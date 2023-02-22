Chồng giàu đi công tác xa 3 ngày, vừa về đến nơi, vợ bàng hoàng khi thấy thứ trong túi quần khiến trái tim tan nát

Tâm sự 22/02/2023 18:32

Định dọn đồ cho anh để giặt sạch, nhưng thứ trong túi quần khiến cô phải kinh hãi, tiết lộ sự thật của chồng.

Kết hôn được 4 năm, có với nhau 2 mặt con. Chồng cô là một doanh nhân với thu nhập cao, rất giàu có. Trong mắt những người xung quanh, anh ta là một quý ông đạo mạo, hiền lành, hào phóng, yêu thương gia đình, mọi thứ đều hoàn hảo. Thế nhưng trên thực tế, chỉ có người vợ mới hiểu được nỗi khổ trong cuộc hôn nhân của mình.

Người vợ cho biết gần đây, chồng mình có chuyến công tác 3 ngày ở thành phố. Anh ta tới đó để tham dự hội chợ việc làm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Trung tâm thủ đô. Vì bận trông nom con cái và làm việc nhà, người vợ không thể đi cùng được.

Chồng giàu đi công tác xa 3 ngày, vừa về đến nơi, vợ bàng hoàng khi thấy thứ trong túi quần khiến trái tim tan nát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba ngày sau, khi người chồng trở về nhà, người vợ đã thu dọn quần áo của anh ta để đem đi giặt. Nào ngờ khi đó, cô phát hiện trong túi quần của chồng có một bao cao su đã mở, trong đó có một bao cao su đã sử dụng. Điều này khiến người vợ tin chắc rằng chồng mình đã ra ngoài "ăn phở", quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong lúc không có vợ ở bên. "Trái tim tôi tan vỡ, cả người run rẩy khi phát hiện điều này", người vợ chia sẻ.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những nỗi bất hạnh mà người phụ nữ này phải chịu đựng. Cô cho biết mặc dù mang tiếng lấy được chồng giàu nhưng anh ta vô cùng keo kiệt với vợ. Có tháng, anh ta chỉ cho vợ đúng 320 nghìn đồng để tiêu xài. Vì chưa tìm được việc làm, người vợ chỉ đành đi vay mượn của người thân và bạn bè, thậm chí còn tự làm bánh ngọt bán để kiếm thêm tiền chi trả tiền nhà, điện nước và chi phí sinh hoạt.

Không những thế, người phụ nữ này còn bị chồng xúc phạm và bạo hành tinh thần, khiến cô hết sức khổ tâm, mệt mỏi và áp lực. Trái qua tất cả những nỗi khổ đó, người vợ từng có ý định tự tử nhưng cứ nghĩ đến 2 đứa con, cô lại cố gắng vượt qua.

Có lần, bố của người vợ qua đời, cô đã khóc lóc thảm thiết trên quãng đường từ nhà chồng về nhà mình. Thế nhưng người chồng lại cấm cô than khóc nhiều, khiến cô phải trốn vào nhà tắm khóc một mình,

"Anh ta thường nói rằng anh ta là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, còn tôi là ngôi sao chổi trong cuộc đời anh ta", người phụ nữ kể.

Giờ đây, người phụ nữ này đang cố gắng tìm kiếm một công việc phù hợp để có thể tự nuôi sống bản thân và các con, không phải phụ thuộc vào chồng. Câu chuyện của cô đã thu hút nhiều bàn luận từ cư dân mạng. Nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của cô, khuyên cô sớm ly hôn và hy vọng cô tìm được một công việc phù hợp để thoát khỏi cuộc sống tù túng này.

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Đêm hôm ấy, khi tôi vừa mở màn hình điện thoại thì điếng người khi đọc được những dòng tin nhắn từ ả tình nhân.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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