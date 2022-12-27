Mở ngăn kéo đầu giường tìm dầu gió cho mẹ chồng, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời của bà

Tâm sự 27/12/2022 14:18

Bí mật này là một cú sốc lớn đối với tôi và cả nhà chồng...

Kể từ khi lấy chồng, V đã về sống chung với mẹ chồng, bố mất đã lâu, chồng V lại là con một, nếu vợ chồng V ra ở riêng thì không phải phép.  Vợ chồng V mới kết hôn chưa lâu, lại chuẩn bị đón con đầu lòng nên rất nhiều khoản cần đến chi tiêu. Biết vợ chồng V không có tiền, mẹ không lấy tiền ăn.

Mở ngăn kéo đầu giường tìm dầu gió cho mẹ chồng, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời của bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Đợt này V để ý thấy mẹ chồng không khỏe lắm. Thi thoảng đang làm việc, bà lại kêu bị đau đầu chóng mặt. Đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, thậm chí có hôm bà nấu cơm rồi bỏ muối 2 lần. Lúc ăn cả nhà kêu mặn chát, mẹ mới sực nhớ ra. V có nhắc chồng khi nào rảnh thì chở mẹ đi khám. Thế nhưng chưa kịp đi thì nhà xảy ra chuyện. Chiều qua khi đang lau nhà, mẹ chồng đột nhiên lăn đùng ra ngất. Lúc ấy cuống quá, V gọi cho chị y tá gần nhà qua kiểm tra. Bản thân mình thì đỡ mẹ xuống giường rồi tìm lọ dầu gió để xoa bóp cho bà.

Mở ngăn kéo đầu giường, đập vào mắt V là một bộ hồ sơ bệnh án. Vì tò mò, V lấy ra xem thì chết điếng khi đọc nội dung bên trong. Mẹ chồng V bị ung thư vòm họng, hiện tại đã di căn lên não.

V choáng váng đưa cho chồng, ngay buổi tối, vợ chồng V đã họp gia đình. Vợ chồng V nhất trí phương án đưa mẹ đi chữa bệnh, dù kinh tế khó khăn và xác định sẽ phải vay mượn rất nhiều. Thấy vợ chồng V sốt sắng như vậy, mẹ chồng vừa khóc vừa nài nỉ: "Mẹ định giấu các con, nhưng giờ các con biết rồi thì tôn trọng mẹ, để mẹ được ở nhà. Bệnh mẹ bây giờ cũng đến giai đoạn cuối rồi, chạy chữa càng đau đớn mệt mỏi hơn".

Mở ngăn kéo đầu giường tìm dầu gió cho mẹ chồng, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời của bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Sau một hồi thuyết phục mẹ không được, chồng nói vợ chồng V cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Một đêm trôi qua, vợ chồng V vẫn chưa biết phải làm gì, bởi quyết định nào cũng rất khó khăn. Phận làm con, vợ chồng V không đành lòng nhìn mẹ yếu đi từng ngày. Có điều những gì mẹ chồng V nói cũng rất có lý. V thấy bất lực quá, phải làm gì để giúp mẹ chồng lúc này đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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