Tôi quyết định ly hôn ngay lập tức khi biết một sự thật về chồng từ chính miệng chị đồng nghiệp

Hơn 2 tháng nay, chồng không đưa cho T 1 nghìn nào để thêm vào chi tiêu trong gia đình. Anh liên tục than thở rằng công ty chậm lương, hạ lương... vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nghe vậy T cũng thông cảm cho chồng. Bởi công ty của T cũng đang gặp nhiều khó khăn. T cũng bị hạ lương chút ít, nhưng vẫn may là không bị nợ lương. Hàng tháng T vẫn nhận tiền đúng hạn.

Mặc dù chuyện tài chính đang khó khăn, chồng T cũng là người rõ nhất. Nhưng anh ấy lại hay đòi hỏi nhất nhà. Anh luôn giữ quy tắc, bữa cơm bao giờ cũng phải có 4 món (2 món mặn, 1 rau và 1 canh). Cuối tháng dòm vào ví, T thấy tiền sắp hết nên chỉ nấu 3 món (vẫn có 1 món mặn). Vậy mà anh đã hậm hực, ném đũa xuống mâm và không thèm ăn cơm. Chiều chồng, T lại cố gắng vay mượn chỗ nọ chỗ kia để hoàn thiện bữa ăn cho gia đình.

Thu nhập bị co hẹp lại, nhưng chi tiêu gia đình vẫn thế. Thậm chí còn tăng hơn những tháng trước vì đang là cao điểm mùa nắng nóng. T không thể cấm các con, hay bố mẹ chồng không bật điều hòa, ở nhà không xem TV, không dùng máy tính... được. Bố mẹ chồng không hề hay biết khó khăn của vợ chồng T, nên vẫn sử dụng mọi thứ trong nhà một cách thoải mái lắm. Chỉ có T khi thanh toán tiền điện, tiền nước, mới cảm thấy "đau ví". Tháng nào chi tiêu cũng hết 14-15 triệu đồng. Bây giờ T là người gánh hết. Trong khi lương của T cũng chỉ nhỉnh hơn con số chi tiêu 1 chút.

Cuối tuần trước, con T sốt cao, thế là còn bao nhiêu tiền trong ví, T lại đổ vào thuốc men và phí khám chữa bệnh cho con. Trong người giờ chẳng còn đồng nào, mà vẫn chưa hết tháng...

Sáng qua khi đi chợ, T vô tình gặp chị đồng nghiệp của chồng. Vừa thấy T, chị ấy đã đon đả: "Sao dạo này mày gầy mà đen thế. Chồng làm lắm tiền thì chịu khó mà bồi dưỡng vào chứ. Tiền tích vào để mua nhà, mua vàng hay sao?...". Cứ nghĩ chị ấy đang trêu mình, T thật thà: "Thôi chị đừng trêu em nữa. Tiền ăn còn phải đi vay đây, lấy đâu ra mà tiết kiệm mua nhà với mua vàng. Chị có thì cho em vay đi. Thật sự em đang hết tiền. Hôm kia con ốm mà phải chạy vạy khắp nơi để đủ tiền viện phí rồi thuốc thang cho cháu. Mà công ty của chị với chồng em hay thật, làm gì mà nợ lương lâu thế. Nhân viên hít không khí để đi làm à...".

Nghe T nói thế thì chị ta lại cười phá lên: "Nhà em đóng cửa đi ăn mày thì có. Chồng thì vừa thăng chức, vừa được tăng lương. Tháng trước còn được thưởng riêng 5% lợi nhuận của công ty. Vậy mà kêu hết tiền? Cô khiêm tốn với ai chứ không phải giấu chị. Chị làm cùng chồng mày sao chị lại không rõ cơ chứ".

Nghe thế T ngớ người, lắp bắp hỏi lại chị ấy có thật là như vậy không? Chị ta cũng tỏ ra khó hiểu khi mà hơn 2 tháng nay chồng không đưa lương, thậm chí còn giấu T việc thăng chức và được thưởng. Lúc rời đi, chị ấy còn nhắc nhở T: "Chị khuyên cô nên âm thầm điều tra chồng, xem nó có dính vào tệ nạn hay gái gú gì không? Chứ không có chuyện công ty chị nợ lương đâu".

Được mách nước, T lén lấy điện thoại của chồng để xem. Có lẽ do T chẳng bao giờ dòm ngó điện thoại hay Facebook, Zalo... của chồng, nên anh chủ quan. Chỉ qua 1 vài thao tác tìm hiểu, T biết được chồng thua cá độ bóng đá. Không những thế, anh ta còn đang có bồ nhí bên ngoài. T cẩn thận chụp lại tất cả bằng chứng. Sau đó, gọi bố mẹ chồng và cả chồng T ra để nói rõ mọi chuyện. Anh ấy lúc đầu chối tội, trợn mắt mím môi, còn định đánh T. Nhưng khi T đưa ra bằng chứng thì chồng T á khẩu. Bố chồng tức giận, lao vào tát con trai 1 cái thật mạnh, khiến anh ngã lăn ra nhà. Mẹ chồng thì sốc, ngất luôn tại chỗ. T phải đưa bà về phòng...

Bây giờ T đang ở nhà bố mẹ đẻ và viết đơn ly hôn. Bởi chồng T vừa phản bội T vừa ăn chơi trác táng. Anh vẫn còn nợ người ta hơn 4 trăm triệu tiền thua cá độ. T mà không có chị đồng nghiệp kia cho biết sự thật, có khi cứ nai lưng đi làm rồi nuôi gã chồng xấu tính!