Ly hôn chưa được bao lâu, chồng cũ bất ngờ đến tìm và trao một thứ khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 27/12/2022 02:30

Mọi việc xảy đến quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận...

G từng nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chăm sóc chồng, nuôi con và bình yên dưới mái ấm này. Vợ chồng G yêu nhau 2 năm, thấy hợp về nhiều mặt như quan điểm sống, gu ăn chơi, thậm chí là cả tình dục nên quyết định về chung một nhà. Gia đình nội ngoại cũng ủng hộ hết mực. Nói chung hai gia đình không phải nghèo mà cũng chẳng khá giả, sống rất bình thường, đơn giản. Vợ chồng hi vọng đồng cam cộng khổ để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Ly hôn chưa được bao lâu, chồng cũ bất ngờ đến tìm và trao một thứ khiến tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Giống như biết bao cặp đôi khác, thời gian đầu hôn nhân rất yên ấm. Chúng G còn dành dụm ra được một khoản nhỏ đi du lịch khắp nơi. Sau chuyến du lịch "tuần trăng mật" ấy, chúng G vạch ra nhiều kế hoạch để gây dựng kinh tế từ đây. Thông thường, mọi người tiết kiệm sẽ là kiểu bỏ tiền vào ống heo hoặc gửi ngân hàng. Nhưng chúng G lại chọn mua cuốn sổ album ảnh nhưng không phải nhét ảnh vào mà để nhét tiền. Sau đó dùng bút dạ ghi bên ngoài ngày tháng năm bỏ vào. Sau này, lúc quyển sổ đã dày thì mới lấy ra.

Quyển album đó đặt ở phòng làm việc của hai vợ chồng. Không quy định khắt khe ngày nào cũng phải bỏ tiền vào, chỉ là nếu cảm thấy dư dả thì hẵng nhét vô. G cũng áp dụng được khoảng vài tuần, nhưng dần dần mọi thứ cứ cuốn đi, G bỗng quên mất sự tồn tại của quyển album. Sau có tiền tiết kiệm, G sẽ để tích trong thẻ ngân hàng cho tiện chi tiêu. Còn về chồng G có nhét tiền vào hay không, G cũng không để ý sát sao.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng G gặp biến cố sau tròn 1 năm. Nguyên nhân xuất phát từ cả hai vợ chồng. Chồng G đầu tư lỗ nặng, nợ tiền đầm đìa ở công ty. Đồng nghiệp anh còn gọi điện nhiều lần cho G để đòi tiền. Trong khi đó, G thì được chuyển sang làm ở công ty đối tác với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Song cũng chính từ đây, G phải lòng người đồng nghiệp mình ở bên đó.

Nói thật G đã bị cám dỗ. Đáng nhẽ trong thời điểm khó khăn của chồng, G phải ở bên anh, đồng hành cùng anh để giải quyết đống nợ nần. Nhưng G đã đi theo dư vị tình yêu mới mẻ. Người đàn ông mà G ngoại tình rất giàu, anh cũng hiểu tình cảnh của G. Anh ta không tiếc gì chuyện đưa G cả trăm triệu giúp trả nợ cho chồng. Người đàn ông này còn chưa lấy vợ, anh ấy thậm chí nói rằng mong G sớm kết thúc hôn nhân để trở về bên anh.

Chuyện ngoại tình của G mau chóng bị chồng phát hiện. Nhưng cuối cùng, vì quá mệt mỏi, chúng G quyết định giải thoát cho đối phương, đường ai nấy đi. Dù sao thì chưa có tài sản chung lớn, cũng chưa có con, kết thúc sớm vẫn hơn. G cũng không đòi chồng cũ phải trả nợ mình số tiền mà anh ấy làm ăn thua lỗ.

Tính đến nay đã 2 tháng sau khi vợ chồng G ly dị và sống riêng. Thi thoảng, G vẫn qua lại nhà của người đàn ông làm cùng. G hứa hẹn với anh ấy để một thời gian nữa, khi G ổn định tâm lý, cũng như tình hình dịch bệnh hết căng thẳng thì sẽ tổ chức đám cưới với anh.

Khoảng hơn một tuần trước, chồng cũ đến tận nhà, đòi nói chuyện riêng với G. Anh ta đưa G quyển album đựng tiền mà ngày trước vợ chồng đã sử dụng. G ái ngại, dẫu sao bây giờ chồng cũ cũng đang khó khăn, anh ấy nên cầm tiền thì hơn. Nhưng chồng cũ vẫn cứ để cuốn album vào tay G rồi chạy về.

Đêm hôm đó, G mở cuốn album ra xem, một chuyện vô cùng sốc óc khiến G bẽ bàng. Chồng cũ vẫn âm thầm nhét tiền đều đặn vào đây, thậm chí còn ghi rõ ngày tháng năm kèm câu "Cùng cố nha vợ". Ngay cả khi anh gặp khó khăn về mặt tài chính, anh cũng không lấy tiền ở đây ra để trả nợ. Bất giác, sống mũi G cay quá, G đã òa khóc mọi người ạ. G thấy thương cho chồng cũ, thương cả G và cuộc hôn nhân bất hạnh này.

Ly hôn chưa được bao lâu, chồng cũ bất ngờ đến tìm và trao một thứ khiến tôi khóc nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Giờ đây hối hận thì cũng muộn rồi. Có lẽ G sẽ đợi một thời gian nữa gửi lại chồng cũ số tiền này. Bằng không, sự áy náy sẽ theo G đi suốt cả đời về sau. Hỡi những cặp vợ chồng còn đang yên ấm bên nhau, hãy biết trân trọng mối quan hệ hiện tại nhé...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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