, đang ở cữ thì mấy đứa em họ bên chồng thường xuyên nhắn tin kể chuyện cô vợ cũ hay đăng status kháy đểu, bịa chuyện C là người thứ 3 xen vào vợ chồng cô ta rồi có bầu để nhòm ngó tài sản. Ban đầu C cũng tức giận bảo chồng muốn nói chuyện phải quấy với cô vợ cũ, nhưng anh can ngăn rồi nói mấy việc vớ vẩn ấy không đáng để bận tâm. Nghĩ đến con vẫn còn bé tí, C lại cho con bú rồi nhắm mắt cho qua.

Nhưng không dừng lại ở đó, cô vợ cũ bắt đầu mạnh bạo hơn, mò đến hẳn nhà bố mẹ chồng C lấy lý do "thăm hỏi". Trước mặt C mà cô ta cứ giả vờ ngồi sát chồng C rồi cười nói giả lả, mặt dày mang quà cáp nọ kia lấy lòng bố mẹ chồng C. May là mọi người đều không thích cô ta nên lần nào cũng kiếm cớ đuổi khéo.

Tháng trước vợ chồng C dọn về căn chung cư bố mẹ chồng mua để ở riêng. Nhà chồng hơi chật, sợ con không có chỗ chạy nhảy chơi đùa nên vợ chồng C xin phép dọn ra ngoài, cũng may là chung cư gần cả bên nội lẫn bên ngoại, tiện đi lại thăm nom. Gia đình C không ai nói gì nhưng chẳng hiểu sao vợ cũ của chồng lại biết chuyện tân gia, cô ta gửi sang một giỏ quà mừng với tin nhắn riêng gửi chồng C làm C phát bực. Biết ý nên chồng C chặn hết liên lạc, bẵng đi mấy tuần tưởng vợ cũ biết điều nên tránh xa.

Chẳng ngờ cô ta vẫn không từ bỏ ý định mồi chài lại chồng C. 10h tối qua khi con đã ngủ, C đang dọn dẹp bếp thì có tiếng chuông bấm dồn dập. Chồng C đang xem tivi vội chạy ra mở cửa sợ con thức giấc, nào ngờ vừa vặn cái khóa ra thì vợ cũ ập vào! Cô ta uống rượu say xong ăn mặc hở hang, xịt nước hoa nồng nặc chạy đến nhà C.

Mặc kệ chồng C xô đẩy và đuổi đi, cô ta vẫn nhào tới tìm đủ cách để ôm hôn chồng C. Đứng trong bếp nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, C muốn xé xác mụ đàn bà xấu xa kia ngay lập tức! Cô ta nhìn thấy C phía sau nhưng vẫn mặc kệ, lôi kéo chồng C nằm xuống ghế sofa, miệng nồng nặc mùi rượu và toàn những lời gạ gẫm kinh tởm. C rửa tay rồi ném cái giẻ lau xuống đất, đi thẳng vào phòng ngủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng.

C bình tĩnh mở tủ thay đồ, chọn chiếc váy ngủ sexy nhất khoác lên mình. Chải gọn mớ tóc sang một bên, C thoa thêm chút son rồi bước ra ngoài. Chồng C đang quỳ dưới đất bị vợ cũ túm tóc ngược ra đằng sau, một tay cô ta ôm chặt lấy cổ anh. Thấy C khoanh tay đứng dựa vào bức tường phòng khách, cả 2 đều giật mình im lặng. Chồng C nhìn vợ không chớp mắt, chắc đã lâu anh không thấy C ăn mặc gợi cảm như này. Được cái sinh xong C cũng hồi dáng lại khá nhanh, da dẻ lại mịn màng hơn, người ta bảo gái 1 con trông mòn đôi mắt cơ mà!

Vợ cũ của chồng thấy C hiên ngang đứng trước mặt, cô ta thì đầu tóc rối bù, son môi nhòe nhoẹt, tức quá nên tự mở cửa bỏ về. Trước khi đi cô ta còn dọa sẽ cướp lại chồng, nhưng ông xã C đã lấy lại bình tĩnh, túm chặt lấy tay cô ta đẩy ra ngoài, nhắc nhở rằng nếu còn làm chuyện phá phách thì anh sẽ không để yên.

Vợ cũ của chồng giả vờ uống say đến 'mồi chài' chồng tôi, tôi bình tĩnh thoa chút son rồi làm một việc khiến họ sợ điếng hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thế là vợ chồng C đã có một buổi tối hâm nóng tình cảm ngoài dự kiến, chồng C còn thề thốt sẽ không bao giờ để vợ cũ lại gần gia đình mình. Nếu C xông ra đánh ghen thì có khi chẳng được chồng nể phục vậy đâu các mẹ nhỉ, may mà bình tĩnh xử lý bằng thực lực. Dù có là mẹ bỉm sữa cũng luôn phải đẹp chị em nhé, còn có cơ "dằn mặt" những người phụ nữ xấu xa xung quanh mọi lúc mọi nơi!

Biết vợ chồng tôi không thể sinh con, chị dâu liền nhờ tôi 'làm thay' một việc không thể tin nổi

Biết vợ chồng tôi không thể sinh con, chị dâu liền nhờ tôi 'làm thay' một việc không thể tin nổi

Tôi lâm vào tình thế khó xử không biết phải quyết định thế nào...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 43 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 43 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình