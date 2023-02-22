Mượn xe bạn chạy thêm kiếm tiền, vừa bước xuống, chồng kinh hãi khi chứng kiến tình nhân cùng vợ đang làm điều khủng khiếp

Khi gọi xe, Nhung xác nhận danh tính tài xế có tên là Khải - một người hoàn toàn xa lạ. Vì thế cô rất an tâm đứng ở cửa khách sạn chờ xe.

Những tưởng việc ngoại tình này không ai hay biết nhưng, sau khi mây mưa nóng bỏng cùng người tình tại khách sạn, Nhung và người tình quyết định gọi xe để rời đi.

Quá tức giận, người chồng bước ra khỏi xe và chất vấn: "Người đàn ông đứng bên cạnh cô là ai?".

Đến khi xe đến, tài xế mở cửa xe chủ động chào hỏi, cô Nhung kinh hoảng phát hiện ra, người tài xế xe lại chính là chồng mình. Ngay sau đó, chồng của cô Nhung cũng nhận ra vợ mình đang đứng cùng một chàng trai trẻ trước cửa khách sạn, họ còn dành tình cảm ôm ấp cho nhau.

Thấy chuyện ăn vụng của mình bị bại lộ, không thể chối cãi, cô Nhung không nói không rằng, vội vã kéo tình nhân chạy trốn, để lại người chồng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Được biết, chồng cô Nhung vì muốn kiếm thêm chút tiền nên sau khi tan làm, anh đã mượn xe của một người bạn, dùng tài khoản của bạn tranh thủ chạy xe. Chẳng ngờ, nhờ việc làm thêm này, anh bất đắc dĩ bắt được quả tang vợ mình ngoại tình.

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Chưa bao giờ kỳ vọng về hôn nhân lại to lớn như vậy. Chúng ta vẫn muốn có những đặc điểm của mô hình gia đình truyền thống như an toàn, tôn trọng, tài sản và con cái, đồng thời cũng muốn người bạn đời yêu, ham muốn, quan tâm mình, phải là người bạn tốt nhất, đáng tin cậy nhất, là người tình đam mê nhất.

Một khi cam kết làm vợ chồng, chúng ta nghĩ ngoại tình không nên xảy ra. Nhưng thực tế, sự không chung thủy có ở trong mọi cuộc hôn nhân.

Chế độ một vợ một chồng từng có nghĩa là một người suốt đời. Ngày nay, đó là một người tại một thời điểm. Chúng ta đang sống trong thời đại cảm thấy mình có quyền theo đuổi ước muốn của mình. Nếu trước đây người ta ly hôn vì không hạnh phúc thì ngày nay, người ta ly hôn vì có thể hạnh phúc hơn.

Cuộc tìm kiếm cái tôi chưa được khám phá là một chủ đề mạnh mẽ của câu chuyện ngoại tình.