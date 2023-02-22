Chồng ngoại tình nhưng đưa ra lý do trơ trẽn trước khi ly hôn, tôi cười nhẹ tung ra bí mật đắt giá khiến anh ta sợ hãi muốn cấp cứu

Tâm sự 22/02/2023 18:21

Đêm hôm ấy, khi tôi vừa mở màn hình điện thoại thì điếng người khi đọc được những dòng tin nhắn từ ả tình nhân.

Trước giờ tôi luôn tự hào vì có một gia đình hạnh phúc. Vấn đề duy nhất của tôi là sinh liền 2 cô con gái mà chồng tôi là con trưởng. Mặc dù chồng tôi luôn bảo anh không có quan điểm trọng nam khinh nữ nhưng thực sự tôi cũng muốn cho ông bà có cháu nối dõi.

Cho đến khi tôi có bầu lần thứ 3 sau 12 năm kết hôn, tôi mừng rơi nước mắt thông báo với chồng, anh lại khá hững hờ bảo: “Em cố làm gì? Bệnh huyết áp của em không coi thường được đâu”.

Anh tỏ vẻ cáu bẳn, giận vì tôi tự ý quyết định ngưng uống thuốc tránh thai. Thú thật, vợ chồng tôi giờ ít làm chuyện ấy lắm, may sao tôi lại dính bầu đúng lần anh say rượu. Mà tôi đi khám rồi, cái thai có thể là con trai, nhưng tôi không muốn anh mừng hụt nên để khám lại lần nữa mới thông báo.

Chồng ngoại tình nhưng đưa ra lý do trơ trẽn trước khi ly hôn, tôi cười nhẹ tung ra bí mật đắt giá khiến anh ta sợ hãi muốn cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm ấy, vì khó ngủ nên tôi tỉnh dậy. Trời ơi, tôi thấy màn hình tin nhắn của anh sáng lên còn anh đã ngủ say: “Con trai chúng mình đã lớn rồi, đấy mới thực sự là con anh. Anh bảo lâu rồi không gần gũi vợ, chắc gì đứa bé này là con anh cơ mà?”.

Đọc tin nhắn mà tôi lặng người. Tôi run lẩy bẩy nhìn chồng đang ngủ bên cạnh. Tôi liều mình thử pass điện thoại đến lần 3 thì chính xác, may mà chồng tôi lưu số khá đơn giản, chính là số phòng chung cư của chúng tôi. Lần giở được tin nhắn của anh với “Sếp”, tôi đau đớn đọc hết những ái ân ngọt ngào, quan tâm yêu thương của bọn họ.

Lâu nay tôi vẫn nghe “Sếp” gọi là chồng phải đi ngay, hóa ra không phải giám đốc nữ khó tính anh hay kể mà là nhân tình bí mật. Bọn họ còn đã có con trai bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Đáng sợ hơn, cô ta còn suy đoán tôi “cố đấm ăn xôi” chửa với người khác để mong có con trai. Đồ khốn!

Chồng ngoại tình nhưng đưa ra lý do trơ trẽn trước khi ly hôn, tôi cười nhẹ tung ra bí mật đắt giá khiến anh ta sợ hãi muốn cấp cứu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi anh ta dậy, tát thẳng mặt và đòi ly hôn. Trước phản ứng mạnh của tôi, anh ta cũng chẳng ngại nữa mà trơ trẽn đồng ý luôn. Anh ta mang nhân tình và con trai về gặp bố mẹ để tìm đồng minh.

Tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng sẽ hùa theo chồng, không ngờ, mấy hôm sau mẹ chồng hớt hải đến gặp tôi. Mẹ chồng khuyên tôi bình tĩnh, bà chỉ xem tôi là nàng dâu duy nhất, tuyệt đối không đón nhận cô ả nhân tình kia. Bà lôi 3 đứa con ra thuyết phục tôi đừng buông tay, rồi quay sang mắng con trai.

Tôi khó xử, nửa muốn ly hôn nửa không vì tiếc bố mẹ chồng tốt và nghe những câu thuyết phục của bà cũng xuôi tai. Đúng lúc chẳng biết làm sao thì cô bạn thân bảo tôi một kế hay. Tôi nghe xong cũng thấy nên liều thử. Tôi thuê người theo dõi nhà riêng của cô ả nhân tình kia. Đến tuần thứ 3 thì tôi nhận được tin có đàn ông lạ không phải chồng tôi ghé qua đấy lúc nửa đêm.

Thêm một tuần nữa để tôi có được những bức ảnh đắt giá. Cô ta ôm nhân tình ngay cửa, con trai của cô ta được gã kia bế trên tay đầy tình cảm. Máy ghi âm lén còn ghi được thằng bé gọi người đàn ông kia là “bố”.

Tôi muốn dọa chồng một phen, cho anh ta chừa thói lăng nhăng nên hẹn bố mẹ hai bên họp gia đình và đưa đơn ly hôn ra. Đồng thời, tôi cười nhẹ đưa thêm vài bức ảnh làm quà chia tay chồng, kèm theo đoạn bằng chứng ghi âm ngọt ngào của gia đình ấy.

Anh ta phản bội tôi vì cô ta có con trai, nếu giờ nuôi con tu hú thì anh ta còn gì đau đớn hơn? Tôi nhìn chồng nhíu mày hết xem ảnh lại nghe đoạn ghi âm mà thấy hả dạ vô cùng. Tôi sẽ ly hôn để anh ta phải trắng tay, mất vợ con, mất luôn nhân tình và đứa con “rơi” kia.

 

Nhưng đúng lúc này mẹ chồng tôi khóc ầm lên rồi níu tay tôi xin rút đơn. Bà căng thẳng đến mức lên cơn đau tim và ngã xuống. Cả nhà tôi loạn lên đưa bà đi cấp cứu.

Bà tỉnh dậy nắm chặt tay tôi, ú ớ xin tôi đừng ly hôn. Còn chồng tôi cúi mặt ê chề vì bị cả nội và ngoại khinh thường. Tôi quay lại bảo anh ta: “Cho anh chọn, trong vòng một tuần giải quyết gọn gàng đống rác rưởi của anh thì được quay về nhà. Còn muốn đi, em tiễn, đơn anh ký là xong”.

Tôi phải giữ chồng phần nhiều cũng vì mẹ chồng thuyết phục mọi người ạ. Hơn nữa, ba đứa con tôi cũng sẽ vui hơn nếu bố nó biết đường quay về.Chồng ngoại tình nhưng đưa ra lý do trơ trẽn trước khi ly hôn, tôi cười nhẹ tung ra bí mật đắt giá khiến anh ta sợ hãi muốn cấp cứu

 

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Cả đêm hôm ấy, tôi nằm suy nghĩ rồi quyết định viết đơn ly hôn. Lý do của sự thật nghiệt ngã này khiến tôi ê chề, đau đớn vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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