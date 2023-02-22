Vợ ngoại tình với sếp, tôi hùng hổ lao đến tìm câu trả lời để rồi sốc đứng trước lời thú nhận ráo hoảnh của em

Tâm sự 22/02/2023 18:51

Tôi như kẻ thiêu thân tìm đến em bằng mọi giá, sau cuộc nói chuyện phải trái rõ ràng, tôi phải nghẹn ngào vì lời thú nhận sâu cay.

Tôi làm việc cho một công ty về xuất khẩu lao động, còn vợ đang làm sale cho một công ty bất động sản. Cuộc sống hôn nhân khá êm ấm, chỉ có điều cưới nhau hơn một năm rồi mà chưa có con.

Cách đây mấy hôm, khi vợ ra ngoài đi chợ, tôi vô tình thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa điện thoại của vợ với nội dung: “Hôm nay em mệt rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, còn doanh số anh lo được”. Đó là tin nhắn sếp của vợ gửi tới, nhưng tại sao anh ta lại quan tâm vợ tôi đến thế, có bình thường không hay là do tôi ghen bóng ghen gió.

Tuy có đôi chút nghi ngờ, nhưng vì từ trước tới nay vợ chồng tôi không động vào điện thoại của nhau, tôi cũng lựa chọn tin tưởng vợ nên sau đó vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, vợ về nhà ngoại chơi còn tôi có cái hẹn với bạn nên không đi cùng.

Vì chưa tới giờ hẹn với bạn nên tôi tranh thủ làm việc nhà. Khi kiểm tra quần áo để bỏ vào máy giặt, tôi bất ngờ phát hiện thấy một vỉ thuốc trong túi áo vợ. Bình thường vợ ốm đau đều làm nũng chồng, bảo tôi đi mua thuốc hộ, sao giờ lại có vỉ thuốc lạ hoắc thế này trong túi chứ?

Vợ ngoại tình với sếp, tôi hùng hổ lao đến tìm câu trả lời để rồi sốc đứng trước lời thú nhận ráo hoảnh của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Mang theo sự nghi hoặc lên mạng tra cứu, tôi mới biết đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi chợt nghĩ, có khi nào từ lúc cưới đến nay, hai đứa vẫn chưa có con là do vợ đã chủ động sử dụng loại thuốc này? Đến khi vợ về, tôi cầm vỉ thuốc tránh thai hỏi thẳng vợ, đồng thời cũng nói về những nghi hoặc sau khi vô tình thấy tin nhắn trên điện thoại cô ấy ngày hôm đó.

- Có phải từ trước đến nay em đều dùng loại thuốc này nên mới chưa có con đúng không? Mà tại sao nó lại nằm trong túi áo khoác khi em mặc đi làm? Hay là… Hôm qua anh vô tình nhìn thấy tin nhắn thân mật sếp em gửi tới, trong túi áo em mặc hôm qua lại có vỉ thuốc này. Đừng nói với anh đây chỉ là sự trùng hợp, có phải em ngoại tình với anh ta không?

Những tưởng vợ sẽ chối bay chối biến, bởi tôi cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào chứng minh cô ấy ngoại tình cả. Không ngờ vợ lại thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với sếp, và sau mỗi lần “ân ái” cùng gã ta, cô ấy đã sử dụng loại thuốc này. Nhưng dù là người sai, vợ lại vô cùng bình tĩnh:

- Anh yếu thì có quyền gì lên tiếng? Anh không đáp ứng được nhu cầu của tôi, thì tôi phải tự tìm cách giải tỏa nhu cầu sinh lý cho mình chứ? Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì to tát cả, tôi vui vẻ bên ngoài nhưng về nhà vẫn là một người vợ hiền, dâu thảo, chăm lo tốt cho cái nhà này đấy thôi. Mà không phải đàn ông các anh cũng vậy à?

Vợ ngoại tình với sếp, tôi hùng hổ lao đến tìm câu trả lời để rồi sốc đứng trước lời thú nhận ráo hoảnh của em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hơn nữa anh đầu tư làm ăn với bạn, bị lừa gánh nợ hơn tỷ bạc. Tôi ngủ với sếp vừa giải tỏa được nhu cầu của mình, mà anh ta lại giúp tôi chốt doanh số, cho hưởng hoa hồng nhiều hơn. Một mũi tên trúng hai đích, tại sao lại không chứ? Nhờ đó tôi mới có tiền trả nợ giúp anh, chứ anh nghĩ gì với vài ba đồng lương quèn của anh mà nửa năm đã trả được hơn một nửa số nợ? Nếu anh không chấp nhận được thì ly hôn đi, cho tôi đi tìm người đàn ông khác.

Tôi cũng chán ngán cuộc sống phải đi trả nợ hộ chồng thế này lắm rồi. Hồi còn độc thân, túi tiền của tôi còn rủng rỉnh hơn. Lấy chồng về chẳng được nhờ gì cả, rước thêm gánh nặng mới đúng.

Tôi sóc tận óc, không thốt nên lời trước câu trả lời ráo hoảnh của vợ. Về khoản sinh lý, tôi thấy mình không đến nỗi nào nhưng vợ lại có nhu cầu cao. Đúng là tôi nợ nần, làm cô ấy phải chịu khổ theo, nhưng ngày trước cô ấy nói sẵn sàng đồng cam cộng khổ với tôi cơ mà?

- Anh xin lỗi em vì chưa cho em được cái gì. Xin lỗi em vì đã làm em chịu khổ theo anh, nhưng em không thể lấy những chuyện này để làm lý do ngoại tình được. Em làm như vậy là sai em biết không?

Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự im lặng của vợ. Không biết đối mặt với chuyện này ra sao, tôi nói dối phải đi công tác, đến nay hơn một tuần rồi vẫn chưa về nhà. Tôi rất đau lòng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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