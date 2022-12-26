Nửa đêm quay qua ôm chồng thì thấy anh nhắn tin với 'trà xanh' cười khúc khích, tôi bỏ tiền ra làm một việc khiến anh phải quỳ xuống xin lỗi

Đã nhiều lần nghĩ đến cảnh nếu chồng có "trà xanh" thì mình sẽ xử lý thế nào, nhưng không ngờ khi chuyện đó xảy ra thật thì O lại bình tĩnh đến thế. O không mách ai không chửi bới ai, không tìm cách dằn mặt "trà xanh" của chồng, chỉ âm thầm làm một việc khiến cả nhà chồng sợ xanh mắt.

Mọi thứ đều ổn cho tới buổi sáng cách đây 1 tuần, O tỉnh dậy sau tiếng chuông báo tin nhắn lạ từ máy của chồng. Anh ngủ say nên không biết gì, O lấy ngón tay anh để mở pass điện thoại. Một bức ảnh chụp cốc cafe ở ban công chung cư khá đẹp kèm lời chào buổi sáng. Và chủ nhân tin nhắn có vẻ là nữ có tên gọi là P.

Chúng O ở với nhau đã sang năm thứ 4, có 1 bé gái 2 tuổi. Đợt dịch này O gửi con lên nhà ngoại vì chỗ ông bà an toàn, còn vợ chồng O ở lại thành phố. Chồng O vẫn ra ngoài đi làm đều đặn, O ở nhà cơm nước rồi làm việc online.

Linh cảm phụ nữ giúp O biết có chuyện không ổn, hàng vạn câu hỏi bỗng dưng nảy ra trong đầu và O nghĩ ngay đến việc chồng phản bội. Xem một lượt tin nhắn cũ thì toàn hỏi thăm nhau bình thường, nhưng có loại bạn bè khác giới nào lại nhắn tin sáng sớm khoe chuyện ngồi hưởng cafe không?

O lưu lại số điện thoại của P từ tin nhắn cô ta gửi đến. Lấy máy của mình để kiểm tra thì ra luôn tài khoản mạng xã hội của cô này, nhìn cũng xinh xắn không đến nỗi, có vẻ như đang làm mẹ đơn thân. Và O hơi chột dạ khi thấy gần đây cô ta share một bức ảnh cũ chụp hồi học sinh, nhìn quen mắt vô cùng. Tìm hiểu thêm chút nữa thì hoá ra cô ta học cùng trường cùng khoá với chồng O, có khi là cùng lớp vì bức ảnh cũ có mặt cả 2 người!

Kéo xuống dưới xem thêm vài post khác thì y rằng thấy like và comment của chồng, khen cô ta xinh, vẫn trẻ như ngày xưa. Cứ tưởng là sẽ ghen nhưng chả hiểu sao O lại không khó chịu gì. Ngược lại O âm thầm lưu vài bức ảnh của cô ta rồi để điện thoại chồng vào chỗ cũ.

Mấy hôm sau đó O để ý quan sát thái độ của chồng, thấy anh vui vẻ hơn hẳn trước đây. Tối nào cũng ôm điện thoại cười rúc rích. O giả bộ hỏi anh có chuyện gì vui thì kể vợ nghe với, không ngờ chồng O khoe luôn về người phụ nữ kia. Thì ra họ đúng là bạn học cũ, mất liên lạc đã lâu nhưng chồng O vô tình gặp lại cô ta trên mạng xã hội thông qua bạn bè chung. O lại giả vờ trêu chồng có phải ngày xưa yêu thầm cô bạn đấy không, chồng hớn hở gật đầu khiến O chết sững: "Cô ấy là mối tình đầu thời cấp 3 của anh đấy!".

Dù đọc tin nhắn biết 2 người họ không phải nhân tình nhưng cũng có nhiều câu đò đưa nhau khiến O thấy bực. Chờ hôm khác chồng ngủ say, O lại mở điện thoại anh ra xem tin nhắn. Có vẻ chồng O khá chủ quan, tưởng vợ không quan tâm nên chẳng thèm xoá gì hết, mở đoạn chat với P ra O phát hiện sự việc đã diễn biến theo chiều hướng khác. Tình đầu của chồng O liên tục than thở về hôn nhân bất hạnh, chê chồng cũ xấu tính và hay hỏi mấy câu kiểu như "Anh còn thích em như xưa không?", "Anh nhớ lần đầu tán em tặng cái gì không?", "Nay em buồn quá, tự dưng nhớ ngày xưa anh hay kể chuyện cười"...

Mấy cái văn này là của hội trà xanh đúng không chị em, nghe phát biết có ý gì luôn. Biết người ta có vợ con rồi mà không né ra, còn cố tình nhắn tin suốt ngày, vô duyên thế cơ chứ. Mà chồng O cũng dở, không thích cô ta nữa nhưng vẫn nói chuyện thân mật như đúng rồi.

2 hôm trước O lại lén kiểm tra tin nhắn, trà xanh tên P kia đã xin được chồng O mấy triệu rồi! Cô ta kêu đợt này dịch khó khăn, bán hàng online không có thu nhập, lại phải nuôi con nọ kia... nên chồng O mủi lòng chuyển khoản cho ngay 5 triệu. Điên thế không biết! Mà không chỉ có vậy, lần này chồng O còn tiết lộ một chuyện động trời mà 4 năm chung sống O không hề hay biết: anh vẫn để ảnh của cô P này trong ví, chục năm qua vẫn chưa hề vứt đi! O quá ngây thơ và tin chồng nên không bao giờ kiểm soát, đến khi mở ví ra xem thấy bức ảnh thẻ cũ mèm giấu trong ngăn nhỏ bí mật, gương mặt cô nữ sinh đúng là P...

Đến nước này thì O không nhịn được nữa. Thấy hoa nở mà ngỡ không có bác tiều phu à, O chặt cả cây luôn xem anh với ả còn thậm thụt được không! Nghĩ là làm luôn, O chạy sang tiệm nhà hàng xóm trả 200k nhờ in bức ảnh thẻ của P ra rồi phóng to đúng bằng ảnh cưới của 2 vợ chồng, treo ngay phòng khách sát cạnh ảnh đại gia đình.

Đúng như mong đợi, O âm thầm treo ảnh ban đêm thì sáng hôm sau bố mẹ chồng giật mình hỏi ảnh của ai. Chồng O bị gọi dậy họp gia đình khẩn cấp, ngái ngủ lơ mơ chả hiểu chuyện gì. O chỉ tóm tắt lại đúng 1 câu mà mặt anh từ tái xanh chuyển sang trắng bệch.

- Chồng con muốn quay lại với mối tình đầu, bố mẹ xem thế nào cưới thêm vợ khác cho anh ấy!

Ông bà ngỡ ngàng một lúc rồi đập bàn tra hỏi chồng O. Anh lúng túng như gà mắc tóc, vội giải thích rằng O đang hiểu lầm mối quan hệ của anh với bạn học cũ. O chả nói gì, chỉ quăng ra mấy bức ảnh chụp tin nhắn thân thiết làm bằng chứng, bố mẹ chồng lập tức đứng về phía O, chửi con trai là 34 tuổi đầu còn trăng hoa, lại còn ý định tòm tem với gái đã qua 1 đời chồng trong khi gia đình riêng vẫn đang êm ấm.

Ảnh minh họa

Chồng O quỳ sụp xuống xin lỗi vợ, cầu xin O tháo bức ảnh cô P kia xuống và thề sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Liệu có tin được lời anh ta không nhỉ, hay được vài hôm lại lươn lẹo đây?