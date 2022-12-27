Biết vợ chồng tôi không thể sinh con, chị dâu liền nhờ tôi 'làm thay' một việc không thể tin nổi

Vợ chồng K không đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, đây cũng là một sai lầm rất lớn. Bởi khi về chung một nhà, chúng K mới phát hiện ra sự thật bẽ bàng: Cả K và chồng đều bị vô sinh.

Yêu anh 5 năm trời, ước mơ lớn nhất của K và chồng là gây dựng một tổ ấm hạnh phúc có tiếng trẻ thơ. Vậy mà giờ đây mong muốn đó mãi mãi chẳng thành hiện thực. Gia đình đôi bên cũng rất buồn. Ông bà động viên rằng chúng K như thế mới có duyên gặp được nhau. Thôi thì cố gắng sống tốt cho trọn nghĩa vợ chồng. Riêng về khoản con cái cũng đừng quá áp lực, nhận con nuôi cũng chẳng sao hết. Chồng K cũng là con thứ trong gia đình. Trên anh đã có anh cả đẻ được một con trai.

Trước đây, sức khỏe của chúng K rất bình thường, cả hai đứa dự định sau khi kết hôn cứ sinh con đẻ cái thoải mái, nhà càng đông con càng vui. Bởi không nghi ngờ gì đối phương, K và chồng dành toàn bộ tâm trí gây dựng mối quan hệ. Ngày chúng K ở viện và cầm kết quả trên tay, K đã khóc rất nhiều. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với vợ chồng K đến vậy?

Vì chuyện cả hai vợ chồng vô sinh khá nhạy cảm nên chúng K chỉ nói cho bố mẹ biết, cũng dặn ông bà đừng kể cho ai. Khi nào thích hợp vợ chồng tự khắc nói cho mọi người trong họ hàng.

Quả thực việc biết cả hai người vô sinh đều không dễ dàng chút nào. Có nhiều đêm K mơ thấy mình đang mang thai, chợt tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Giấc mơ quá thật, thật giống như kiểu trong bụng K đang có một sinh linh bé bỏng. K lại ôm chầm lấy chồng khóc rất lâu. May mắn thay chồng K cũng rất hiểu những cảm xúc này. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng K chỉ tập trung vào làm việc kiếm tiền để báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ anh chị em. Một biến cố khá lớn đã xảy ra với nhà chồng K. Đó là anh trai chồng mất đột ngột sau vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Chỉ còn chị dâu nuôi con trai nhỏ, ngẫm ra thấy chị cũng đáng thương. Biết là chị nuôi con vất vả, vợ chồng K thi thoảng gửi chút tiền mua đồ ăn, quần áo cho cháu.

Chị dâu cũng hay nhắc vợ chồng K, bảo cố gắng sinh con sớm đi cho con chị được chơi cùng các em. Mỗi lần nghe được lời nhắc ấy, chúng K cũng chỉ biết mỉm cười, bảo đang cố gắng hết sức.

Không ngờ tới một ngày, chị dâu lại biết được chuyện chúng K đều vô sinh. Hóa ra mẹ chồng vì lỡ lời nên đã kể hết. Thôi thì cũng đến lúc các thành viên trong nhà cũng cần được biết rồi. Song có một chuyện mà vợ chồng K không ngờ tới. Khoảng 1 tháng trước, chị dâu đến nói chuyện riêng với vợ chồng K. Chị còn đi cùng con trai nhưng bảo cháu vào một phòng khác chơi.

Chị bảo đã biết hết mọi chuyện, cũng thấy buồn vì hoàn cảnh của hai em. Chị nói muốn nhờ vợ chồng K nuôi con chị đến khi cháu trưởng thành. Đằng nào chúng K cũng chưa có ý định nhận con nuôi. Về lý do sâu xa thì bởi chị dâu muốn đi bước nữa. Chị vẫn còn trẻ, bây giờ nếu bị ràng buộc bởi một đứa con thì rất khó để tìm hạnh phúc về sau này.

Nghe xong, vợ chồng K thực sự bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Chị dâu còn nói thêm con chị rất quý cô chú, nếu được sống trong điều kiện tốt như thế thì không còn gì bằng. Bây giờ cháu còn nhỏ, nhận thức chưa hình thành sâu sắc, nhận cháu làm con nuôi thì dễ. Chứ sợ sau này quấn quýt mẹ chẳng rời thì khó. Chị dâu hiện tại cũng quen một người đàn ông nhưng anh ta có vẻ hơi khó tính trong chuyện con cái. Chị chỉ sợ tình cảnh của mình khó lòng đi bước nữa.

Ảnh minh họa

Vợ chồng K nói với chị dâu hãy cho hai em khoảng 1 tháng để suy nghĩ. Tới giờ, chúng K vẫn chưa biết có nên đồng ý chuyện này hay không. Đúng là chúng K cũng định nhận con nuôi nay mai nhưng trường hợp đặc biệt này thì chưa nghĩ đến bao giờ. K không biết lý do gì vợ chồng vẫn chần chừ, chỉ là cứ lo lắng vào một tương lai mơ hồ...