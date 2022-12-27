Gia đình đang khó khăn mà chồng còn hào phóng chuyển cho chị gái gần chục triệu, tôi sững người khi biết được lý do thực sự

Chồng K là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhờ có người chị ruột đảm đang tháo vát nên anh ấy mới được ăn học tử tế. Sau khi ra trường chồng K kiếm được tiền và đã xây ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại khang trang hơn. Chị chồng tên L khá xinh đẹp nhưng yêu nhầm kẻ sở khanh, khi có bầu người ta bỏ chạy. Có bầu, không làm gì ra tiền nữa, chị ấy phải về sống nương tựa vào em trai. Suốt 6 năm nay, gia đình K và hai mẹ con chị L sống chung dưới một mái nhà. Dù K không thích ở cùng nhưng vì chồng K rất bênh vực chị và cháu nên K chẳng làm gì được.

Mỗi lần về nhà, K không phải đụng tay vào việc gì nhưng K không thích chút nào. Cứ tình hình này chị L sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm, rồi vợ chồng K phải nuôi không 2 mẹ con chị ấy.

3 tháng nay không thấy chị L đi làm, vợ chồng K có hỏi thì chị bảo công ty hết việc, đang đi xin việc ở công ty khác. Vậy mà từ đó đến nay, chẳng thấy chị đi kiếm việc gì cả, suốt ngày ở nhà chơi bọn trẻ và cơm nước.

Vợ chồng K làm cùng công ty, 3 tuần nay cả hai đều bị mất việc. Để tiết kiệm chi phí trong gia đình, K cắt toàn bộ tiền sữa bánh của các con. Mỗi bữa ăn 6 người cũng chỉ giới hạn trong 50 nghìn.

Vậy mà hôm qua, chồng K đi siêu thị, mua liền 5 hộp sữa ngoại, tổng cộng hơn 6 triệu biếu chị L. K nóng mặt, kéo chồng vào trong phòng và trách rằng, đang phải lo ăn từng bữa, con không có đồ để ăn sao lại hào phóng với chị gái thế?

Chồng nói là chị L bị ung thư gan giai đoạn 3, chẳng ăn uống được gì nên phải uống sữa. Chị ấy phát hiện bệnh từ mấy tháng trước nhưng không nói với ai mà âm thầm chịu đau đớn.

K thật là vô tâm, không để tâm đến nét mặt của chị, lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ hai mẹ con, lại thúc ép chị phải đi làm kiếm tiền. K xin lỗi chị và khuyên nên đi chữa bệnh. Nhưng chị lại đưa cho vợ chồng K 200 triệu tiền tiết kiệm, nói khi chị mất thì nuôi con giúp, còn bệnh tình bản thân sẽ tự biết lo.

Ảnh minh họa

Bệnh của chị còn có cơ hội chữa trị, thế nhưng chị sợ tốn tiền không dám đi bệnh viện, ở nhà âm thầm chịu đau đớn. K thật sự không biết khuyên thế nào để chị đi chữa bệnh nữa mọi người ạ?