Không mượn được tiền của mẹ tôi, chồng liền hất chén canh vào người tôi dằn mặt, phản ứng của bố tôi còn gây sốc hơn

Vợ chồng Y lấy nhau 8 năm, làm công ty, tiền mỗi tháng kiếm được cũng chỉ đủ nuôi 2 con và trả tiền thuê phòng trọ. 2 tháng nay, chúng Y không có việc làm, kinh tế khó khăn nên phải về ở nhờ nhà ngoại.

Từ ngày đến nhà vợ sống, chồng Y ít nói hơn, anh chăm chỉ làm việc nhà và phụ vợ chăm sóc con . Thế nhưng những việc làm của chồng Y không được mẹ công nhận. Bà tính tình rất khó, thường chê bai con rể nấu ăn dở, lau nhà thì đọng cả vũng nước trên sàn, làm nhanh nhưng ẩu. Chồng Y ấm ức lắm, anh không nói ra mà chỉ im lặng rồi vào phòng chút giận lên vợ.

Trong nhà bố mẹ còn có em trai Y sống cùng nên khá chật chội. Nhưng vì không còn nơi nào để đi, chúng Y đành phải đến đó tá túc.

Trong nhà mẹ Y luôn là người có tiếng nói chính, bởi bố Y rất hiền và không làm ra tiền. Y khuyên chồng cố gắng chịu đựng mẹ ít ngày nữa, đợi khi nào có việc rồi ra ngoài thuê phòng trọ sống cho thoải mái.

2 ngày trước, bà nội bị bệnh nặng, chồng Y muốn về quê thăm nhưng không có tiền. Trong lúc ăn cơm, đột ngột chồng hỏi mượn mẹ Y 2 triệu để về quê nội. Nhưng mẹ nói là không có, còn Y nói xa cách thế đợi khi nào bà mất thì cả nhà về một thể.

Y nói có thế thôi mà chồng "giận cá chém thớt" đổ bát nước canh lên người Y. Rồi anh gào khóc mà mắng vợ: "Y chịu đựng hết nổi cái gia đình này rồi. Suốt những tháng qua Y làm quần quật như người giúp việc, thế mà luôn bị chê bai. Đến khi mẹ Y sắp chết, mượn chút tiền để về quê mà cũng không cho. Các người cứ ôm tiền mà sống, còn Y đi cho rảnh nợ".

Đúng lúc chồng Y đứng dậy đòi bỏ đi, bố Y nói là cũng muốn đi cùng với con rể. Ông nói suốt 35 năm qua, ông đã phải sống dưới bóng của mẹ Y, không có tiếng nói trong gia đình, bị con cái và anh em coi thường vì không làm ra tiền. Ông sợ con người vô tình, quá coi trọng đồng tiền của mẹ Y lắm rồi.

Trong khi Y ra sức can ngăn hai người đừng bỏ đi thì mẹ vẫn bình thản ăn hết bát cơm làm Y tức nghẹn. Mẹ bảo ai thích đi đâu thì đi, bà đã quá chán khi là máy ATM cho mọi người rút tiền rồi. Bố và chồng Y đã rời đi mà không có đồng nào trong túi. Gia đình đang rối bời, Y thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?