Sau tai nạn gãy chân, nhà trai bất ngờ hủy hôn luôn để rồi sau 1 tháng anh cưới vợ, tôi lén đến xem rồi òa khóc trước cảnh tượng

Tâm sự 22/02/2023 19:03

Ngồi xe lăn đến lễ đường nhưng không dám nhìn vào trong, để rồi lúc ấy, cô bạn thân cho tôi nhìn qua lớp rèm thì...

Đến nơi, tôi chỉ định lén nhìn mà không ngờ cô bạn đưa thẳng tôi vào lễ đường. Để rồi chứng kiến cảnh tượng bên trong, tôi phải thẫn thờ đến chết lặng.

Cách đây gần 3 tháng, mọi thứ đang êm đẹp, nhà tôi và nhà bạn trai đang bàn chuyện cưới hỏi thì tôi gặp tai nạn thương tâm. Sau tai nạn, một bên chân của tôi bị thương rất nặng, chân còn lại cũng yếu ớt. Bình thường muốn di chuyển tôi phải dùng nạng nhưng đi nhiều là mệt, cần phải có xe lăn hỗ trợ thêm.

Sau nửa tháng nằm viện, tôi được về nhà. Đó cũng là lúc nhà trai tuyên bố hủy hôn. Hai cú sốc liên tiếp khiến tôi gần như gục ngã. Bạn trai tôi tên Sáng, hai đứa đã bên nhau 5 năm thắm thiết. Suốt nửa tháng tôi ở viện, anh xin nghỉ làm, túc trực bên vợ sắp cưới ngày đêm. Ai ngờ tôi vừa ra viện thì…

“Cháu nhìn lại mình xem, nhà bác có cưới về cũng chỉ hầu con dâu chứ cháu làm được gì? Thiết nghĩ nếu cháu có tự trọng thì đừng nên làm gánh nặng cho người khác”, mẹ Sáng nói ngắn gọn nhưng từ nào cũng có sức nặng khiến tôi đau đớn không thở nổi. Còn Sáng thì không liên lạc với tôi nửa lời. Tôi chấp nhận chia tay chẳng oán thán vì bản thân đã ra nông nỗi này rồi.

Sau tai nạn gãy chân, nhà trai bất ngờ hủy hôn luôn để rồi sau 1 tháng anh cưới vợ, tôi lén đến xem rồi òa khóc trước cảnh tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 tháng sau thời điểm chia tay, cô bạn thân nói cho tôi biết Sáng sắp cưới vợ, không công khai rộng rãi nên chỉ thân thiết mới biết. Ngày đó thậm chí còn sớm hơn ngày mà tôi với Sáng dự định tổ chức lễ cưới. Tôi đau đến tan nát tim gan. Sáng đi đâu để tìm được đối tượng nhanh đến thế nếu không phải là “bắt cá hai tay” từ trước?

Ngày cưới của Sáng, tôi không muốn đến dự vì chẳng được mời, hơn nữa tôi không muốn tự cứa vào tim mình. Nhưng cô bạn thân khăng khăng muốn đưa tôi đi, để nhìn mặt người phụ nữ kia xem cô ta là ai. Cuối cùng vì tò mò tôi đã đồng ý.

Đến nơi, tôi chỉ định lén nhìn mà không ngờ cô bạn đưa thẳng tôi vào lễ đường. Để rồi chứng kiến cảnh tượng bên trong, tôi phải thẫn thờ đến chết lặng. Sáng trong bộ vest chú rể cầm trên tay bó hoa cưới mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng: “Cuối cùng cô dâu của anh đã đến rồi”. Tôi òa khóc nức nở.

Cả quá trình tôi được hội bạn đẩy vào trong trang điểm, thay váy, rồi cùng anh xuất hiện trong sự vui mừng chúc phúc của bạn bè thân thiết, tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. “Em đã dành hết thanh xuân cho anh, anh không bao giờ bỏ rơi em”, Sáng thủ thỉ khi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay vợ.

Sau tai nạn gãy chân, nhà trai bất ngờ hủy hôn luôn để rồi sau 1 tháng anh cưới vợ, tôi lén đến xem rồi òa khóc trước cảnh tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra 1 tháng qua anh đã đấu tranh với gia đình nhưng không được. Anh quyết định dọn ra ngoài ở riêng, làm đám cưới với tôi mà không cần sự cho phép của bố mẹ. Anh đã chuẩn bị chỗ ở đâu ra đấy cho hai đứa sau đám cưới. Không nói cho tôi biết mà nhờ cô bạn thân của tôi, phần vì anh muốn cho vợ bất ngờ, phần nữa là sợ tôi từ chối do mặc cảm.

Hiện tại chúng tôi đã về chung một nhà theo đúng kế hoạch và ước nguyện lúc trước. Gia đình Sáng vẫn giận nhưng anh bảo không sao, dần dần bố mẹ sẽ tiếp nhận tôi. Tôi đi lại bất tiện song nhờ có kỹ năng và kiến thức nên vẫn có thể làm việc tại nhà qua mạng, không hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.

Có điều tôi vẫn băn khoăn đó là chuyện sinh nở. Sau tai nạn, tôi đã khám sức khỏe tổng quát thì tử cung và buồng trứng của tôi vẫn hoạt động tốt, vẫn có khả năng làm mẹ. Nhưng người khuyết tật như tôi khi mang thai có khó khăn gì, có ảnh hưởng xấu tới em bé không và tôi cần phải chú ý những gì?

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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