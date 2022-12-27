Chồng H là thứ 2 trong số 5 anh chị em, sau khi cưới nhau thì vợ chồng H ở chung với mẹ, gia đình anh cả và cô út, còn người em thứ 3 và thứ 4 thì đi làm xa. Vợ chồng H đã có một bé trai năm nay 4 tuổi, bé rất ngoan và được bà nội lẫn bác ruột quý mến.

Hôm nay khó ngủ quá nên tâm sự với mọi người một chút. Lớn bằng từng này rồi, 35 tuổi đầu rồi mà không ngờ H lại được mẹ chồng dạy cho bài học thấm thía như thế, chẳng trách một mình bà nuôi được 5 người con ăn học thành tài sau khi chồng mất sớm. Bà đã 65 tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn, hiền lành tốt bụng nổi tiếng trong làng.

H nghỉ việc hẳn để ở nhà lo chăm sóc gia đình, mỗi ngày trôi qua khá vui vẻ vì cả nhà cũng hòa thuận với nhau, anh chồng chị dâu rất tốt bụng, còn con trai H có thêm 2 chị bé chơi cùng. Chỉ phải cái nhà H đông người nên hơi chật chội, có mỗi khoảng sân nhỏ thì mùa dịch này mẹ H trồng rau kín hết rồi. Sau nhiều ngày bàn bạc tới lui, H quyết định bảo chồng lên kế hoạch dọn ra riêng nhưng vẫn ở gần nhà chồng để tiện bề qua lại.

Hồi mới cưới xong kinh tế vợ chồng H khá khó khăn, nhưng đẻ con một cái thì trời thương, chồng H gặp cơ hội làm ăn phất lên như diều gặp gió. Trong 2 năm chúng H vừa trả hết nợ, vừa sửa nhà được cho ông bà nội ngoại 2 bên, tích cóp được một khoản và cuộc sống cũng đủ đầy sung túc, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

Mấy năm qua chúng H tích góp được hơn 700 triệu, H định bỏ ra mua miếng đất đối diện bên kia đường rồi xây nhà mới. Ở quê nên đất đai không cao giá như thành phố, sau khi tìm hiểu rồi tham khảo khắp nơi thì H cũng nghĩ sẽ mất thêm 1-200 triệu nữa, cùng lắm xây nhà thiếu thì đi vay người thân bạn bè rồi trả sau.

Tính toán kỹ càng xong H nói chuyện với chồng, nhân lúc chủ đất bên kia đang rao bán giá rẻ mùa dịch thì hốt luôn. Cứ tưởng chồng sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại nhảy dựng lên phản đối! Trái với suy nghĩ của H, anh đòi đem 700 triệu đi mua xe ô tô vì công việc của anh bây giờ cũng cần đi lại nhiều, có thêm cái xe thì làm ăn với đối tác cũng uy tín hơn. Đi ô tô còn tránh được mưa nắng, lúc nào cần thì chở cả nhà đi chơi xa. Chồng trình bày cả mớ lợi ích khi mua xe ô tô, nghe cũng hợp lý nên H bắt đầu lăn tăn không biết nên chọn theo ý mình hay ý chồng.

Mấy hôm thấy H ngẩn ngơ như mất hồn, mẹ chồng hỏi có chuyện gì. H suy nghĩ một lúc rồi kể cho mẹ chuyện 700 triệu, bà chăm chú lắng nghe rồi bảo: "Chờ tối chồng con về rồi 2 đứa vào phòng mẹ".

Cơm nước xong xuôi vợ chồng H gửi con cho bác nó trông, đi vào buồng nghe mẹ khuyên giải. Chồng H vẫn khăng khăng bảo mua ô tô là chuẩn, vì giờ nhà cửa cũng chưa cấp bách, cũng không tốn tiền đi thuê, đất để mua sau cũng được. Thế nhưng mẹ chồng H lại đưa ra lời khuyên vô cùng sâu sắc.

- Mẹ thấy vợ con nói đúng, nên mua đất con ạ. Cái nhà này bố con để lại cũng chật, chỉ cần vợ con sinh thêm 1 đứa nữa là thiếu chỗ cho bọn trẻ chơi rồi. Mẹ mà có nhiều tiền thì mẹ cũng mua đất tặng các con, vì đấy mới là tài sản, kiểu gì thì đất đai cũng có giá hơn, chứ mua xe được một thời gian nó cũ đi, rồi chẳng may nó hỏng thì phải đem đi sửa, hàng ngày còn tốn tiền mua xăng nữa. Đủ thứ lặt vặt sinh ra, sắm ô tô về có khi tiền phải bỏ thêm cũng đủ để mua miếng đất khác, thế là tiêu sản rồi. Mua đất bây giờ cũng chỉ mất 200 triệu, số còn lại cứ để đó rồi mua xe sau, hơn là bây giờ vung tay sắm cái ô tô xịn đi khoe người khác rồi 3 bữa lại chán.

Ảnh minh họa

Nghe mẹ phân tích xong chồng H ngẩn ra, thấy bà nói đúng quá nên xấu hổ, vội giục H sang bên kia hỏi mua đất sớm. Cảm ơn mẹ chồng vì lời khuyên hữu ích, chuyện gì mẹ cũng lo nghĩ chu đáo cho các con. Chỉ mong bà luôn khỏe mạnh, để ở mãi bên cạnh chúng H...